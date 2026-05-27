كيف قامت Knockri بتوسيع نطاق التوظيف المنظم باستخدام IBM watsonx

تستخدم Knockri كلاً من IBM watsonx.ai وwatsonx Orchestrate وwatsonx.governance لتفعيل المقابلات السلوكية المنظمة مع الوكلاء النظاميين ومهام سير العمل الخاضعة للحوكمة والقابلة للتتبع، مما يزيد من سرعة التوظيف بنسبة تصل إلى 60% ويقلل من أحمال التشغيل المرتبطة بالقائم بالتوظيف بنسبة تصل إلى يوم واحد لكل دورة توظيف.
بعض فرق التوظيف في المؤسسات تعالج ما يصل إلى 3 ملايين طلب توظيف سنوياً. على هذا النطاق، يمكن أن يؤدي الفحص اليدوي وممارسات المقابلات غير المتسقة وأنظمة التوظيف المجزأة إلى تعقيدات وتأخيرات بالنسبة لمسؤولي التوظيف وتجارب غير متساوية للمرشحين.
سعى مزود حلول الذكاء الاصطناعي في كندا Knockri لمواجهة هذا التحدي من خلال بناء مهام سير عمل توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تحتاج إلى طرق منظمة ومتسقة وقابلة للدفاع لتقييم المرشحين للوظائف. لا يتعلق الأمر بفكرة "إجراء مقابلات مع الأشخاص بالذكاء الاصطناعي" - تستخدم Knockri معالجة اللغة الطبيعية ونماذج لغوية كبيرة لأتمتة أجزاء من المقابلات المنظمة مع الحفاظ على الاتساق وتقييم المرشحين للوظائف القائم على الأدلة.
يركز عمل Knockri مع IBM على توسيع نطاق عمليات التوظيف المنظمة دون تحويل القرارات عالية المخاطر إلى نموذج غامض. يدعم IBM watsonx.ai قدرات الذكاء الاصطناعي لوقت التشغيل في Knockri، بينما يساعد IBM watsonx Orchestrate في تنسيق مهام سير العمل حوله. تستخدم البنية الذكاء الاصطناعي حيث تضيف قيمة وتُخضعه للحوكمة حيث تكون الدقة والاتساق أكثر أهمية.
من خلال المقابلات السلوكية المنظمة، يُطرح على كل مرشح لنفس الدور نفس الأسئلة المتعلقة بالوظيفة، ويتم تقييمه بناءً على نموذج التقييم نفسه وتقييمه بناءً على أمثلة محددة للسلوك السابق. وتحقق هذه المنهجية التوازن بين الجودة التنبؤية، وتقليل الاختلافات بين المجموعات المحمية والمواءمة مع الأداء الوظيفي الحقيقي.
تم تشغيل القيد. يمكن للبشر إجراء مقابلات منظمة وتطبيق نماذج التقييم وتوثيق الأدلة، ولكن القيام بذلك بشكل متسق عبر مجموعات كبيرة من المتقدمين يستغرق وقتاً وتدريباً وتنسيقاً.
يقلل حل Knockri من أحمال التشغيل التي تقع على عاتق مسؤولي التوظيف، ويحسن الاتساق ويمنح فرق التوظيف أدلة أوضح لدعم التوصيات. ويستخدم أساليب التعلم الآلي التقليدية حيث تحظى الدقة والإنصاف والحتمية بأكبر قدر من الأهمية، مثل تسجيل النقاط والتصنيف. تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة مهام مثل التلخيص، والتفسير، والتنسيق، ودعم المرشحين، حيث تخلق مرونة اللغة قيمة دون جعل منطق القرار الأساسي غير قابل للتتبع.
هذا التوازن هو المكان الذي تظهر فيه أهمية الحوكمة: يمكن لسير العمل أن يتحرك بشكل أسرع مع الحفاظ على الاتساق وقابلية التتبع والإشراف البشري. يعمل التصميم على تحسين تجربة العديد من الأطراف المعنية في وقت واحد. يقضي مسؤولو التوظيف وقتًا أقل في نقل المرشحين عبر خطوات العملية المتكررة. تتلقى فرق التوظيف المزيد من الأدلة الموحدة. يحصل المرشحون على تجربة أكثر تنظيماً وفرصة تفاعلية لإظهار المهارات والخبرات ذات الصلة. تقلل المؤسسات من الاحتكاك دون إزالة الإشراف عن الأشخاص المسؤولين عن قرارات التوظيف.
أحد مكونات بنية Knockri الشاملة هو "وكيل تقييم" يتولى إعداد وإطلاق المقابلات الشخصية المنظمة. لكن النظام ليس وكيلًا للأغراض العامة يحاول أداء كل مهمة. إنما هو عبارة عن مجموعة من الطبقات المتخصصة التي تتعامل مع التكوين، والنشر، والتنسيق، وتنفيذ وقت التشغيل، والحوكمة، والتكامل في المراحل النهائية. صُممت جميع هذه الطبقات لدعم عمليات إطلاق التقييم بشكل أسرع، وتدفقات تقييم موحدة، وتجربة محسّنة للمرشحين، وتوافق أقوى وقابلية تدقيق أقوى.
