داخل مركز تميز التكامل (COE) في AXA Brazil: كيف ساعدت حزمة webMethods من IBM شركة التأمين هذه في إتاحة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على نطاق واسع

لجأت AXA Group، وهي من كبريات شركات التأمين عالميًا، إلى IBM لمساعدتها في تنسيق مجموعة معقدة تضم مئات واجهات APIs وخدمات الربط. تعاون الطرفان لإنشاء منصة تمنح المستخدمين النهائيين تجربة سريعة وانسيابية.
تعمل AXA Group، ومقرها باريس، في ما يقرب من 60 دولة مع نحو 150,000 موظف. يخدم فرعها في البرازيل، AXA Brazil، أكثر دولة في أمريكا الجنوبية سكانا. تمتد محفظتها من التأمين المجهري على الهواتف المحمولة والسلع الاستهلاكية إلى المنتجات التجارية ومنتجات الأساطيل المعقدة. تشمل الأنشطة التجارية طيفًا عريضًا من الأخطار في كل من نماذج الشركات (B2B) والنموذج الموجه للمستهلك (B2C).
لتنظيم رحلات العملاء التي غالبًا ما تتطلب مساعدة فورية ولتلبية المتطلبات التنظيمية المالية الناشئة، شرعت AXA Brazil في تحويل طبقة التكامل الخاصة بها. قام الفريق بدمج أعمال التطوير المجزأة في Center of Excellence (COE) مخصص، واعتمد معيار IBM webMethods Hybrid Integration لنشر واجهات APIs للشركاء وقنوات التوزيع بشكل آمن وبنطاق واسع.
وقد نمت المنصة على المستويين الخارجي والداخلي. خارجياً، تعالج المنصة الآن عشرات الملايين من العمليات مع نسبة توافر تقترب من 99.99%. وداخليًا، يعكس هذا التحسين ممارسات هندسية أقوى. مع انخفاض عدد الحوادث التي تتطلب إدارة، ارتفع مستوى رضا الموظفين ضمن فريق التكامل.
تتيح هيكلية الـ COE المدعومة من IBM اتصالاً أسرع وأبسط عبر وحدات أعمال AXA Brazil، وأنظمة الشركاء البيئية، وفرق التطوير.
تعمل AXA Brazil في سوق أصبح فيه التأمين أكثر انفتاحاً وفورية. تدفع مبادرة Open Insurance البرازيلية (OPIN) شركات التأمين لإتاحة واجهات APIs آمنة وقائمة على الموافقة، وتقديم عروض تنافسية في وقت يقارب الوقت الفعلي، بينما تزداد توقعات العملاء لخدمات مثل المساعدة على الطريق لتعمل فوراً عبر شركاء متعددين. تحول هذه الضغوط مجتمعةً السرعة والموثوقية والحوكمة إلى قدرات أساسية للمنتج، وليست مجرد اهتمامات لتكنولوجيا المعلومات.
أدت مبادرة OPIN البرازيلية التي أطلقت في 2021 إلى انتقال القوة لحاملي البوليصات، الذين يمكنهم الآن التصريح بمشاركة بياناتهم بين شركات التأمين والمؤسسات المالية مقابل الحصول على عروض أسرع وأكثر تنافسية. فرض هذا التحول متطلبات تقنية ثقيلة على مزودي الخدمات المالية مثل AXA Brazil: نشر واجهات APIs محوكمة جيداً، والتكامل الوثيق مع المنظمين والشركاء، والاستجابة في ثوانٍ بدلاً من دقائق.
تضع OPIN معايير لمشاركة بيانات بوليصات تأمين العملاء والمطالبات والمخاطر بشكل آمن وقائم على الموافقة عبر واجهات APIs. الهدف هو تعزيز الابتكار، ونظام بيئي تنافسي، ومنتجات تأمين شخصية للغاية من خلال:
في هذه البيئة، تكون سرعة البنية التحتية لديك مهمة حقًا. إذا ظهر عرض أسعار إحدى شركات الاتصالات متأخراً بعشرات الثواني عن عرض أحد المنافسين، فقد تكون الفرصة ضائعة بالفعل.
بعيداً عن الامتثال التنظيمي وعروض الأسعار، ركزت AXA Brazil على حالة استخدام ذات أهمية قصوى: المساعدة في الوقت الفعلي عند وقوع طارئ على الطريق.
تبدو الرحلة المتكاملة (من البداية للنهاية) على النحو التالي:
من وجهة نظر العميل، تعد هذه التجربة سلسة: محادثة واحدة تؤدي إلى سحب السيارة وترتيب رحلة العودة للمنزل. داخلياً، تتحول العملية إلى تنسيق دقيق يشمل البحث عن البوليصة، والتحقق من الأهلية، واختيار الشريك، وإصدار القسائم عبر أنظمة وشركات متعددة.
لجعل هذا النوع من الرحلات المعقدة يعمل على نطاق واسع- عبر منتجات أساطيل B2B والتأمين المجهري B2C ومواقع مقارنة التأمين المفتوح- احتاجت AXA إلى:
توافق الفريق على عدة مبادئ تصميمية لمنصة التكامل الجديدة:
في قلب المعمارية توجد منصة IBM webMethods Hybrid Integration، التي توفر قدرات التكامل وإدارة واجهات APIs لنشرها وحوكمتها.
توفر IBM webMethods Hybrid Integration لوحة تحكم موحدة لأنماط التكامل- بما في ذلك APIs والتطبيقات و B2B والملفات- وهي مصممة لدعم عمليات النشر الهجينة والمتعددة السحابة. احتاجت AXA Brazil إلى إدارة واجهات APIs متسقة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة تعزز الأمن والحوكمة والابتكار، مبنية على منصة رائدة في السوق.
