كيف يتعاون العملاء مع IBM Bob لتحويل أعمال التحديث إلى ميزة تنافسية في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي الوكيل

لم تستغرق قاعدة مستخدمي IBM Bob سوى ثلاثة أشهر لتتجاوز 100 ألف مستخدم منذ إتاحته للاستخدام العام. منذ إطلاقه، أثبت Bob أنه أكثر بكثير من مجرد مساعد برمجة مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يصفه العملاء الذين طوروا حلولًا باستخدامه بأنه شريك في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي الوكيل، يساعد على تخطيط أعمال تطوير البرمجيات وتنفيذها والتحقق من صحتها وتأمينها وتشغيلها على امتداد دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC) بأكملها.

كشفت المقابلات التي أُجريت مع أربعة من أوائل عملاء IBM Bob، وهم Blue Pearl وNovadoc وNovacomp وCrushBank، عن مجموعة من التحديات التقنية. تراوحت هذه التحديات بين تحديث Java وإدارة تهيئة FileNet، واكتشاف البيانات في الأنظمة القديمة، وتجهيز البيانات لاستيعابها في أنظمة الذكاء الاصطناعي. واجهت جميع هذه الشركات تحديات مشتركة؛ إذ احتاجت فرقها إلى فحص الأنظمة المعقدة، والحفاظ على منطق الأعمال، والحد من المخاطر، وتسريع وتيرة العمل بما يتجاوز ما تتيحه أعمال التحديث التقليدية عادةً.

تستغرق فرق كثيرة أسابيع في تتبع الاعتماديات، وتوثيق السلوكيات التي لم يسبق توثيقها، وإنشاء تغطية للاختبارات، وتحديد التغييرات التي يمكن تنفيذها بأمان. يساعد IBM Bob على اختصار هذا العمل وتحويله إلى دورة تطوير أكثر تنظيمًا. يمكنه تحليل قواعد التعليمات البرمجية، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بسلوك الأنظمة، وإنشاء الوثائق أو تحديثها، واقتراح خطط التنفيذ، وإعادة هيكلة التعليمات البرمجية، وإنشاء الاختبارات. كما يدعم مهام سير عمل قابلة للتكرار من خلال أوضاع مخصصة لكل دور، وقواعد محددة، وأتمتة سطر الأوامر، وضوابط الموافقة، وعمليات التكامل القابلة للتوسيع.

تُبرز قصص العملاء الواردة بالتفصيل أدناه أربع مزايا عملية:

يساعد Bob الفرق على فهم الأنظمة غير المألوفة وتحويلها إلى سياق عملي قابل للتنفيذ يسرّع عملية التطوير مع ضمان نتائج موثوق بها يجعل التوثيق والاختبار والحوكمة جزءًا من التصميم منذ البداية يحوّل الخبرات المكتسبة في حالات فردية إلى أنماط تسليم قابلة لإعادة الاستخدام

يستعرض هذا المنشور عمليات نشر IBM Bob لدى العملاء ليوضح كيف تتجسد هذه الأنماط في مشروعات فعلية، وما الذي يمكن لفرق الهندسة تعلمه منها.