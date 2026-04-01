كيف تحول منصة IBM watsonx Orchestrate ذكاء المشتريات المعقد إلى فرص للمتعاقدين الحكوميين الصغار

تدير منصة المشتريات GovPulse.io التابعة لشركة Avid Solutions سير عمل معقداً مبنياً على كميات ضخمة من البيانات؛ لتزويد المتعاقدين الحكوميين بمعلومات تنظيمية وفرص مشتريات في الوقت الفعلي.
يمكن للعديد من أدوات المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تلخيص المستندات. لكن GovPulse.io تهدف إلى مواجهة تحدٍ أصعب وأكثر أهمية، وهو: تحديد النطاق الكامل للمعلومات ذات الصلة—من تغييرات تنظيمية، وتحولات في التمويل، وأولويات الوكالات، وإشارات المنافسة—التي يمكنها تنمية أعمال مقاولي الحكومات بشكل ملموس. تقوم GovPulse.io بذلك من خلال الجمع بين تجميع البيانات في الوقت الفعلي من المصادر الفيدرالية والبلدية وبين تحديد الأولويات المدعوم بالذكاء الاصطناعي؛ مما يضمن للمستخدمين ليس فقط العثور على الفرص—بل وفهم أيّ منها يستحق المتابعة فعلياً.
تتبع منصة GovPulse.io، التي طورتها شركة Avid Solutions Inc شريك IBM، المشهد المتغير بسرعة للوائح الفيدرالية وفرص المشتريات والتحولات السياسية في الوقت الفعلي، وتستعرضها من خلال التفاعل باللغة الطبيعية. كما تساعد المستخدمين على تقييم ما يستحق المتابعة، وتدعم إنشاء المسودات بناءً على مستندات المؤسسة الخاصة—مثل بيانات القدرات، والمستندات الفنية، وغيرها.
تُعد هذه العملية بالغة الأهمية للمستخدمين الأساسيين لمنصة GovPulse.io—وهم متعاقدو الحكومة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمستشارون، ومؤسسات القطاع العام—الذين يعملون دون فرق كبيرة لتطوير الأعمال أو محللين متخصصين.
باستخدام IBM® watsonx Orchestrate و watsonx.ai، تُقدر شركة Avid أن المستخدمين يحددون الفرص في وقت أبكر ويختصرون وقت البحث اليدوي بنسبة 70% تقريباً.
بالنسبة لصغار المقاولين والمؤسسات العاملة في مجال الفرص المتاحة بالقطاع العام، فإن العقبة الحقيقية لا تقتصر فقط على كتابة المقترح. إنه ذلك الجهد المستمر المطلوب لفحص المصادر، وتفسير مدى صلتها بالموضوع، وتقرير أين سيتم تخصيص وقت الاقتناص وتقديم العروض المحدود. المخاطر جسيمة: ففوات فرصة تعاقد أو إغفال تغيير تنظيمي قد يكلف المقاول الصغير مئات الآلاف من الدولارات، سواء كخسائر في الإيرادات أو كتعرض لتبعات عدم الامتثال القانوني.
تقوم GovPulse.io بسحب البيانات من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك data.gov، grants.gov، research.gov و SAM.gov، ويقوم بفهرسة 13662 نطاقاً تابعاً للولايات والمقاطعات والبلديات في جميع الولايات الخمسين. يمكن للمستخدمين تحميل بيانات القدرات، والمستندات الفنية، وأدلة النمط، وغيرها من المواد الخاصة بالمجال، لكي يتمكن الوكيل من العمل وفقاً للغة المؤسسة وخبراتها الفعلية. هذا يجعل النظام مختلفاً بشكل جوهري عن مجرد إدراج طلب تقديم عروض (RFP) في روبوت محادثة عام الغرض وطلب مسودة منه.
النتيجة: مطابقة عالية الصلة بالفرص المتاحة، ونسخة أولية أكثر قوة ترتكز على وثائق المستخدم الخاصة.
