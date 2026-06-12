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Focal Systems: تعزيز أداء المتاجر من خلال نظام تشغيل تجزئة معتمد على الذكاء الاصطناعي وبيانات لحظية

تُظهر Focal Systems كيف يبدو الذكاء الاصطناعي في قطاع التجزئة عند بنائه على منصة IBM Confluent كنظام تشغيل يعمل في الوقت الفعلي؛ حيث تتدفق مؤشرات المخزون وبيانات المتجر عبر تقنيتي Kafka و Flink، مما يتيح للفرق رصد نقص المخزون، وتفعيل عمليات إعادة التوريد، وقياس مستوى التنفيذ بشكل لحظي.

تاريخ النشر 12 يونيو 2026

مع كل ثانية يبقى فيها المنتج غير متوفر على الرف، تتسرب الإيرادات بصمت. يغادر العملاء خاليي الوفاض، وتخسر الشركات عملاءها، بالإضافة إلى فقدان رؤى قيّمة حول ما يحدث فعلياً داخل المتجر.

Focal Systems طورت Shelf AI، وهو حل "يرى" أرفف المتاجر باستمرار، ويكتشف حالات نفاد المخزون، ويوجه الفرق لإعادة التعبئة في الوقت المناسب—لضمان توافر المنتجات على الأرفف عندما يحتاجها العملاء.

تتمثل مهمة الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في تحديث قطاع التجزئة من خلال أتمتة عمليات المتاجر باستخدام الرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي، وبث البيانات، وذلك بهدف تعظيم الربحية والحد من هدر الطعام. الذكاء الاصطناعي ليس إضافة — إنه المحرك الأساسي الذي يشغل قدرات البيع بالتجزئة في Focal.

من خلال تحليل صور الأرفف في الوقت الفعلي، يساعد حل الشركة المتاجر على تقليل الهدر وزيادة المبيعات عبر توفير رؤى دقيقة وفورية حول توفر المنتجات على الأرفف ومخزون المتجر. تحقق Focal هذه النتيجة من خلال تقديم حل بسيط وسلس لتعزيز أداء المتاجر، وذلك عبر نظام تشغيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقطاع التجزئة يعتمد على بيانات عالية الجودة وفورية ونطاق واسع.

توفر كل صورة أجزاء متعددة من البيانات لاتخاذ القرارات

في قطاع التجزئة، لا تقتصر "الطزاجة" على المنتجات الغذائية فحسب؛ بل هي السياق الفوري الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي لاتخاذ إجراءاتٍ فورية. عندما يتوفر السياق الذي يمنح البيانات غير المنسقة معناها، تقدم ذكاء Focal الاصطناعي توجيهات موثوقة. تشمل هذه البيانات صورًا جديدة للرفوف، وتغييرات في المنتجات ومخططات العرض، ومؤشرات المخزون والمبيعات — وهي تتدفق بشكل مستمر وتُعالج فور وصولها.

يُعد تدفق البيانات هو المكوّن الأساسي الذي يُمكّن الحل من معالجة صور الأرفف الجديدة، وتشغيل استدلال النموذج، وحساب البيانات المجمعة، ونشر الرؤى والإجراءات بأقل قدر من التأخير. وهكذا يمكن توجيه الموظفين إلى الممر الصحيح في الوقت المناسب، بدلاً من الانتظار لساعات. وهذه هي الطريقة التي يحصل بها المديرون أيضاً على مقاييس لحظية لتوفر المنتجات على الأرفف، لاتخاذ قرارات تشغيلية تُحدث فارقاً ملموساً في نفس اليوم.

يدمج الحل الكاميرات مع نماذج التعلم العميق للذكاء الفوري ويتكون من أربعة مكونات رئيسية:

  • رؤية الكمبيوتر: كاميرات منفصلة مملوكة مصممة خصيصا لتلبية متطلبات بيئة التجزئة. تتمتع Focal بالقدرة على تغطية المتجر بالكامل، حيث تقوم بالتقاط صور لكافة المنتجات على جميع الأرفف طوال ساعات العمل.
  • Shelf AI: محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Focal، والذي يحلل البيانات التي تلتقطها كاميراتها لتحديد المنتجات المتوفرة في المخزون، أو التي نفدت، أو التي يقل مخزونها. يتيح هذا النهج للعملاء الاطلاع على التوافر الفعلي للمنتجات بنفس الطريقة التي يراها عملاؤهم. يعمل نموذج Focal على تحديد عدم التطابق بين المخططات التخطيطية الخاصة بالشركة وما هو معروض فعلياً على أرفف المتاجر (أو ما ينقصه).
  • Action Tool: تضع Action Tool من Focal تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في متناول فريق المتجر، حيث تقوم بترتيب المهام وتعيينها في الوقت الفعلي لتحسين الامتثال، وتوافر المنتجات، وكفاءة العاملين. باستخدام التطبيق، يمكن للعاملين في المتجر تحديث المخزون في الوقت الفعلي، مما يقلل من هدر الطعام ويولد طلبات أكثر دقة.
  • Impact: يُعد Impact لوحة معلومات إدارية من Focal مخصصة لقياس وإدارة التحسينات الهائلة التي يمكن أن تضفيها الرؤية الحاسوبية على عمليات التجزئة؛ ويشمل ذلك إعادة توظيف العمالة المهدرة، وتقليل مدة نفاد المخزون، واستعادة المبيعات المفقودة، وإتمام المهام، وفرض الامتثال، وتحسين المظهر العام للمتجر. تشمل Impact Store Walk، وهي منصة غامرة من Focal تتيح لقادة التجزئة التجول افتراضياً في ممرات أي متجر من أي مكان. تتيح هذه الأداة لهم الحصول على رؤية شاملة لتوافر المنتجات، والالتزام بمعايير العرض على الرفوف، والأداء التشغيلي.

باختصار، تجمع منصة Focal بين كاميرات مثبتة على الأرفف، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وبث البيانات في الوقت الفعلي، لإحداث تحول جذري في عمليات التجزئة. تقوم كاميرات رؤية الكمبيوتر بفحص الأرفف باستمرار، بينما يقوم نظام Shelf AI بتحليل ملايين الصور يومياً. يُرشد تطبيق Action Tool للهواتف المحمولة الموظفين لإعادة تعبئة المخزون الناقص، بينما توفر لوحة معلومات Impact رؤية مباشرة للبيانات، وحتى في الوقت الفعلي.

التحديات التي واجهت بناء نظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي للبيع بالتجزئة في الوقت الفعلي

قبل أن تعتمد Focal Systems على منصة مُدارة لتدفق البيانات، كان الفريق يقوم بتطوير خدمات مخصصة وإطار عمل داخلي، وهي حلول واجهت صعوبة في مواكبة المتطلبات المتسارعة لقطاع التجزئة، بما في ذلك:

  • بيانات عالية التنوع (High-cardinality data): كان من الصعب معالجة وتصور كميات هائلة من البيانات عالية التنوع — لكل متجر، ولكل كاميرا، ولكل صورة — بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • نقص القابلية للتوسع: واجه إطار العمل المخصص صعوبات في التعامل مع أحجام البيانات الواردة الكبيرة وارتفاع معدل التنوع، مما أدى إلى زيادة الضغط على خطوط النقل المباشرة وجعل عملية الإدارة التجميعية تفتقر إلى المرونة. أدى هذا النهج إلى إبطاء عملية التكرار في المقاييس والميزات الجديدة.
  • الحاجة إلى حلول مدارة وجاهزة للمؤسسات: بصفتها فريقاً صغيراً ومرناً، احتاجت Focal إلى منصة مدارة وعالية التوفر لتسريع وتيرة التطوير. ومع ذلك، يجب أن توفر هذه الحلول أيضاً مستوى كافياً من القابلية للتخصيص لتجنب التحول إلى مسارات تقنية مسدودة مع توسع نطاق المنصة. بالنظر إلى عمل Focal مع كبار تجار التجزئة للمؤسسات، كانت الجاهزية للمؤسسات وضمان وقت تشغيل مرتفع متطلبات لا تقبل المساومة.
  • تحقيق التوازن بين كفاءة التكلفة واقتصاديات الوحدة: تُعَد كفاءة التكلفة أمرًا بالغ الأهمية. يتم تقييم بنية Focal وخياراتها التقنية بشكل دقيق ومكثف مقابل نموذج اقتصاديات الوحدة الداخلي، وذلك لضمان تحقيق نمو مستدام.

