كيف قامت Knockri بتوسيع نطاق التوظيف المنظم باستخدام IBM watsonx

بعض فرق التوظيف في المؤسسات تعالج ما يصل إلى 3 ملايين طلب توظيف سنوياً. على هذا النطاق، يمكن أن يؤدي الفحص اليدوي وممارسات المقابلات غير المتسقة وأنظمة التوظيف المجزأة إلى تعقيدات وتأخيرات بالنسبة لمسؤولي التوظيف وتجارب غير متساوية للمرشحين.

سعى مزود حلول الذكاء الاصطناعي في كندا Knockri لمواجهة هذا التحدي من خلال بناء مهام سير عمل توظيف مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تحتاج إلى طرق منظمة ومتسقة وقابلة للدفاع لتقييم المرشحين للوظائف. لا يتعلق الأمر بفكرة "إجراء مقابلات مع الأشخاص بالذكاء الاصطناعي" - تستخدم Knockri معالجة اللغة الطبيعية ونماذج لغوية كبيرة لأتمتة أجزاء من المقابلات المنظمة مع الحفاظ على الاتساق وتقييم المرشحين للوظائف القائم على الأدلة.

يركز عمل Knockri مع IBM على توسيع نطاق عمليات التوظيف المنظمة دون تحويل القرارات عالية المخاطر إلى نموذج غامض. يدعم IBM watsonx.ai قدرات الذكاء الاصطناعي لوقت التشغيل في Knockri، بينما يساعد IBM watsonx Orchestrate في تنسيق مهام سير العمل حوله. تستخدم البنية الذكاء الاصطناعي حيث تضيف قيمة وتُخضعه للحوكمة حيث تكون الدقة والاتساق أكثر أهمية.