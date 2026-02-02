يظل التأليف التنظيمي من أكثر الأنشطة تعقيدًا واستهلاكًا للوقت عند إطلاق المنتجات إلى السوق. تُعَد المستندات التنظيمية كبيرة الحجم، وذات هيكلية عالية التنظيم، وتخضع لمراجعات دقيقة، ما يستلزم دقة علمية والتزامًا صارمًا بالتنسيق والمعايير التنظيمية.

مع تزايد تعقيد المتطلبات التنظيمية، تواجه مؤسسات علوم الحياة ضغوطًا متزايدة لتقديم الملفات التنظيمية بسرعة أكبر مع الحفاظ على الجودة والتناسق وقابلية التتبُّع. لذلك، أصبح تسريع هذه العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي محور اهتمام للعديد من المؤسسات - ويمكن تطبيق النهج نفسه عبر مختلف القطاعات.

استجابةً لهذا التحدي، تعاونت IBM مع مؤسسات صيدلانية عالمية لتطوير واختبار Regulate.AI بشكل مشترك - وهي أداتنا لتسريع التأليف التنظيمي (IBM Regulatory Authoring Accelerator). تُعَد Regulate.AI أداة تأليف متعددة الوكلاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، ومصممة لدعم إنشاء مستندات عالية الجودة وقابلة للتوسع عبر مختلف حالات الاستخدام التنظيمية. يركِّز تعاوننا على تجاوز مرحلة إثبات المفهوم للذكاء الاصطناعي، ودمجه في مهام سير العمل اليومي الفعلي للتأليف التنظيمي، وتصميمها للعمل على نطاق مؤسسي عبر عدة حالات تقارير تنظيمية.

بشكل أوسع، في شكلها الحالي، يمكن تطبيق أداة التسريع هذه على مجموعة واسعة من حالات إعداد التقارير، سواء في مجالات الاستدامة، أم التقارير المالية والسنوية، أم إعداد التقارير العلمية. تُتيح مرونة الأداة ونهجها المستقل عن القوالب والمدخلات استخدامها عبر مختلف الصناعات.