دعنا نتصفح مخطط البنية من اليسار إلى اليمين.
في طبقة البناء/التكوين (المستطيل البنفسجي على الجانب الأيسر من المخطط)، تساعد مجموعات تطوير البرمجيات (SDK) من IBM Watsonx Orchestrate في صياغة بنية سير عمل التقييم. تحدد هذه الطبقة الإدخال الأساسي الذي يحرك العملية: محتوى التقييم، معايير التقييم، قواعد الإطلاق، وثائق تكوين العمليات، ورسم النقاط. تعمل هذه القطع على تحويل علم التوظيف و قواعد الأعمال إلى مهام سير عمل قابلة للتشغيل الآلي
في طبقة النشر، يدعم watsonx Orchestrate™ على IBM Cloud إعداد البيئة، وتكوين نقطة النهاية، وإدارة الأسرار، والتكامل وأنظمة تتبع المتقدمين للوظائف، وتكوين نشر المؤسسات. يعد تكامل نظام تتبع المتقدمين (ATS) مهمًا بشكل خاص. فرق التوظيف تدير بالفعل مهام سير عمل حساسة في الأنظمة الحالية، لذا يجب أن تتناسب طبقة الذكاء الاصطناعي مع نموذج التشغيل هذا بدلاً من إجبار العملاء على اعتماد أداة جديدة.
في طبقة التنسيق/الإطلاق، ينسق watsonx Orchestrate سير عمل التقييم. ويمكنه إطلاق المقابلات الشخصية، وإدارة تفاعلات المرشحين، والتعامل مع التذكيرات والجدولة، وتوجيه التقييمات، وتتبع حالة الإكمال، وإدارة الاستثناءات. تقوم هذه الطبقة بتنسيق العملية؛ فهي لا تعمل كصانع قرار توظيف غير مقيد.
في طبقة وقت التشغيل، يدعم IBM watsonx.ai Runtime تنفيذ الأدوات، واستدلال النماذج، وأتمتة الإطلاق، وتحضير الخدمات، والتسليم في المراحل النهائية. تحدد طبقة التنسيق ما يجب حدوثه، بينما تنفذ خدمات وقت التشغيل مهام الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لإكمال سير العمل.
الحوكمة هي طبقة أساسية تغطي البنية بأكملها. يتيح Watsonx.governance إمكانية تحقيق متطلبات أوسع للرقابة، والتحكم في المخاطر، وقابلية التتبع، وقابلية التدقيق عبر سير العمل. في سياق التوظيف، يحتاج النظام إلى إظهار ما هي الكفاءات التي تم تقييمها، وما هي الأدلة التي تم استخدامها، وكيف تم تسجيل الدرجات، والتحقق من العدالة والتحيز، وكيف تم إنشاء التوصيات.
أعادت منصة Knockri تصميم سير العمل لضمان توافق المسؤوليات مع كيفية اتخاذ الشركات فعلياً لقرارات التوظيف. عزز هذا التحول قاعدة عملية لفرق منتجات الذكاء الاصطناعي: تعمل الأتمتة بشكل أفضل عندما تحترم نموذج الحوكمة الحالي. يمكن أن يكون سير العمل أنيقًا من الناحية الفنية ولا يزال يفشل إذا أعطى الشخص الخطأ السلطة الخاطئة.
واحدة من أقوى الدروس الهندسية في نشر Knockri (وعبر الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل عام) هي أن نافذة السياق الأكبر ليست دائما أفضل. غالبًا ما افترضت تصميمات الذكاء الاصطناعي المبكرة أن وكيلًا واحدًا كبيرًا يمكنه التعامل مع سير العمل بأكمله من البداية إلى النهاية. تحركت Knockri في اتجاه آخر.
تقوم المنصة بتقسيم سير العمل إلى وكلاء متخصصين ومسؤوليات محددة على نحوٍ ضيق تعكس كيف تعمل مهام سير العمل النفسية المؤسسية بالفعل. يعمل هذا التقسيم الوظيفي على تحسين الموثوقية وقابلية الصيانة. يعمل كل وكيل ضمن حدود تفكير أضيق، مما يساعد على تقليل الهلوسات، وتبسيط التصحيح، وجعل النتائج أسهل في التحقق. كما أنه يخلق واجهات أنظف بين مكونات النظام. يمكن مراجعة المدخلات والمخرجات، وتسجيلها، وتمريرها لاحقاً كنتائج منظمة.
كما يمنح هذا النهج Knockri مجالًا للتوسع دون زعزعة استقرار النظام الأساسي. يمكن إضافة وكيل جديد، أو معيار أو سير عمل أو قدرة تقارير جديدة بمخاطر أقل لأن البنية الأوسع تتوقع بالفعل من المكونات المتخصصة العمل معاً من خلال التنسيق.
قدمت مجموعة IBM الخاصة بمنصة Knockri قيمة في ثلاثة مجالات رئيسية: التنسيق، دعم وقت التشغيل، والحوكمة.
