5 طرق لتحقيق جودة البيانات باستخدام البنية القائمة على النمط الميدالي

بنية البيانات القائمة على النمط الميدالي (MDA) هي أفضل نهج يركز على الجودة مصمم لحل التحديات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات في التحول إلى مؤسسات تعتمد على البيانات.

بنية البيانات القائمة على النمط الميدالي هي نمط تصميم بيانات ينظم البيانات في مناطق طبقية متميزة — برونزية وفضية وذهبية — طوال دورة حياة البيانات بأكملها. وتبدأ هذه الدورة من استيعاب البيانات إلى تحويلها، ومن تجميع البيانات إلى استهلاكها.

صُمم هذا النهج للتغلب على قيود التكامل البسيط مثل الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL). ففي هذه الأساليب التقليدية، يُهدر وقت طويل في تنظيف البيانات بسبب عدم اتساق جودة البيانات، ما يعوق في النهاية القدرة على استخراج رؤى قابلة للتنفيذ. إن الهيكل الطبقي للبنية هو ما يحسن جودة البيانات وهيكلها بشكل تدريجي، ويعالج بشكل مباشر عيوب الأساليب التقليدية.