استخدام IBM Confluent كبنية أساسية لتدفق البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كان توفر خدمة مُدارة بالكامل، وسحابية الأصل، وقابلة للتوسع متطلباً أساسياً لشركة Focal، وقد ساهم النظام الغني الذي توفره IBM Confluent في تسريع رحلة الانتقال من مرحلة النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج دون زيادة الأعباء التشغيلية. نظرًا لأن الفريق كان يستخدم بالفعل خدمة Apache Kafka السحابية الأصلية على Confluent Cloud، فقد جعل ذلك من السهل إضافة تقنية Apache Flink بدون خادم للعمل جنباً إلى جنب مع البنية التحتية الحالية.

  • العمود الفقري للبث المعتمد على الأحداث: يعمل Kafka على Confluent كطبقة الاتصال الأساسية عبر مراحل مسار الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML) والخدمات المختلفة في سير عمل معالجة الصور.
  • معالجة البيانات المتدفقة باستخدام Flink: تقوم Focal بحساب المقاييس لكل متجر ولكل كاميرا في الوقت الفعلي باستخدام Flink SQL وتجريدات الجداول المربوطة بموضوعات Kafka.
  • الموصلات والحوكمة: تعتمد البنية التحتية على موصلات لنقاط التجميع التشغيلية (مثل MongoDB)، ولنقل البيانات المُعالجة إلى Snowflake؛ وتُعد الحوكمة والفهرسة أمراً بالغ الأهمية مع توسع Focal في مجموعات البيانات والفرق التي تتفاعل معها.

يُظهر الرسم البياني البنية بنظرة سريعة:

مخطط بنية Focal Systems للعملاء

بشكلٍ عام، إليك كيفية انتقال البيانات من رفوف المتجر إلى معلومات قابلة للتنفيذ:

الاستيعاب

تصل بيانات قطاع التجزئة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) إلى قاعدة بيانات MySQL، وتُبث في مواضيع عبر منصة Kafka. تشمل هذه البيانات صور الرفوف (والبيانات الوصفية المرتبطة بها)، وتحديثات المنتجات، ومستويات المخزون، وبيانات المبيعات، والمزيد من مسار رؤية الكمبيوتر.

رؤية الكمبيوتر والاستدلال

‎تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ونماذج التعلم الآلي (ML) الخاصة بـ Focal على منصة GCP (المربع الوردي في الرسم التخطيطي المقوس أعلاه). تتم إضافة ميزات الصور والكشف (على سبيل المثال، وجود المنتج، الفجوات، العناصر المفقودة) إلى مواضيع Kafka، ثم يتم معالجتها باستخدام Flink.

معالجة التدفق في الوقت الفعلي لجعل البيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

‎على الرغم من أن المسار الرئيسي يتمثل في معالجة الصور، فإن الحل يقوم أيضًا بمعالجة البيانات المتعلقة بالمنتجات والمخزون والمشتريات ومخرجات استدلال النماذج. تستخدم Focal تقنية Flink لحساب المقاييس والتجميعات اللحظية، مما يُحول الاكتشافات إلى رؤى دقيقة حول توفر المنتجات على الأرفف، وتنبيهات حالات نفاد المخزون، ومؤشرات الامتثال للمخطط التنظيمي. طبقة التدفق هي أيضًا نسيج اتصالات الخدمات المصغرة لمسار الصور القائم على الأحداث.

تشمل خطوات تهيئة البيانات قبل مرحلة الذكاء الاصطناعي كلًا من: إزالة معلومات تحديد الهوية الشخصية (PII)، وتشفير البيانات، والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستخراج السمات، وغيرها من عمليات المعالجة الأولية للصور. تضمن هذه الخطوات أن ما يصل إلى النماذج والأنظمة اللاحقة يتمتع بخصوصية آمنة وجاهزية تامة للمعالجة.

نقاط التجميع التشغيلية والتحليلية

تقوم Focal بكتابة نتائج تشغيلية ذات زمن انتقال منخفض إلى قاعدة بيانات MongoDB، وبث مجموعات بيانات مُنسقة إلى Snowflake لأغراض التحليل وإعداد التقارير. كما أنها تستخدم تدفق البيانات لـ CDC إلى مستودعات البيانات وبحيرات البيانات، مما يضمن بقاء الأنظمة التابعة محدثة فورياً دون الحاجة إلى عمليات ETL الدفعية.

تجارب Impact و Store Walk

تتدفق التوجيهات القابلة للتنفيذ إلى تجربة Store Walk عبر الهاتف المحمول من Focal Systems (والتي توجه الموظفين لإعادة تعبئة المخزون)، وتتحول لتصبح مقاييس تأثير ضمن لوحات معلومات كفاءة المتجر وتوافر المنتجات على الأرفف.