الميزة الأولى: سهولة التنسيق والنشر. مع watsonx Orchestrate وOrchestrate SDK، يمكن للفرق تصميم مهام سير عمل منظمة، وتحميل قاعدة معرفية، وتقديم التعليمات، وإنشاء وكيل يعمل بسرعة وسهولة—ولكن دون فقدان الصرامة العلمية. لحالة استخدام أبسط، مثل إنشاء وكيل دعم مرشح، فهذا يقلل من تكلفة التجربة ويسهل التحقق من سير العمل قبل بدء العمل الهندسي الأعمق.
كانت الميزة الثانية هي مرونة المطورين. إن مهام سير عمل Knockri ليست تدفقات روبوت المحادثة البسيطة. فهي تجمع بين نماذج التعلم الآلي المخصصة وعمليات المؤسسات المنظمة ومتطلبات الحوكمة. وفر Orchestrate على IBM Cloud أساس النشر، بينما دعم watsonx.ai Runtime استنتاج النماذج، وتنفيذ الأدوات، وأتمتة الإطلاق، وتسليم المراحل النهائية. معاً، منحت هذه المنتجات الفرق التقنية إمكانية الوصول إلى منطق التنسيق، والتكاملات، والتحكم في النماذج، ونقاط تكوين أعمق حتى يتمكنوا من تعديل سير العمل بدلاً من العمل حول المنصة.
الميزة الثالثة كانت الحوكمة حسب التصميم. في تقنية الموارد البشرية عالية المخاطر، لا يمكن أن تأتي الحوكمة بعد أن يكون سير العمل قيد الإنتاج. احتاجت منصة Knockri إلى قابلية التفسير، وقابلية التدقيق، والأذونات القائمة على الأدوار، وإمكانية التتبع، والإشراف البشري المدمج في البنية. وفر Watsonx.governance الأساس للحوكمة لتعمل عبر سير العمل بدلاً من خارجه—مما ساعد Knockri على الحفاظ على الإشراف أثناء توسيع نطاق التوظيف المنظم.
هذا المزيج له آثار على التكلفة الإجمالية للملكية. تقلل أنماط التنسيق القابلة لإعادة الاستخدام في Watsonx Orchestrate من الحاجة لإعادة بناء بنية سير العمل التحتية لكل حالة استخدام. الحوكمة المتكاملة من خلال watsonx.governance تقلل من التكلفة والمخاطر والعبء التشغيلي الناتج عن دمج أدوات الامتثال المنفصلة لاحقاً. يساعد دعم النشر ووقت التشغيل النظام على الاندماج مع بيئات المؤسسات التي تحتوي بالفعل على منصات ATS، ومتطلبات أمنية، وعمليات المراجعة.
تظهر أوضح النتائج في سرعة التوظيف ومسؤولي التوظيف. في إحدى عمليات النشر في إحدى المؤسسات، انخفض وقت التوظيف بأكثر من 60%.
إن تقليل الوقت الذي يقضيه مسؤول التوظيف في إدارة العمليات المتكررة يعني تفريغ المزيد من الوقت للأعمال ذات القيمة الأعلى، مثل جذب تفاعل المرشحين ودعم مديري التوظيف وتحسين جودة العملية. كما تقلل أوقات الدورات الزمنية الأسرع أيضًا من خطر فقدان المرشحين المؤهلين بسبب بطء التنسيق أو عدم وضوح الخطوات التالية أو عدم اتساق التواصل.
كما قدم منتج التقييم الأوسع من Knockri نتائج رائعة للمرشحين والأعمال، بما في ذلك تقييم رضا المرشحين 4.7 من 5، وانخفاض التكلفة لكل مرشح تم فحصه، ومؤشرات أداء أقوى بعد التوظيف.
تمنح بنية Knockri القائمة على IBM الشركة أساساً لأكثر من سير عمل توظيف واحد. إن التوظيف والاختيار هما محور التركيز الحالي، ولكن يمكن أن يمتد نفس النمط ليشمل التهيئة والتدريب والتطوير وإدارة الأداء والتنقل الداخلي.
هذا التوسع ممكن لأن البنية تعتمد على التنسيق القابل لإعادة الاستخدام، وخدمات التشغيل المحكمة، والمدخلات المنظمة، ومهام سير العمل الواعية للأدوار، ونقاط التكامل في أنظمة المؤسسة. يمكن أن ترث حالات الاستخدام الجديدة نفس الأساس بدلاً من طلب منصة جديدة في كل مرة.
من خلال البناء على watsonx.ai وwatsonx Orchestrate وwatsonx.governance، حولت Knockri تحدي التوظيف عالي الحجم إلى بنية سير عمل ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع. يساعد النظام الشركات على التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ على تنظيم العملية وتفسيرها ومواءمتها مع كيفية اتخاذ قرارات التوظيف.
بالنسبة إلى المرشحين، هذا يعني تجربة أكثر عدلاً واتساقاً. بالنسبة إلى مسؤولي التوظيف وفرق التوظيف، فهذا يعني عبئًا إداريًا أقل. بالنسبة إلى الشركات، يعني ذلك مسارًا محكومًا لخفض التكلفة، وإنتاجية أسرع، وأدلة أوضح، وسير عمل توظيف أكثر قابلية للدفاع.
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