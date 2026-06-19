كيف حوَّلت CrushBank الأنظمة القديمة إلى أنظمة جاهزة للذكاء الاصطناعي مع IBM Bob

تواجه معظم مشاريع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات في نهاية المطاف نفس المعضلة؛ إذ أن البيانات الأكثر فائدة غالباً ما تكون هي الأصعب في الوصول إليها.

بالنسبة للعديد من الشركات، تكمن المعرفة التجارية الحيوية داخل التطبيقات القديمة وقواعد البيانات المحلية ومخازن المستندات التي لم تُصمم من الأساس لتلائم تقنيات الذكاء الاصطناعي. بعض الأنظمة لا تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات حديثة. وبعضها يعمل داخل خزانة بيانات محلية. بينما يحتفظ بعضها بسنوات من السياق التشغيلي، لكنها لا تتيح الوصول إليه إلا من خلال شاشات قديمة أو إجراءات مخزنة أو عمليات تصدير يدوية.

تعمل CrushBank على معالجة هذه المشكلة في مجال الدعم التقني منذ عدة سنوات. تساعد الشركة فرق الدعم في إيجاد الإجابات بشكل أسرع، وحل التذاكر بشكل أكثر انتظاماً، وتحسين رضا العملاء من خلال تحديد الأولويات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الآن تطبق CrushBank نفس النهج الذي يعتمد على البيانات أولاً على حالات الاستخدام الأوسع للمؤسسات بمساعدة IBM Bob™.

لقد كانت CrushBank تعرف بالفعل كيفية تحويل البيانات التشغيلية غير المنظمة إلى إجابات مفيدة. ومع ذلك، منح IBM Bob مطوري الشركة القدرة على توسيع نطاق هذا النمط ليشمل الأنظمة القديمة ومصادر البيانات ومختلف القطاعات. وقد أتاح هذا النهج فرصة لتوسيع السوق القابل للتوجيه.

يساعد IBM Bob مطوري CrushBank على تحليل الأنظمة القديمة، وفحص المخططات، وتوليد كود الاستيعاب. يمكنهم إنشاء اختبارات وبناء خوادم MCP التي تربط بيانات المؤسسات بنماذج مثل Claude و ChatGPT و Llama وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي. في هذا المنشور، سنستعرض بالتفصيل كيفية استخدام CrushBank لتقنية IBM Bob لتحويل عملية اكتشاف البيانات القديمة إلى عملية هندسية قابلة للتكرار تهدف إلى تجهيز البيانات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي.