كيف قامت UNACEM، وهي قوة صناعية رائدة، بتحديث عملياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

لن تأتي طفرات الإنتاجية من المزيد من لوحات المعلومات، أو المزيد من التطبيقات، أو المزيد من الأتمتة التقليدية. بدلاً من ذلك، ستأتي من وكلاء مستقلين وموجهين نحو الأهداف، يتميزون بالقدرة على فهم السياق، وتنسيق العمل عبر الأنظمة المختلفة، والوصول إلى المستخدمين حيثما يتم إنجاز العمل.

تُعد UNACEM، وهي مجموعة صناعية مقرها بيرو، من أبرز الأمثلة التي توضح هذا التحول بوضوح. تعمل المجموعة في خمس دول—بيرو، والإكوادور، وتشيلي، وكولومبيا، والولايات المتحدة—وتمتلك أكثر من 40 شركة تابعة في قطاعات الأسمنت، والركام، والخرسانة، وتوليد الطاقة. تُظهر رحلتهم كيف يبدو الأمر عندما تتبنى عملية صناعية تقليدية نموذج تشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل—ليس كمشروع طموح أو مستحيل، بل كتطور عملي وواقعي في العمل اليومي مدفوع بالعائد على الاستثمار.