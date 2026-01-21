بناء تجربة عملاء في الوقت الفعلي في قطاع الاتصالات باستخدام watsonx.data على Google Cloud

من خلال البناء على watsonx.data مع Astra DB on Google Cloud، أسَّست شركة اتصالات أساسًا جاهزًا للمستقبل - يدعم متطلبات تجربة العملاء الحالية ويمكِّن الابتكار المستمر مع تطوُّر قدرات الذكاء الاصطناعي.
تتم إعادة تعريف تجربة العملاء في قطاع الاتصالات في الوقت الفعلي. وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value (IBV)، فقد قامت 69% من شركات الاتصالات بالفعل بنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء، ويقول 77% من المديرين التنفيذيين في القطاع إن الذكاء الاصطناعي يعزز استجابة المؤسسة. ومع ذلك، لا يزال العديد يواجهون صعوبةً في تحويل تبنّي الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أفضل للعملاء بشكل مستمر.
السبب أصبح واضحًا بشكل متزايد: يفوق تقدُّم الذكاء الاصطناعي جاهزية البيانات. بالنسبة إلى إحدى شركات الاتصالات، كان الطموح لتقديم تجارب عملاء ذكية ومخصصة موجودًا بالفعل، لكن ما كان مفقودًا هو أساس بيانات في الوقت الفعلي قادر على دعم تلك التجارب على نطاق واسع. وقد تغيَّر ذلك مع تشغيل watsonx.data على Google Cloud.
تُظهر أبحاث IBV أن قطاع الاتصالات متقدِّم على العديد من الصناعات في تجارب الذكاء الاصطناعي - حيث يستخدم 44% من مزوِّدي خدمات الاتصالات الذكاء الاصطناعي الوكيل بالفعل في روبوتات المحادثة الموجَّهة للعملاء. ومع ذلك، يعترف المديرون التنفيذيون أيضًا بأن البنى التحتية القديمة للبيانات تظل قيدًا أساسيًا.
واجه هذا المشغِّل تحديات مألوفة:
النتائج كانت تجربة العملاء الذكية، ولكنها تفاعلية. النتيجة كانت تجربة عملاء ذكية، لكنها تفاعلية فقط. الرؤية التي أعادت تشكيل الاستراتيجية كانت بسيطة وحاسمة: تجربة العملاء مشكلة توقيت، والتوقيت مشكلة بيانات.
لسد الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي ونتائج تجربة العملاء، قامت شركة الاتصالات بتحديث طبقة البيانات الخاصة بها باستخدام watsonx.data، بنية IBM المفتوحة والمحكومة للبيانات، مع استخدام Astra DB كمخزن بيانات تشغيلي في الوقت الفعلي.
تم نشر Astra DB (المبنية على Apache Cassandra) بشكل أصلي على Google Cloud، وتم تصميمها لتلبية متطلبات شركات الاتصالات من حيث السعة وزمن الانتقال والتوافر.
في watsonx.data، تتكامل Astra DB مع خدمات التحليلات والذكاء الاصطناعي والحوكمة، لتنشئ بنية بيانات موثوق بها وفورية لدعم حالات استخدام تجربة العملاء (CX).
تُتيح هذه البنية ما يلي:
هذا التحول نقل المشغِّل من دعم تفاعلي إلى تفاعل استباقي قائم على البيانات، وهي خطوة محورية مع تزايد استقلالية الذكاء الاصطناعي وتركيزه على اتخاذ الإجراءات.
مع وجود أساس بيانات في الوقت الفعلي، حققت شركة الاتصالات تحسينات ملموسة:
يتماشى هذا النهج مع نتائج IBV التي تُظهر أن 75% من التنفيذيين في قطاع الاتصالات يرون الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية - ولكن فقط عندما تدعمه بنية البيانات المناسبة.
تُوضِّح أبحاث IBV أمرًا واحدًا: تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات لم يَعُد عامل التميّز؛ بل التنفيذ هو الفيصل.يُحدِث الذكاء الاصطناعي فارقًا عندما تكون البيانات فورية وموثوق بها ومتاحة على نطاق واسع.
من خلال البناء على watsonx.data مع Astra DB on Google Cloud، تمكَّن مشغّل الاتصالات هذا من تأسيس قاعدة جاهزة للمستقبل - تدعم متطلبات تجربة العملاء اليوم وتمكِّن الابتكار المستمر مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.
إذا كنت تستكشف سبل تحديث أساس بيانات الاتصالات لديك وإطلاق تجارب عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفي الوقت الفعلي، فإن watsonx.data كخدمة (Astra DB) متاح مباشرةً عبر Google Cloud Marketplace. أصبحت تجربة العملاء تتحرك بسرعة البيانات. منصة البيانات المناسبة تجعل ذلك ممكنًا.
