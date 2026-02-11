كيفية تطوير شركة MyLÚA Health لمنصة قائمة على الوكلاء للرعاية في الفترة المحيطة بالولادة من خلال IBM watsonx Orchestrate وwatsonx.ai

تساعد الحلول المعززة بالأمن والقابلة للتركيب شركة MyLÚA على تقديم مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة الآباء والأمهات قبل الحمل وفي أثنائه وبعده.
تعتمد النتائج الصحية المتعلقة بالحمل على التوقيت. تظهر العديد من المضاعفات الأكثر خطورة قبل أن تتمكن سير عمل الرعاية الصحية التقليدية من رصدها، وخاصةً في أثناء الحمل وفي فترة ما بعد الولادة. يتطلب دعم الآباء والأمهات في هذه الأوقات الحرجة أنظمة استباقية تحافظ على الخصوصية وتكون متاحة عند الحاجة إليها—وليس بعد أسابيع خلال زيارة سريرية.
تجمع MyLÚA Health بين تقديم خدمات الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي، وتجربة المستخدم. تركز المؤسسة على تقديم الدعم في أثناء الحمل وبعد الولادة، حيث تطور أدوات الذكاء الاصطناعي الوكيل التي توفر الدعم الفوري للوالدين، مع التنسيق مع أنظمة الرعاية والأنظمة المالية الأوسع نطاقًا. وتتضمن هذه النظم القابلات وفرق الرعاية وأصحاب العمل والخطط الصحية.
منصة MyLÚA Health مصممة لتزويد الوالدين في مرحلة الولادة بالدعم النفسي والجسدي والتعليمي والاجتماعي. تمكّن المنصة مقدمي الرعاية من الحصول على صورة أوضح لمجالات الحاجة المحتملة، حيث إنها تلتقط الإشارات النفسية والجسدية والاجتماعية التي غالبًا ما تكون غير مرئية في نماذج الرعاية التقليدية.
يتمثل الدافع الرئيسي وراء تصميم هذه المنصة في إمكانية الوقاية من العديد من النتائج الصحية في فترة الحمل وما بعد الولادة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، "أكثر من 80% من الوفيات المرتبطة بالحمل كان يمكن الوقاية منها". وتفرض معالجة هذه الفجوة على نطاق واسع متطلبات صارمة على خصوصية البيانات، وموثوقية النظام، وحوكمة الذكاء الاصطناعي—وهي قيود تشكل بقوة التصميم التقني للمنصة.
طورت MyLÚA Health منصتها على محرك IBM Cloud® Code Engine للتوسع والبساطة، وعلى watsonx Orchestrate® لتنفيذ الوكلاء واستدعاء الأدوات وعلى watsonx.ai® لتقديم استجابات موثوقة.
حالة الاستخدام الأساسية واضحة ومباشرة وهي: تقديم الدعم في الوقت المناسب مع الحفاظ على الخصوصية لسد الفجوات بين الزيارات السريرية قبل أن تتفاقم المخاطر أو تمر الاحتياجات من دون تلبيتها.
تخدم المنصة فئات متعددة:
تُظهر الصورة المقدمة مثالاً لواجهة المستخدم. يضفي التصميم شعورًا بالهدوء والدعم. يتفاعل المستخدمون من خلال واجهة دردشة مع وكيل MyLÚA Health.
بالنسبة إلى المستخدمين، تتحقق القيمة من خلال السرعة والملاءمة. على سبيل المثال، يمكن للأم التي تواجه صعوبة في الرضاعة الطبيعية في الساعة 4:00 فجرًا الحصول على إرشادات قائمة على الأدلة من دون انتظار موعد زيارة الطبيب. وقد يؤدي تفويت زيارة ما بعد الولادة بسبب نقص خيارات النقل إلى الكشف عن مزايا لم تكن معروفة من قبل في الوقت الفعلي. تعمل هذه التفاعلات على تحويل الرعاية من رعاية تفاعلية إلى رعاية وقائية، مع تقليل المشكلات عبر النظام.
النظام مبني على نموذج ذكاء اصطناعي وكيل، حيث يختار المستخدمون بشكل مباشر الوكيل الذين يريدون التفاعل معه، بدلاً من الاعتماد على التنسيق الذاتي بالكامل. يضمن هذا الاختيار التصميمي بقاء صناعة القرار في يد المستخدم، مع تمكين الأتمتة المنظمة خلف الكواليس.
