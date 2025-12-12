ما وراء الصخب: تسريع وتيرة الابتكار في متاهة السحابة الهجينة الممتدة عبر حقبات زمنية متنوعة
أصدرت IBM سلسلة من الإعلانات الكبرى في عام 2025 تهدف إلى مساعدة المجموعات على تسريع التحول.
أصدرت IBM سلسلة من الإعلانات الكبرى في عام 2025 تهدف إلى مساعدة المجموعات على تسريع التحول.
على سبيل المثال، يتيح استحواذ ®HashiCorp للمؤسسات إمكانية تسريع الابتكار، وتعزيز الأمان، والحصول على قيمة أكبر من السحابة.
تساعد تقنية Red Hat® AI المؤسسات على تسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة المختلفة. أيضا، مع ™Red Hat InstructLab على ®IBM Cloud، نعمل على تعزيز نهج يقوده المجتمع في تطوير الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة من خلال التدريب على المهارات والمعرفة.
مع توقعات بأن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر من مليار تطبيق بحلول عام 2028، يتعين على المؤسسات أن تكون أكثر دقة وتخطيطاً بشأن استراتيجيات السحابة الهجينة وتوزيع أحمال التشغيل. تساعد IBM المؤسسات على تحقيق ذلك من خلال نهجها الهجين من خلال التصميم، المدعوم بسحابة IBM. تظهر تحليلات IBM لأكثر من 50 منظمة عميل أن المؤسسات التي تطبق مبادئ التصميم الهجين على برامج تكنولوجيا المعلومات يمكنها تحقيق عائد استثمار أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات.
تعترف شركات التحليل الرائدة بنقاط قوتنا: فقد صنفتنا شركة Gartner كشركة رائدة في العديد من المربعات السحرية، بما في ذلك البنية التحتية السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومزودي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخدمات مطوري الذكاء الاصطناعي السحابي، وعلم البيانات والتعلم الآلي. وقد اختارت شركة Omdia بدورها شركة IBM كشركة رائدة في تقرير Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025 الذي نُشر مؤخرًا.
يبرز تركيز IBM البالغ على ستة محاور أساسية تهدف إلى تحقيق نجاح العملاء قوة هذا الزخم.
من المتوقع أن يحقق الذكاء الاصطناعي الوكيل ما يقارب 6 تريليون دولار أمريكي في القيمة الاقتصادية بحلول عام 2028، ما يسرع دوره في اتخاذ القرار المؤسسي والعمليات والأتمتة.
يتطلب دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في تدفقات العمل إعادة التفكير في عمليات تكنولوجيا المعلومات التقليدية وتكامل الأنظمة لدعم التحول إلى مؤسسة وكيلة. يتمثل أحد العناصر الأساسية لهذا التحول في اعتماد نهج موحد لربط أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة ببرامج المؤسسات والبنية التحتية والأدوات.
بروتوكول سياق النموذج (MCP) هو ما يتيح هذا النهج. ومن الأمثلة البارزة على ذلك خادم IBM Cloud MCP Server، الذي يجلب قوة الذكاء الاصطناعي إلى IBM Cloud Management، ما يحول تفاعلات سطر الأوامر التقليدية وتفاعلات واجهة برمجة التطبيقات إلى تجارب محادثة بديهية.
يزدهر الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التعاون، كما يتضح من نظامنا البيئي المتوسع لشركاء الذكاء الاصطناعي العميل، بما في ذلك الشركات المستقلة مثل Millionways وStreebo وNetomi وTavily وMaven AGI وBeam AI وSymplistic.ai وغيرها الكثير.
قال البروفيسور Flavio du Pin Calmon من Harvard School of Engineering and Applied Sciences قائلاً "لقد كانت تجربتنا مع IBM Cloud مذهلة". "لقد مكنتنا قدرات IBM وخبراتها من تشغيل النماذج الكبيرة التي تحتاج إلى مصفوفات وحدات معالجة الرسومات ضخمة بكفاءة عالية، ما أتاح لنا الوصول إلى نتائج أبحاث جديدة في سلامة الذكاء الاصطناعي خلال زمن قياسي."
