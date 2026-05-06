من تنظيف قاعدة التعليمات البرمجية إلى تقديم حل جاهز: كيف طورت Novadoc حلًا لمنتج FileNet باستخدام IBM Bob

ساعد IBM Bob شركة Novadoc، المتخصصة في الاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات، على إنجاز مشروع معقد لتحديث FileNet خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة بدلًا من أسابيع.
واجهت Novadoc، وهي شركة استشارات مقرها هولندا وشريك لشركة IBM، تحديًا متكررًا في مهام سير العمل التشغيلية اللازمة لتهيئة ®FileNet ضمن مشاريعها. وكانت فرقها تمتلك الخبرة المتخصصة التي تؤهلها لتبسيط مهام سير العمل وتطبيقها عبر مختلف المشاريع. لكن ما كانت تفتقر إليه، شأنها شأن كثير من الشركات الاستشارية، هو فائض القدرة الهندسية اللازمة لأتمتة هذا الحل وتحويله إلى منتج جاهز.
وقد تغيّر ذلك عندما بدأت Novadoc استخدام IBM Bob. فقد استخدم الفريق بيئة التطوير المتكاملة (IDE) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتحليل بنية التطبيقات وتعليماتها البرمجية، وهي تطبيقات بُنيت حول إصدار أقدم من IBM FileNet. وشملت العملية إعداد وثائق جديدة وتحويلها إلى تطبيق حديث لإدارة التهيئة لمنتج IBM FileNet P8.
من أبرز المؤشرات الدالة على أثر ذلك أنه، باستخدام IBM Bob، تحوّل إطار عمل غير مكتمل كان قد سُلّم إلى أحد المهندسين يوم الجمعة إلى تطبيق فعّال صباح يوم الاثنين.
بالمقارنة، كان إعداد عرض توضيحي أولي فقط سيستغرق من فريق Novadoc عادةً ما لا يقل عن أسبوعين. ولم تقتصر قيمة هذا التسريع على رفع كفاءة المطورين فحسب. إن القدرة على تطوير تطبيق قابل للتوسع، ومختبَر، وجاهز للنشر خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، تُحدث تحولًا حقيقيًا في سرعة انتقال شركة استشارية من فكرة لمشروع لمرة واحدة إلى أصل قابل لإعادة الاستخدام.
فازت Novadoc بمناقصة أوروبية، وهي عملية شراء رسمية تعتمدها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووكالاته، وقد شملت ترقية نظام أساسي رئيسي قديم قائم على IBM FileNet إلى جانب تطبيقات مخصصة. وكان الهدف إيجاد طريقة أكثر أمانًا وقابلية للتكرار لنقل تغييرات التهيئة بين بيئات التطوير والاختبار والإنتاج. وفي كثير من بيئات FileNet، لا تزال هذه العملية تُنفَّذ يدويًا. إذ تعيد الفرق إنشاء الإعدادات عبر البيئات، وتقارن الفروق يدويًا، وتتحمل باستمرار مخاطر انحراف التهيئة أو وقوع أخطاء في بيئة الإنتاج.
وعلى الرغم من وجود حلول تساعد على إدارة التهيئة عبر البيئات، فإنها لا تدعم نهجًا مؤتمتًا بالكامل يتيح المقارنات بين الإصدارات المختلفة، ومسارات الموافقة، والتراجع التلقائي، والواجهات التي يمكن لمهام سير العمل المؤتمتة الحديثة الاستفادة منها.
ولم يقتصر دور IBM Bob في مساعدة Novadoc على تسريع توليد التعليمات البرمجية فحسب. بل ساعد الفريق أيضًا على فهم التعليمات البرمجية الموروثة رغم محدودية الوثائق، وإنتاج وثائق عملية قابلة للاستخدام، ثم تحديث التنفيذ الأصلي وتوسيعه لتحويله إلى تطبيق موجّه للعملاء.
بالنسبة إلى عميل Novadoc، وفّر هذا النهج مسارًا مؤتمتًا يبدأ بالاستخراج، ثم المقارنة، فالموافقة، وصولًا إلى النشر، بما ألغى الأخطاء اليدوية وعزّز الموثوقية عند نقل تغييرات FileNet بالغة الأهمية للأعمال بين البيئات. وبالنسبة إلى المؤسسات كثيفة الاعتماد على المستندات، مثل الجهات الحكومية والبنوك وشركات التأمين، ينعكس ذلك مباشرة في تقليل المفاجآت التشغيلية وتحقيق تنفيذ أكثر موثوقية.
