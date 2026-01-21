بناء تجربة عملاء في الوقت الفعلي في قطاع الاتصالات باستخدام watsonx.data على Google Cloud

تتم إعادة تعريف تجربة العملاء في قطاع الاتصالات في الوقت الفعلي. وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value (IBV)، فقد قامت 69% من شركات الاتصالات بالفعل بنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء، ويقول 77% من المديرين التنفيذيين في القطاع إن الذكاء الاصطناعي يعزز استجابة المؤسسة. ومع ذلك، لا يزال العديد يواجهون صعوبةً في تحويل تبنّي الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أفضل للعملاء بشكل مستمر.

السبب أصبح واضحًا بشكل متزايد: يفوق تقدُّم الذكاء الاصطناعي جاهزية البيانات. بالنسبة إلى إحدى شركات الاتصالات، كان الطموح لتقديم تجارب عملاء ذكية ومخصصة موجودًا بالفعل، لكن ما كان مفقودًا هو أساس بيانات في الوقت الفعلي قادر على دعم تلك التجارب على نطاق واسع. وقد تغيَّر ذلك مع تشغيل watsonx.data على Google Cloud.