تم استعراض حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع البيع بالتجزئة

تتضمن حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Focal Systems العديد من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) والتعلم الآلي (ML) المطورة داخليًّا. إن اختيار النموذج الأمثل للمهمة المطلوبة، مع الحفاظ على الملكية الفكرية الحساسة وعمليات التدريب داخل المؤسسة، هو أمر بالغ الأهمية.

أفضل التطبيقات المدعومة بتدفق البيانات مع حزمة الذكاء الاصطناعي من Focal Systems هي:

  • مراقبة توفر المنتجات على الأرفف (اكتشاف حالات نفاد المخزون): حيث تعمل الاستدلالات المستمرة على تحويل تدفقات الصور إلى إشارات دقيقة ومؤرخة زمنياً، مما يساهم في توجيه عمليات إعادة التعبئة داخل أداة Action Tool.
  • التدقيق الآلي للمخزون (الجرد الدوري): تقوم Focal بحساب التباينات والاتجاهات استناداً إلى عمليات الكشف والبيانات الوصفية، وذلك بهدف تقليل عمليات التدقيق اليدوية وتعزيز دقة البيانات.
  • الامتثال للمخططات التنظيمية وتحسين عمليات الترويج: يعمل هذا الحل على رصد المنتجات في غير أماكنها الصحيحة وتحديد مشكلات الامتثال من خلال بث الفيديو المباشر، ثم يطرح الإجراءات الأكثر تأثيراً لمعالجة هذه الملاحظات.
  • Store Walk "السفر عبر الزمن": يمكن للفرق مراجعة حالة أي قسم في المتجر خلال أي وقت من اليوم—مدعومةً بمقاييس فورية يتم حسابها لحظياً—حيث تتم معالجة البيانات وإتاحتها في الوقت الفعلي، وليس في تقارير اليوم التالي.

تأثير الذكاء الاصطناعي للبيع بالتجزئة في الوقت الفعلي على الأعمال

التحول الأكبر هو أن قرارات المتاجر أصبحت تُتخذ بناءً على السياق في الوقت الفعلي. تصل صور جديدة، فيقوم النظام بالاستنتاج والتجميع والنشر—ثم يباشر الموظفون العمل. يلمس المديرون انعكاس نفس الحقيقة الموثقة في نظام Impact، بما يتوافق تماماً مع الحالة الفعلية للمتجر.

تعتمد هذه الحلقة الفعالة على سياق متجدد وعالي الجودة من البداية إلى النهاية، ولهذا السبب يمثل تدفق البيانات الركيزة الأساسية لهذه البنية. في نهاية المطاف، تعمل Focal على تحقيق رؤية متجر المستقبل ذاتي الإدارة، مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

إن الجمع بين تقنيتي Kafka و Flink المُدارتين على Confluent يُمكّن Focal من التحرك بسرعة، وتبسيط بنية تدفق البيانات، والتركيز على منطق الأعمال بدلاً من إدارة البنية التحتية. قام الفريق باستبدال الخدمات المخصصة وأطر العمل التي كانت تفتقر إلى القابلية للتوسع سابقاً بمعالجة تدفق البيانات باستخدام Flink SQL، مما أدى إلى تسريع وتيرة التسليم مع خفض الحواجز التقنية أمام الانتقال إلى بيئة الإنتاج.

من منظور العميل، تُمكّن Focal فرق المتاجر من تلقي توجيهات موثوقة وفي الوقت المناسب من خلال Action Tool. كما تتيح للأطراف المعنية في قطاع التجزئة الحصول على رؤى فورية حول توفر المنتجات على الأرفف ودقة المخزون من خلال "Impact"—وكلاهما يعتمد على تدفقات بيانات مُعززة تعمل على تحسين مخرجات النماذج. تتمثل النتيجة في تقليل حالات نفاد المخزون، ورفع مستوى توافر المنتجات على الأرفف ودقة جرد المخزون، وتسريع عمليات إعادة التزويد وتدقيق الجرد الدوري، بالإضافة إلى زيادة المبيعات؛ وكل ذلك يتحقق مع تقليل الهدر وتعزيز الموثوقية التشغيلية في كافة المتاجر.

استكشِف IBM Confluent

Tobias Behre

Vice President of Product

Focal Systems

Marcin Stachura

Senior Software Engineer

Focal Systems

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