ويستند الحل إلى مكوّنين متكاملين. أما المكوّن الأول، فهو FileNet Admin Liberty، وهي واجهة برمجة تطبيقات REST خفيفة الوزن مبنية على IBM Liberty و Jakarta EE 10. ويتمثل دور هذا المكوّن في إتاحة الوصول الإداري إلى FileNet عبر واجهات برمجة التطبيقات، لتنفيذ مهام مثل التحقق من المستخدمين والمجموعات، وإدارة الأذونات، والاستعلام عن مخازن الكائنات. ويعتمد على خدمة Java للمصادقة والتخويل (JAAS) لمصادقة الجلسات وتخويلها عند الاتصال بمحرك محتوى FileNet.
أما المكوّن الثاني فهو FileNet Configuration Manager، وهو طبقة لإدارة دورة الحياة مبنية على Spring Boot 3.2. وفي هذا المكوّن تتم عمليات الاستخراج والمقارنة وتخطيط النشر والموافقة والتنفيذ.
وتعتمد خدمات إدارة التهيئة الأساسية على مكوّن FileNet Adapter، الذي يؤدي دور حلقة الوصل بين إعدادات التهيئة وإصدارات محرك المحتوى (Content Engine) المختلفة. وتُخزَّن اللقطات ونتائج المقارنة وسجلات النشر في MongoDB، لأنه يتلاءم مع البنية الهرمية والمتغيرة لبيانات FileNet الوصفية بدرجة أفضل من المخططات العلائقية الجامدة.
وفوق ذلك توجد واجهة أمامية مبنية باستخدام React و Vite، تتيح للمسؤولين مراجعة الفروق بصريًا قبل الموافقة على النشر. كما يدعم المنطق الأساسي نفسه مسارًا عبر سطر الأوامر (CLI)، ما يجعل هذا التصميم مناسبًا للمسؤولين الذين يديرون المهام مباشرة، وكذلك للفرق التي ترغب في دمج مهام سير العمل ضمن أتمتة على نمط CI/CD.
وساعد IBM Bob على تحويل النموذج القديم القائم على عميل مكتبي ثقيل إلى واجهة ويب مبنية على React، كما ساعد على تكييف البنية الحالية لواجهات برمجة التطبيقات المعتمدة على Swagger لتحويلها إلى تفاعلات عملية بين الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية، إلى جانب تحسين مسار الاستخراج والمقارنة. كما أسهم في تحسين تجربة المقارنة جنبًا إلى جنب، بما يتيح للمسؤولين مراجعة بيئتي المصدر والهدف من دون إغفال الفروق الأساسية.
واقترح Bob أيضًا تحسينًا في التصميم تبناه الفريق، يتمثل في الاحتفاظ باللقطات داخل قاعدة بيانات، بحيث يتمكن المشغّلون من استعادة الحالات السابقة والعمل وفق آلية تراجع أكثر موثوقية.
وبالقدر نفسه من الأهمية، بحث Bob واقترح خيارات للسياق الأمني اللازم للوصول إلى محرك محتوى FileNet عبر واجهة برمجة تطبيقات REST، وهو ما تبيّن أنه أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا.
والنتيجة هي مهام سير عمل تستند إلى ضوابط تشغيلية واضحة. وتسير التغييرات عبر مسار منظم ومحدد المراحل. فبإمكان الفرق استخراج الوضع الحالي، ومقارنته بالحالة المستهدفة، ومعاينة تنفيذ تجريبي، ثم الحصول على الموافقة قبل النشر.
وإذا حدث أي خلل، فإن إمكانات التراجع مدمجة أصلًا في التصميم. ويفهم محرك المقارنة مكونات FileNet مثل فئات المستندات، وقوالب الخصائص، وقوائم الاختيار، ثم يصنّف التغييرات إلى عناصر مضافة أو معدّلة أو محذوفة أو متطابقة. وهذا ما يجعل الأداة أكثر عملية للمسؤولين الذين تتمثل مهمتهم في تقدير المخاطر، لا في التمحيص وسط تفاصيل غير مهمة.
