من سياسات متفرقة إلى إجابات مستندة إلى مصادر موثوقة: بناء مساعد معرفي يراعي الأذونات باستخدام IBM® watsonx Orchestrate

لا ينبغي أن يتطلب العثور على سياسة معرفة المدرسة التي نشرتها، أو موقع SharePoint الذي يحتوي عليها، أو عوامل التصفية التي ستُظهر إصدارها الحالي. لكن هذا تحديدًا كان التحدي العملي الذي واجهه الموظفون في مختلف أقسام Swan Christian Education Association (SCEA)، وهي شبكة تضم سبع مدارس ومكتبًا مركزيًا في أستراليا الغربية.

كان المعلمون والإداريون وقيادات المدارس وموظفو المكتب المركزي يعتمدون على السياسات والإجراءات والنماذج والمستندات التشغيلية الموزعة داخل المؤسسة ككل. كانت SCEA تستخدم بالفعل نظامًا منظمًا لإدارة الأعمال يعتمد على Microsoft 365، حيث يحتفظ SharePoint بالمستندات الخاضعة للرقابة، بينما يتيح Power Platform إجراءات الموافقة والنشر وغيرها من مهام سير العمل. ومع ذلك، ظل على الموظفين فهم بنية المستودع أولًا قبل أن يتمكنوا من العثور على إجابة معتمدة.

تعاونت Origin Digital، وهي شركة استشارات أسترالية متخصصة في التحول الرقمي ومتعاونة مع IBM، مع Symplistic.ai، أحد شركاء IBM التقنيين، لإنشاء مساعد معرفي يراعي الأذونات لصالح SCEA. تفسّر منصة IBM watsonx Orchestrate الأسئلة وتنسّق التفاعلات، بينما يتولى Symplistic.ai ContentIQ استرجاع المحتوى المصرّح للمستخدم بالوصول إليه من SharePoint عبر واجهة وكيل المحادثة الخاصة به. يمكن للموظفين طرح أسئلتهم بلغة طبيعية والحصول على إجابات مدعومة بإحالات مرجعية إلى مستندات المصدر المعتمدة.

بدأ المشروع مع SCEA بمرحلة تجريبية للتحقق من البنية ونموذج الأذونات وتجربة المستخدم قبل النشر في بيئة الإنتاج. وأثبت المشروع التجريبي تكامل IBM watsonx Orchestrate وContentIQ مع نظام إدارة الأعمال الذي نشرته Origin Digital لصالح SCEA.

ورغم أن مكاسب الإنتاجية المتوقعة لم تُقَس بعد في بيئة الإنتاج، تقدّر دراسة الجدوى لدى SCEA أن تسريع استرجاع المعلومات يمكن أن يوفر نحو 40000 ساعة عمل سنويًا. ويمثل هذا التحسين قيمة إنتاجية سنوية تقديرية تبلغ 2,2 مليون دولار أسترالي.

نتناول في هذه المقالة الأسباب التي جعلت البحث المؤسسي التقليدي غير كافٍ لتلبية احتياجات SCEA. كما نوضح كيفية عمل طبقتي الاسترجاع والتنسيق معًا، وكيف تجعل خيارات التصميم هذه البنية قابلة لإعادة الاستخدام عند إنشاء مساعدين في المستقبل.