في صورة معمارية AXA رفيعة المستوى، تظهر مصادر البيانات على اليمين ومستهلكو البيانات على اليسار. تتراوح قنوات التوزيع بدءًا من بوابات AXA إلى مزودي الخدمات الخارجيين. تتضمن طبقة التكامل وطبقة واجهة برمجة التطبيقات ما يلي:
تشمل الأنظمة الأساسية أنظمة إدارة البوليصة، والفواتير، والمطالبات، وبيانات العملاء، وطبقة بيانات موحدة تعمل كـ "مصدر وحيد للحقيقة" لعمليات التحقق من البوليصة والتغطية. وأخيرًا، تشمل طبقة العمليات والحوكمة ما يلي:
حالياً، تعمل حزمة التكامل وإدارة API في الموقع، وهو خيار استراتيجي مدفوع بـ:
في الوقت نفسه، تتفاعل AXA Brazil يوميا مع عناصر SaaS وتقوم بتقييم تسويق IBM لتقديم عروض هجينة مرتكزة على السحابة لتقنيات الويب، مع تطور المنصة نحو الخدمات المصغرة والنشر المعتمد على الحاويات.
يعود جزء كبير من نجاح هذا المشروع إلى عوامل تنظيمية وثقافية بدلاً من كونها تقنية بحتة. وبدلاً من ترك أعمال التكامل مجزأة عبر الفرق المستقلة، ساعدت حزمة IBM webMethods شركة AXA Brazil في إنشاء COE رسمي بمهام واضحة وملكية مركزية.
سابقاً، أدت العزلة والممارسات غير المتسقة والحوكمة المحدودة إلى تشتيت جهود التكامل. كان المعماريون والمطورون موزعين عبر الفرق، مع القليل من التوافق حول المعايير أو التوجه طويل الأمد للمنصة. جمع الـ COE هذه الأدوار تحت قيادة موحدة، ودمج الإمكانيات المعمارية الجديدة مع المطورين الحاليين. كما أوجد مسؤولية مشتركة تجاه تصميم التكامل وجودة التسليم وتطور المنصة.
قدم الـ COE معايير متسقة لتصميم API والأمن والتسجيل، مدعومة بإيقاعات حوكمة منتظمة ولكنها خفيفة. قامت المراجعات الأسبوعية والشهرية بمشاركة معايير الأكواد وتحديد أنماط إعادة الاستخدام، مما حسن القدرة على التنبؤ دون إثقال كاهل فرق التسليم. قامت الأدوات بتنسيق العمل وزيادة الشفافية، مما سمح للقيادة بدعم المطورين بدلاً من تقديم عمليات غير ضرورية.
ركزت هذه الهيكلية على التمكين بدلاً من التحكم. من خلال مركزية الخبرة وحث الفرق على استرجاع الدروس والأنماط المشتركة، أنشأ مركز التميز بيئة تمكَّنت فيها الفرق من التعلم والتحسين معًا. على مدار ثلاث سنوات تقريباً، رفع هذا النهج نضج منصة التكامل من المستوى 1 ("الأوليّ") إلى المستوى 3 على مقياس AXA الداخلي، حيث يمثل المستوى 5 الحالة "المثالية". كما ساهم هذا النهج في إدخال حوكمة رسمية وعمليات موثقة تتم مشاركتها الآن عبر الفرق.
يحقق الـ COE بالفعل نتائج ملموسة، بما في ذلك حوادث أقل وكفاءة تشغيلية محسنة، مع وجود اتجاهات تشير إلى استمرار انخفاض تذاكر الدعم حتى عام 2025.
حقق تحديث التكامل العديد من النتائج الملموسة:
بالنسبة إلى العملاء النهائيين والوسطاء، يُترجم العمل الفني إلى تحسينات ملموسة:
يدعم هذا النموذج التشغيلي المرتكز على واجهة برمجة التطبيقات الأهداف العامة للتأمين المفتوح - زيادة الشفافية، وتحكم العملاء في البيانات، والمنتجات الأكثر تخصيصًا.
حوّلت شركة AXA البرازيل التحديات التشغيلية إلى فرصة لتوحيد مشهد التكامل لديها وتعزيز جوهرها التكنولوجي. من خلال دمج التكاملات داخل COE مخصص واعتماد IBM webMethods Hybrid Integration، تدير مجموعة الآن منصة ذات توافر عالي وزمن انتقال قصير. تدعم هذه المنصة عشرات الملايين من المعاملات وتنسق رحلات العملاء المعقدة والمتعددة الشركاء.
إن الخيارات المعمارية التي تم اتخاذها - النشر المحلي من أجل التحكم المحكم في اتفاقية مستوى الخدمة والتكاليف، وأنماط مبدأ واجهة برمجة التطبيقات أولاً، والحوكمة القوية وفريق التكامل الموحد - تهيئ المنصة للتطور نحو الأتمتة الفائقة. ومع قيام شركة IBM بتوسيع نطاق webMethods والعروض ذات الصلة مع محفظة البيانات والذكاء الاصطناعي، تكتسب شركات التأمين مثل AXA Brazil مسارًا لدمج الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمراقبة المتقدمة والأتمتة القائمة على الوكلاء. ويمكنها القيام بذلك دون إعادة بناء الأساس.
من خلال البناء على مجموعة التكامل وإدارة واجهات برمجة التطبيقات من IBM، يمكن لشركة AXA Brazil الآن توسيع منصتها لتشمل منتجات جديدة وشركاء وسيناريوهات الأتمتة. يتيح هذا النهج للشركة متابعة العملاء في رحلات جديدة دون الحاجة إلى تكرار بناء الأنظمة الأساسية، مما يوفر تجارب أكثر مرونة وفورية عندما تكون في أمس الحاجة إليها.