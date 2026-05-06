من تنظيف قاعدة التعليمات البرمجية إلى تقديم حل جاهز: كيف طورت Novadoc حلًا لمنتج FileNet باستخدام IBM Bob

واجهت Novadoc، وهي شركة استشارات مقرها هولندا وشريك لشركة IBM، تحديًا متكررًا في مهام سير العمل التشغيلية اللازمة لتهيئة ®FileNet ضمن مشاريعها. وكانت فرقها تمتلك الخبرة المتخصصة التي تؤهلها لتبسيط مهام سير العمل وتطبيقها عبر مختلف المشاريع. لكن ما كانت تفتقر إليه، شأنها شأن كثير من الشركات الاستشارية، هو فائض القدرة الهندسية اللازمة لأتمتة هذا الحل وتحويله إلى منتج جاهز.

وقد تغيّر ذلك عندما بدأت Novadoc استخدام IBM Bob. فقد استخدم الفريق بيئة التطوير المتكاملة (IDE) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحليل بنية التطبيقات وتعليماتها البرمجية، وهي تطبيقات بُنيت حول إصدار أقدم من IBM FileNet. وشملت العملية إعداد وثائق جديدة وتحويلها إلى تطبيق حديث لإدارة التهيئة لمنتج IBM FileNet P8.

من أبرز المؤشرات الدالة على أثر ذلك أنه، باستخدام IBM Bob، تحوّل إطار عمل غير مكتمل كان قد سُلّم إلى أحد المهندسين يوم الجمعة إلى تطبيق فعّال صباح يوم الاثنين.

بالمقارنة، كان إعداد عرض توضيحي أولي فقط سيستغرق من فريق Novadoc عادةً ما لا يقل عن أسبوعين. ولم تقتصر قيمة هذا التسريع على رفع كفاءة المطورين فحسب. إن القدرة على تطوير تطبيق قابل للتوسع، ومختبَر، وجاهز للنشر خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، تُحدث تحولًا حقيقيًا في سرعة انتقال شركة استشارية من فكرة لمشروع لمرة واحدة إلى أصل قابل لإعادة الاستخدام.