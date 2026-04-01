كيف تحول منصة IBM watsonx Orchestrate ذكاء المشتريات المعقد إلى فرص للمتعاقدين الحكوميين الصغار

يمكن للعديد من أدوات المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلخيص المستندات. لكن GovPulse.io تهدف إلى مواجهة تحدٍ أصعب وأكثر أهمية، وهو: تحديد النطاق الكامل للمعلومات ذات الصلة—من تغييرات تنظيمية، وتحولات في التمويل، وأولويات الوكالات، وإشارات المنافسة—التي يمكنها تنمية أعمال مقاولي الحكومات بشكل ملموس. تقوم GovPulse.io بذلك من خلال الجمع بين تجميع البيانات في الوقت الفعلي من المصادر الفيدرالية والبلدية وبين تحديد الأولويات المدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ مما يضمن للمستخدمين ليس فقط العثور على الفرص—بل وفهم أيّ منها يستحق المتابعة فعلياً.

تتبع منصة GovPulse.io، التي طورتها شركة Avid Solutions Inc شريك IBM، المشهد المتغير بسرعة للوائح الفيدرالية وفرص المشتريات والتحولات السياسية في الوقت الفعلي، وتستعرضها من خلال التفاعل باللغة الطبيعية. كما تساعد المستخدمين على تقييم ما يستحق المتابعة، وتدعم إنشاء المسودات بناءً على مستندات المؤسسة الخاصة—مثل بيانات القدرات، والمستندات الفنية، وغيرها.

تُعد هذه العملية بالغة الأهمية للمستخدمين الأساسيين لمنصة GovPulse.io—وهم متعاقدو الحكومة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستشارون، ومؤسسات القطاع العام—الذين يعملون دون فرق كبيرة لتطوير الأعمال أو محللين متخصصين.

باستخدام IBM® watsonx Orchestrate و watsonx.ai، تُقدر شركة Avid أن المستخدمين يحددون الفرص في وقت أبكر ويختصرون وقت البحث اليدوي بنسبة 70% تقريباً.