إذا كانت دورة حياة البيانات بمثابة الخريطة، فإن حماية البيانات هي العدسة المكبرة التي تكشف بالضبط من الذي تفاعل مع البيانات على طول الطريق. يسجل Guardium الوصول إلى البيانات الحساسة، ويلتقط كل من شاهدها ومتى ومن أين. فهو يفرض السياسات ونهج الوصول الأقل صلاحية وامتيازًا، ويحدد أنشطة المستخدمين المشبوهة، ويوفر تقارير امتثال مدمجة للائحة العامة لحماية البيانات العامة (GDPR) وقانون HIPAA وSOX وPCI-DSS وغيرها لتبسيط عمليات سير عمل التدقيق وتمكين اتخاذ قرارات الامتثال السريعة.
كلٌّ من دورة حياة البيانات وحمايتها تشكلان بنية امتثال مستمرة معًا، حيث يتم احتساب حركة البيانات والوصول إليها. حيث تُظهر دورة حياة البيانات التدفق، وتعمل حماية البيانات على فرض القواعد، حينها تتحول المراقبة إلى حماية.
يُكمِل Guardium Data Protection دورة حياة البيانات ضمن watsonx.data intelligence من خلال التركيز على من الذي يصل إلى البيانات، ما يثري الأدلة التي تثبت الامتثال من خلال أنشطة المستخدمين وسياق التحكم. والنتائج هي قصة امتثال متكاملة؛ حيث تتدفق البيانات مع وصول المستخدمين، وسياق أحداث يجري التحكُّم فيه.
عند استخدامهما معًا، تعمل كلٌّ من دورة حياة البيانات والحماية على تقليل نقاط الضعف المحجوبة عن الرؤية، ما يحول أدلة التدقيق إلى أدوات امتثال شاملة.