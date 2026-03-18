كيف تبني Athena Intelligence أتمتة وكيلة للمكاتب الخلفية للمؤسسات الخاضعة للتنظيم باستخدام IBM HashiCorp Terraform

وضعت شركة Athena Intelligence، وهي مزود لمنصات الذكاء الاصطناعي التي تحول عمليات البيانات، هدفاً تصميمياً استبعد سريعاً معظم معماريات وكلاء الذكاء الاصطناعي. كانوا بحاجة إلى النشر في بيئات خاضعة للتنظيم، مثل القطاعات المالية أو القانونية، حيث يمكن أن تكون الحالة النهائية أي شيء من الأنظمة المحلية المعزولة تماماً أو التشغيل عبر سحابات متعددة في وقت واحد. وتم سحب التحديثات وفقًا لجدول العميل بينما تتحكم الأذونات والموافقات ومسارات التدقيق في استقلاليته.

تم تطبيق ذلك التصميم على نوع من حالات الاستخدام المؤسسية الصعبة الجاهزة للتحول: دورات التحليل الشهرية أو الأسبوعية التي تتطلب سحب المدخلات من أنظمة سجلات إكسيل وباوربوينت والبريد الإلكتروني وشيربوينت وإس كيو إل، ثم تركيبها في تنبؤات تقود قرارات الشراء وسلسلة التوريد.

تقدم Athena "زميل عمل" رقمياً جاهزاً للمؤسسات ومبني للقطاعات الخاضعة للتنظيم — وهو نوع من محللي البيانات الاصطناعيين المصممين لتولي مهام التحليل والتشغيل الشاقة الشائعة في الشركات. يعتمد على IBM HashiCorp Terraform، وهو أداة تعتمد على البنية التحتية ككود تتيح للمطورين توفير وتحديث وإدارة مكونات البنية التحتية المحلية والسحابية، بما في ذلك الآلات الافتراضية وعناقيد Kubernetes. ينجز المطورون هذه المهمة عن طريق كتابة ملفات تكوين يمكن للبشر قراءتها.

النتائج واضحة: يتم التخلص من التباين الناتج عن العمليات اليدوية ويدير الوكلاء تصحيح البنية التحتية. عمليات النشر التي كانت تستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع حتى تكتمل تتم الآن في أقل من يومين.