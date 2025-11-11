تساعد التقنيات السحابية الأصلية، مثل الخدمات المصغرة، والحاويات، وKubernetes فرق التطبيقات على أن تكون أكثر استجابة مع العمل بكفاءة أكبر. ولسوء الحظ، فإنها تخلق أيضًا تعقيدًا هائلاً يمكن أن يؤدي إلى فجوات في الرؤية، مع كل تحديث أو إصدار جديد يضخم هذه الفجوات.

لهذا السبب يشعر الأطراف المعنيون بالتطبيقات من المعماريين والمطورين إلى الإداريين، وعمليات التطوير وموثوقية المواقع (SREs) أن الحفاظ على صحة التطبيقات وأدائها بشكل صحيح هو مطاردة لا تنتهي.