الاكتشافات الحديثة في الذكاء الاصطناعي لا تنفصل عن قوة وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي. توفر IBM لعملائها طيفا من الخيارات، بدءا من مجموعة متنوعة من وحدات معالجة الرسومات ومسرعات الذكاء الاصطناعي إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بنا المصممة لتدريب نماذج الأساسات واسعة النطاق.
أعلنا مؤخرا عن تعاون مع AMD لتقديم مجموعة ضخمة من وحدات معالجة الرسومات MI300X على IBM Cloud إلى Zyphra، ما يدعم التدريب مفتوح المصدر لنماذج الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط الرائدة. كما قمنا بدمج معايير الذكاء الاصطناعي لمشاريع الحوسبة المفتوحة بالذكاء الاصطناعي (OCP AI) في بنية IBM السحابية، ما يضمن التوافق والكفاءة للعملاء الذين يبنون أنظمة الذكاء الاصطناعي.
عندما يصل الذكاء الاصطناعي إلى النضج، تصبح الحاويات منصة الإطلاق الافتراضية لمعظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف نهج IBM Cloud الهجين حسب التصميم إلى توفير مرونة النشر التي تتطلبها هذه التطبيقات بطبيعتها.
يوفر وقت تشغيل حاوية ®Red Hat OpenShift أساساً متناسقاً لتشغيل تطبيقات Kubernetes، ما يتيح نقل أحمال التشغيل دون الحاجة إلى إعادة تجهيزه. يمكن بسهولة استخدام وحدات معالجة الرسومات لدعم أحمال التشغيل الذكاء الاصطناعي باستخدام Red Hat OpenShift وInstructLab. وأيضًا، تتيح الأساطيل التي تعمل من دون خوادم للمؤسسات إمكانية تشغيل أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تتطلب قدرات حوسبية عالية عبر منصة تعمل من دون خادم مدارة بالكامل.
“لم تخدم IBM فقط كمزود للسحابة، بل كشريكة لنا، حيث عملنا معا لتحسين وتطويرها. نتوقع منهم الاستمرار في هذا النهج لتلبية احتياجات العملاء،” هذا ما قاله Junya Souda، مدير عام قسم السحابة، شركةKampo System Solutions Co Ltd.
يتفق أكثر من 70% من قادة الصناعة حول العالم على أن النشر الهجين هو المفتاح لتحقيق الإمكانات الكاملة للتحول الرقمي. لهذا السبب استثمرنا بشكل كبير في IBM Power® Virtual Server، وهو منصة هجينة على مستوى المؤسسات مصممة خصيصا لأحمال التشغيل الحرجة. في يوليو الماضي، تم توفير IBM Power11 عبر جميع محفظة الخوادم، بما في ذلك IBM Power Virtual Server، ما أتاح للمؤسسات تحقيق أداء وأكثر مرونة.
تحديث مثير آخر هو أن IBM Cloud أصبح متاحا الآن كخيار لمزود خدمات الحوسبة واسعة النطاق لمنصة SAP Cloud ERP Private. يسمح هذا الخيار للعملاء بالتحديث إلى Cloud ERP على منصة معروفة بتقديم أعلى مستويات التوافر والأمان من بين الخوادم المعتمدة من SAP.
أيضا، مع ®IBM watsonx، يمكن للمستخدمين الذين يستخدمون SAP Cloud ERP Private على IBM Power Virtual Server بناء وكلاء لأتمتة سير عمل التمويل والتصنيع والمشتريات وسلسلة التوريد التي تتطلب بيانات من أنظمة التابعة لـ SAP وغير التابعة لها.
