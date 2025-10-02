أصبحت إدارة الأمن السيبراني وعمليات تكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيدًا وأهمية من أي وقت مضى. يواجه المديرون التنفيذيون للمعلومات (CIOs) والمديرون التنفيذيون لأمن المعلومات (CISOs) ضغوطًا لتأمين البيئات الهجينة مترامية الأطراف مع مواكبة الابتكار السريع. في IBM، تعاملنا مع هذا التحدي بأن أصبحنا أول عميل لنا.
لضمان أن تقدم IBM Concert قيمة واقعية، تعاونت مؤسسات CIO وCISO الخاصة بنا تحت اسم "Client Zero". لقد أتاح لنا هذا التعاون الإستراتيجي إمكانية اختبار المنصة والتحقق من صحتها وتحسينها على نطاق مؤسسة كبيرة، ما يضمن أن تكون IBM Concert جاهزة لأكبر عملاء IBM.
لم يكن الأمر يتعلق فقط بطرح أداة جديدة على مستوى المؤسسة. بل كان الأمر يتعلق أيضًا بإعادة تصور كيفية تأمين تطبيقات المؤسسات وتشغيلها بسرعة وبذكاء ودقة أكبر.
تُعدّ IBM Concert -المدعومة من watsonx- أكثر من مجرد لوحة معلومات. فهي طبقة الاستخبارات التي تقف وراء عمليات أمن أكثر ذكاءً. إنها تجمع بين البيانات في الوقت الفعلي وتحديد الأولويات المستند إلى الذكاء الاصطناعي وسير العمل الخاص بالمطورين لمساعدة الفرق على تجاوز التعقيدات والتركيز على الأمور المهمة واتخاذ الإجراءات بشكل أسرع. تساعد Concert على تحويل التعقيد إلى وضوح، بدءًا من إدارة الثغرات ووصولاً إلى الرؤى التشغيلية.
ساعدت IBM Concert على تحديد المخاطر الأمنية المحتملة في 874 تطبيقًا داخليًا خلال 24 ساعة، حيث حددت عددًا من الثغرات الأمنية يفوق العدد الذي حددته الأدوات التقليدية القائمة على CVSS التي كانت IBM تستخدمها سابقًا بنسبة 32%. والأكثر إثارة للإعجاب! فقد أعطت الأولوية لحوالي 70 ثغرة أمنية وخطرًا أمنيًا شائعًا (CVE) يشكل خطورة أقل، وكانت تلك الثغرات والمخاطر تشكل خطرًا حقيقيًا ولكنها كانت لتُهمل إذا تم التقييم على أساس معيار CVSS فقط.
ساعدت IBM Concert على معالجة إجهاد التنبيه عن طريق تبسيط التركيز الأمني—حيث خفضت التنبيهات ذات الأولوية المنخفضة بنسبة 67% مقارنة بالأدوات التقليدية القائمة على CVSS التي كانت تستخدمها شركة IBM سابقًا، وساعدت الفرق على التركيز على الثغرات الأمنية عالية الخطورة التي يتم استغلالها فعليًا في البيئات العامة.
من خلال التحول من تحديد الأولويات على أساس الخطورة البحتة إلى تحديد الأولويات على أساس قابلية الاستغلال، مكّنت Concert شركة IBM من الانتقال من مكافحة الحرائق التفاعلية إلى الإدارة الاستباقية للتهديدات.
لا تكتشف IBM Concert الثغرات الأمنية فحسب؛ بل هي مصممة لتحفيز اتخاذ الإجراءات. من خلال دمجها مباشرةً في مساحات عمل المطورين، فإن لديها القدرة على تسريع المعالجة وسد الفجوة بين الكشف والحل.
بينما ننتهي من وضع اللمسات الأخيرة على أولوياتنا الأمنية، نحول تركيزنا الآن نحو الاستفادة من قدرات التكامل التي توفرها Concert لتضمين الأمان بشكل أعمق في دورة حياة التطوير. ويدعم هذا الاتجاه ثقافة الأمان حسب التصميم، حيث لا يكون الأمان فكرة لاحقة بل عنصرًا أساسيًا من البداية.
ومع استمرارنا في توسيع قدرات IBM Concert، فإننا نستكشف مصادر بيانات جديدة وتطبيقات أوسع نطاقًا عبر عمليات تكنولوجيا المعلومات. من خلال التحقق أولاً من صحة Concert داخل شركة IBM—وهي مؤسسة عالمية تعمل في أكثر من 170 دولة، مع عشرات الآلاف من التطبيقات والبيئات السحابية الهجينة المعقدة والأحجام الهائلة من البيانات التشغيلية—فإننا نضمن قدرتها على العمل على نطاق مؤسسي حقيقي.
لا يثبت هذا النشر الداخلي قدرة Concert على التعامل مع التعقيدات والتوسع فحسب، بل يمهد الطريق أيضًا لتقديم عمليات قوية وذكية لعملائنا. ما الهدف من ذلك؟ بناء مؤسسة أكثر ذكاءً ومرونة؛ مؤسسة استباقية وتنبئية وآمنة.
إن IBM Concert ليست مجرد أداة أمنية أخرى، بل هي محفز للتغيير.
من خلال استخدامها داخليًا، رأينا بأنفسنا كيف تزيد من وضوح رؤية المخاطر وتمكّن الفرق من التصرف بشكل أسرع باستخدام الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. إذا كنت مستعدًا للانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، فإن IBM Concert مصممة لمساعدتك في قيادة التحول.
استكشف إدارة الثغرات الأمنية في التطبيقات