تعمل منصة IBM watsonx Orchestrate على تمكين طبقة الذكاء الاصطناعي الأساسية لـ GovPulse.io حيث تتولى مهام تنسيق سير العمل، وتحليل المستندات، والتلخيص، وإنشاء الأصول النهائية. في هذه الأثناء، يقوم IBM watsonx.ai بتوليد استجابات حوارية تحوّل بيانات المشتريات الأولية إلى توصيات للعطاءات، وتحليلات للامتثال، ورؤى قابلة للتنفيذ. تم بناء المنصة وفق بنية تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات أولاً، وهي مستضافة على خدمة IBM Cloud® Code Engine.
على مستوى عالٍ، يبدأ سير العمل باستعلام المستخدم الذي يدخل إلى نقطة نهاية محادثة متوافقة مع OpenAI، ثم يمر عبر التحقق من صحة واجهة برمجة التطبيقات، وإعداد البث، ومعالجة الوكيل. ومن هناك، يقوم النظام بتحليل القصد، وتوجيه الطلب، وإثراء البيانات، ثم بث الاستجابة مرة أخرى إلى المستخدم.
يوضح سير عمل البنية أدناه تلك الرحلة بصرياً. يقع استعلام العميل في القمة، تتبعه خدمة واجهة برمجة التطبيقات (API) في الطبقة التالية، بينما يتم تحليل وكيل الذكاء الاصطناعي وتصنيف الاستعلام في المنتصف. تظهر استجابة الرد في النهاية (أعلى اليمين) على شكل جدول أو رد دردشة أو لوحة معلومات.
يعتمد جانب استقدام البيانات على مجموعة من مصادر البيانات الحكومية الأساسية: واجهة برمجة تطبيقات الفرص SAM.gov Opportunities API v2 لفرص التعاقدات الفيدرالية المباشرة، وواجهة USAspending.gov API v2 لتحليلات إنفاق الوكالات والجوائز، بالإضافة إلى خدمة بحث تابعة للحكومة المحلية تعمل على معالجة وحل روابط المشتريات عبر النطاقات البلدية.
في مخطط البنية أدناه، يظهر القسم الأوسط (باللون الأخضر) المكونات الخاصة بشركة IBM: حيث يتم تشغيل طبقة استنتاج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) على منصة IBM watsonx.ai (علماً بأن Essentials هي خطة دفع حسب الاستخدام لبيئة تشغيل watsonx.ai) باستخدام نموذج meta-llama أو llama-3-3-70b-instruct. أدناه، يقوم محرك معالجة الاستعلامات بمناولة مهام معالجة اللغات الطبيعية (NLP) وتحليل القصد، مثل: استخراج الموقع، وفض التباس الاختصارات، وتوجيه الوكالة، وتحليل الميزات القائم على المستويات.
محرك معالجة الاستعلامات هو وحدة Node.js مخصصة (govpulse-ai-agent.js). يقوم بعملية استخراج وهيكلة البيانات وتوجيهها قبل أي استدعاء للنموذج. يتعامل مع:
تتم عملية معالجة اللغات الطبيعية (NLP) —التي تشمل تفسير وتصنيف استعلامات المستخدم الأولية— بواسطة منصة IBM watsonx.ai (عبر نموذج llama-3-3-70b-instruct). يقوم المحرك المخصص بعد ذلك بالتعامل مع تلك التصنيفات لإثراء الطلب وتوجيهه.
يقوم مبدأ عمل وحدة تجميع المعلومات بصياغة المخرج النهائي عبر دمج محتوى الردود المُنشأة مع البيانات الحكومية المنظمة، بما في ذلك إنشاء جداول HTML وخيارات التصدير لملفات Excel و CSV و PDF.
تعتبر طبقة التنسيق وطبقة وقت التشغيل على قدر متساوٍ من الأهمية. يوفر IBM watsonx Orchestrate الوكيل وواجهة التنسيق، حيث يقوم بتنسيق استدعاءات الأدوات وإدارة مسار الاستجابة بدءاً من الاستعلام وحتى المخرجات.