تمتد تطبيقات العملاء عبر بيئات الهاتف المحمول والحاسوب، ما يسمح للمنصة بالاندماج في سير العمل الحالية أو العمل كتطبيق مستقل. على الواجهة الخلفية، تعمل خدمة FastAPI على IBM Cloud Code Engine، وهي منصة مُدارة بالكامل تشغل أحمال التشغيل في حاويات وتوفر بيئة تنفيذ من دون خادم لدعم قابلية التوسع والبساطة التشغيلية.
تعتمد استمرارية البيانات على PostgreSQL وRedis، مع ضوابط موافقة صارمة قائمة على الأدوار والرموز المميزة. لا تُرسل المعلومات الشخصية القابلة للتعريف والمعلومات الصحية المحمية أبدًا إلى نماذج اللغوية الكبرى. تضمن هذه الحدود في البنية أنه حتى في حالة تعرض الأنظمة النهائية للاختراق، تظل البيانات الحساسة محمية.
تُنفذ سير عمل الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx Orchestrate، الذي يدير تنفيذ الوكلاء واستدعاء الأدوات. ويحدث الاستدلال وتوليد اللغة داخل IBM watsonx.ai. تستخدم المنصة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) مدعومًا بمحتوى منسق قائم على الأدلة يغطي خمسة مجالات: الحمل، ورعاية ما بعد الولادة، والتمريض، والصحة النفسية، والتغذية. وتشمل الأدوات إمكانات البحث على الويب، وجدولة المهام الخلفية للتذكيرات والتسجيلات، واكتشاف اللغة التلقائي لدعم التفاعلات متعددة اللغات.
تُعالج نمذجة المخاطر بشكل منفصل من خلال نماذج التعلم الآلي التي تحدد المؤشرات المبكرة للمشكلات مثل الاكتئاب. وتساعد إشارات المخاطر هذه العملاء على تعديل إستراتيجيات الدعم من دون أن تظهر مباشرةً للمستخدمين أو فرق الرعاية، ما يحافظ على الشفافية مع تجنب التفسير السريري غير المقصود.
تؤدي أحمال تشغيل الرعاية الصحية إلى زيادة تكلفة أخطاء البنية. فالامتثال التنظيمي، وقابلية التدقيق، وعزل البيانات لا تُعد مزايا اختيارية. تتوافق خدمات IBM في البيانات والذكاء الاصطناعي والتنسيق مع هذه القيود بشكل افتراضي.
يتيح Watsonx Orchestrate الأتمتة المضبوطة من دون فرض سلوكيات وكلاء غير شفافة. يدعم Watsonx.ai التوليد الموثوق من خلال الاسترجاع بدلاً من الاستجابات المفتوحة، وهو أمر حاسم في سياقات العافية والرعاية الصحية. يقلل محرك IBM Code Engine من الأعباء التشغيلية مع الحفاظ على القدرة على التوسع عبر المستأجرين والأطراف المعنية.
بالنسبة إلى المستخدمين، تُترجم هذه الخيارات إلى ثقة وتوافر: تشير تقارير MyLÚA Health إلى أن 79% من المستخدمين أفادوا بأنهم يشعرون بالاطمئنان عند مشاركة المعلومات الحساسة.
بالنسبة إلى المؤسسات التي تنشر المنصة، فإنها تقلل من إجمالي تكلفة الملكية من خلال تقليل أعمال الامتثال المخصصة، والحد من إعادة الهيكلة مع زيادة الاستخدام، وتبسيط التكامل مع الأنظمة الحالية.
من خلال البناء على مجموعة IBM من البيانات والذكاء الاصطناعي والتنسيق، حولت MyLÚA Health تحديًا إنسانيًا عميقًا في مجال الرعاية الصحية إلى منصة رقمية وقائية قابلة للتوسع. وتدعم هذه البنية النمو عبر شركاء جدد، وسير عمل جديدة وفئات سكانية جديدة من دون إعادة صياغة افتراضات الأمان أو الحوكمة الأساسية.
بالنسبة إلى الوالدين في مرحلة الولادة، يكون التأثير هو الدعم المتعاطف في الوقت المناسب عندما يكون أكثر أهمية. وبالنسبة إلى فرق الرعاية والمؤسسات، توفر معارف مبكرة، وتقلل العبء اليدوي، وتوفر إشارات أوضح حول ما ينجح من الإجراءات. وبالنسبة إلى المنصة نفسها، توفر منتجات IBM الاستقرار، ووضع الامتثال، والمرونة اللازمة لتوسيع نطاق الرعاية الوقائية من دون التضحية بالثقة أو السيطرة.
تعرف على المزيد عن IBM watsonx Orchestrate