تدرك المنظمات غير الربحية بشكل متزايد أن الذكاء الاصطناعي قادر على إحداث تحول جوهري في أساليب عملها، بدءاً من تعزيز التفاعل مع المانحين، وتسريع وتيرة تمويل الأبحاث، وتبسيط المهام الإدارية، وصولاً إلى تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

ومع ذلك، تواجه معظم المنظمات غير الربحية التحديات الأساسية نفسها، وهي: تشتت البيانات، ومحدودية الموارد التقنية الداخلية، بالإضافة إلى التكلفة العالية والتعقيد المرتبط ببناء بنية تحتية آمنة للذكاء الاصطناعي.

في الوقت نفسه، غالبًا ما تواجه الشركات الناشئة ومزودو حلول الذكاء الاصطناعي صعوبة في طرح عروض ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي إلى السوق بسرعة وفعالية وبتكلفة ميسورة. تحتاج المنظمات غير الربحية إلى منصة آمنة، وقابلة للتوسع، وجاهزة للنشر فوراً، دون الحاجة إلى أشهر من أعمال الهندسة والتكامل. كما أنهم بحاجة إلى الوصول إلى تقنية موثوقة لضمان قدرتهم على إنجاز مهمتهم في الخدمة بأمان

سعت modulAIre إلى سد هذه الفجوة من خلال حلها المسمى “AI-in-a-Box”، وهو منصة يمكن للمنظمات غير الربحية اعتمادها بكل ثقة. ولكن لتحقيق ذلك ، طلبوا:

مجموعة برمجيات ذكاء اصطناعي مرنة لبناء حلول الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.

منهجية لتسريع بناء النماذج الأولية، واختبار والتحقق من صحة الحلول مع مجموعات متعددة من المنظمات غير الربحية في آن واحد.

منظومة للشركاء قادرة على تسريع عملية التأهيل، والجاهزية التقنية، وزخم الوصول إلى السوق.

من خلال الجمع بين خبرة modulAIre العملية التي تمتد لأكثر من 15 عاماً في هندسة وتطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، وبين حلول IBM Fusion ومنصة IBM watsonx؛ يعمل حل AI-in-a-Box على توفير ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي للمؤسسات الأكثر احتياجاً إليه—لا سيما تلك التي افتقرت تاريخياً إلى الموارد اللازمة للبدء في هذا المجال.