وباستخدام IBM Bob، تمكنت Novadoc من تطوير تطبيق عملي انطلاقًا من إطار أولي بسيط خلال عطلة نهاية أسبوع واحدة، وهو إنجاز كان سيتطلب، في الظروف المعتادة، عدة أسابيع حتى لإعداد عرض توضيحي جزئي. وقد تولّى Bob معالجة التعليمات البرمجية والوثائق القديمة وتحديثها، وإنشاء مخططات معمارية، والبحث في خيارات الأمان المناسبة واقتراحها، إلى جانب تقديم تحسينات تصميمية توفّر الوقت.
كما أتاح Bob لخبير FileNet الجمع بين معرفة عميقة بالمنصة ومساعد برمجة قائم على الذكاء الاصطناعي. ولم تتصرف هذه الأداة كمحرك عام للإكمال التلقائي بقدر ما بدت كأنها شريك عمل قادر على البحث، واقتراح مسارات تنفيذ عملية، وتسريع الانتقال من الطلب إلى تعليمات برمجية خاضعة للمراجعة. وبالنسبة إلى Ngcobo، فقد كشفت عملية صياغة الطلبات، ومراجعة المقترحات، والتحقق من خيارات التنفيذ، عن مسارات كان من المحتمل أن تمر من دون انتباه.
وقد نُشر مشروع Novadoc بنجاح لدى عميلها في الاتحاد الأوروبي، مع تحقيق مجموعة من الفوائد بمساعدة Bob. فالمسار الأكثر أمانًا لنقل التغييرات إلى بيئة الإنتاج يقلل احتمال وقوع الأخطاء. كما تسهم مراحل الاعتماد وقابلية التدقيق في تعزيز الحوكمة. ويتيح الجمع بين واجهة المستخدم وسطر الأوامر دعم كل من المراجعة التفاعلية والأتمتة.
وبفضل مراعاته لاختلاف الإصدارات واعتماده على بنية معيارية، يمكن لهذا الحل أن يلائم بيئات FileNet المتنوعة، حتى إن لم تكن موحّدة بالكامل. ولهذا السبب جزئيًا، تخطط Novadoc لنشر الحل نفسه لدى عدد من العملاء الآخرين خلال الأشهر المقبلة.
وكان من النتائج المهمة بالنسبة إلى Novadoc وعميلها إتاحة مهام سير عمل أكثر مرونة وسهولة في الإدارة ضمن FileNet. لكن هناك فائدة أوسع تسهم في معالجة تحدٍ قديم يلازم الشركات الاستشارية: إذ تعالج الفرق المشكلة نفسها مرارًا لدى عملاء مختلفين، لكنها نادرًا ما تجد الوقت لتحويل هذه الخبرة إلى برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام.
وبدلًا من التوسع بمجرد زيادة عدد الأفراد، أتاحت الكفاءات التي وفرها استخدام Bob إمكانية التوسع عبر أصول قابلة لإعادة الاستخدام تستند إلى الخبرة المتراكمة داخل الشركة الاستشارية.
ويقدّم FileNet Configuration Manager الذي طورته Novadoc باستخدام IBM Bob مثالًا عمليًا واضحًا على معنى تحويل الخبرة إلى منتج جاهز. فما بدأ كحل لتحدٍ يخص النشر والحوكمة لدى عميل واحد، تحوّل إلى مُسرّع قابل لإعادة الاستخدام سيُطبّق في بيئات مشابهة لدى عدد من عملاء Novadoc الآخرين، من دون البدء من الصفر.
وعندما تُجسَّد الخبرة المتخصصة في برمجيات بدلًا من إعادة بنائها من مشروع إلى آخر، تصبح الفرق قادرة على الإنجاز بوتيرة أسرع، وتقليل مخاطر التسليم، وتحقيق نتائج أكثر اتساقًا للعملاء. ولم يقتصر دور Bob على المساعدة في إنجاز مشروع واحد. بل ساعد على تحويل معرفة تنفيذية تراكمت بجهد كبير إلى أصل قابل للتوسع.