علاوة على ذلك، عند دمج مخرجات نماذج watsonx.ai مع مستندات المؤسسة الخاصة بالمستخدم من خلال طبقة تجميع المعلومات، يقوم النظام بإنتاج مسودات المقترحات وغيرها من أصول الوثائق. تُثري بيانات القدرات والمستندات الفنية مسودة العمل، بينما يتولى Orchestrate تنسيق توقيت وكيفية إتمام عملية الصياغة. يعمل وقت التشغيل بدون خادم على بيئة IBM Cloud Code Engine، مع ميزة التوسع التلقائي ودعم لكل من سلوكي البث والدفعات.
تعمل كل هذه الأجزاء معاً لمواجهة التحديات الخاصة بالمشتريات، والمتمثلة في اكتشاف الفرص، وتوحيد البيانات، والتوجيه القائم على طبيعة المجال، وصياغة الردود، وإنتاج الوثائق.
النتائج مبهرة. خفضت شركات GovCon الصغيرة وقت البحث اليدوي بنسبة تقديرية بلغت 70%، كما تمكنت من إيجاد الفرص في مراحل مبكرة من مسار العمل، وحسّنت جودة قرارات المضي قدماً في العطاءات من عدمه. كما يمكن للمستخدمين غير التقنيين مراقبة مجالات تركيز الوكالات المتغيرة دون الحاجة لدعم من المحللين، مما يمنح المؤسسات الأصغر فعلياً القدرة على الوصول إلى إمكانيات معلوماتية بجزء بسيط من تكلفة توظيف الكوادر بشكل مباشر.
هناك أيضاً درس مهم في تطوير المنتجات يكمن في كيفية تطور التجربة: جودة مخرجات النموذج أمر بالغ الأهمية، ولكن نموذج التفاعل يمكن أن يكون له نفس القدر من الأهمية. كان الافتراض الأولي لفريق Avid هو أن المستخدمين يريدون المزيد من البيانات.
ومع ذلك، كانت الحاجة الحقيقية تكمن في بيانات أقل ولكنها أكثر صلة. دفع هذا الاكتشاف التصميم نحو محرك يمنح الأولوية للذكاء المعلوماتي بدلاً من كونه مجرد أداة بسيطة لتجميع البيانات. وقد تحسنت معدلات الاستخدام عندما قدمت المنصة موجزاً أسبوعياً، بدلاً من إجبار المستخدمين على الاستعلام من النظام بشكل مستمر.
تعتمد بنية GovPulse.io على تصميم يهدف إلى توسيع نطاق قدرات النظام في المراقبة والإنتاج. تتضمن خارطة الطريق الخاصة به تغطية أوسع لمشتريات القطاعات الحكومية والمحلية والتعليمية (SLED)، وتحليلات تنبؤية لآليات التعاقد وأولويات الإنفاق القادمة، بالإضافة إلى تكامل أعمق مع منصة watsonx Orchestrate. وبهذه الطريقة، يمكن للمنصة أن تنتقل من مجرد إظهار المعلومات الذكية إلى صياغة استراتيجيات الاستجابة وملخصات الفرص. تتطلب هذه العملية مصادر أكثر، وعمقاً أكبر في سير العمل، ومخرجات أكثر تكاملاً، وذلك دون استبدال البنية التحتية الأساسية.
من خلال بناء GovPulse.io على مجموعة IBM، نجحت شركة Avid Solutions في تحويل تحديات البحث وتقديم المقترحات المعقدة في القطاع العام إلى سير عمل منظم يتخذ شكل منصة متكاملة. بالنسبة للمستخدمين النهائيين، يعني هذا أن بإمكان فريق أصغر من شركات GovCon الانتقال من إشارات حكومية مجتزأة إلى فرص ذات أولوية، ومعلومات استخباراتية قابلة لإعادة الاستخدام، ومسودات جاهزة للمخرجات، كل ذلك ضمن نظام واحد. بالنسبة للمُطوّر، توفر شركة IBM أساساً عملياً لتوسيع نطاق الحل ليشمل المزيد من الوكالات، ومجموعات البيانات، وسياقات عمل المستخدم النهائي.