قال Thomas Jensen، مدير SAP وتطوير تكنولوجيا المعلومات في JYSK:“في ظل وجود أكثر من 3500 فرع حول العالم، كان واضحا لنا أن الانتقال إلى SAP S/4HANA يجب أن يكون آمنا وقابلاً للتوسع ومقاوما للمشاكل التي يحملها المستقبل”. “لقد نجحت منصة IBM Power Virtual Server، بصفتها مزود Hyperscaler ضمن برنامج RISE، في إقناعنا؛ وذلك بفضل أدائها العالي، وبنيتها التحتية المرنة، وحزمة الاستثمار القوية التي تدعم عملية تحول أعمالنا”.
تواجه المؤسسات اليوم ضغوطاً لا تقتصر فقط على التحديث، بل تمتد لتشمل تصميم بيئات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتكون قابلة للتوسع، مع تقليل الاعتماد على مجموعات البرمجيات الاحتكارية (Proprietary stacks). تساعد IBM المؤسسات على تسريع رحلات المحاكاة الافتراضية والتحديث الخاصة بها من خلال مسارين متكاملين:
قال Paul Cunningham، نائب الرئيس الأول والمدير العام لمجموعة System & Verification Group في Cadence: "الوقت جوهري، وتريد أن تنطلق إلى السحابة بأسرع ما يمكن". “قبل عدة سنوات، كان هذا الأمر مستحيلاً. وكان عليك التعامل مع العقبات المتعلقة إما بالأمن أو الانتقال أو غيرهم من الأشياء. في الوقت الحالي، أصبح بإمكاننا فعل ذلك بفضل Cadence OnCloud".
تواجه الشركات اليوم تحدياً حساساً على نحو متزايد: تتطور متطلبات السيادة الرقمية بوتيرة أسرع من المعايير التي وُضعت لتنظيمها. في IBM، نرى السيادة كوضع استراتيجي مصمم على نهج هجين يمكن المؤسسات من الحفاظ على الاستقلالية الاستراتيجية مع الاستفادة من حجم وسرعة وابتكار المنصات العالمية الموثوقة.
يستمر حضورنا العالمي في التوسع لتوفير وصول محلي للعملاء، وتأخير منخفض، وأمانا معتمدا. على سبيل المثال، ستعمل منطقة فرانكفورت متعددة المناطق (MZR) الآن في أوروبا بمثابة مركز بيانات مخصص لخدمات SAP Cloud ERP السحابية الخاصة، ويلبي هذا التوجه احتياجات السيادة التشغيلية وتوطين البيانات لبرنامج RISE with SAP على منصة IBM Power Virtual Server.
لقد حققت قدراتنا في مجال الحوسبة السرية تقدماً كبيراً أيضاً. مع امتدادات نطاق الثقة من Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) التي أصبحت متوفرة الآن في فرانكفورت، يمكن لعملاء الاتحاد الأوروبي تشغيل أعباء العمل الحساسة مع عزل البيانات القائمة على الأجهزة التي تحمي البيانات حتى أثناء الاستخدام.
تم افتتاح مركزنا MZR في مونتريال في أبريل من هذا العام، ما يمهد الطريق لدعم الشركات في الصناعات المنظمة في كندا. في الهند، دخلت IBM وBharti Airtel، إحدى أبرز مزودي خدمات الاتصالات في الهند، في شراكة لتمكين المؤسسات المنظمة من توسيع أحمال التشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة. ومن خلال هذا التعاون، سيتعزز وجودنا في الهند من خلال مناطق MZR في تشيناي ومومباي.
إن مستقبل السحابة ليس مقاسًا واحدًا يناسب الجميع؛ بل هو مستقبل قائم على التخصيص؛ حيث يتم بناء الحلول لتناسب اللوائح التنظيمية الفريدة لكل قطاع. ولنتأمل قطاع الخدمات المالية، حيث نساعد البنوك المركزية والجهات التنظيمية ومشغلي الدفع على دفع عجلة الابتكار دون المساومة على الأمن والامتثال والمرونة. تتضمن الأمثلة الرئيسية ما يلي:
قال Håcan Tiwemark، المدير التنفيذي للعمليات في Utimaco: "نحن متحمسون لأن خدمة الدفع HSMaaS متاحة على IBM Cloud، ما يعزز التزامنا بتقديم حلول أمنية متطورة للقطاع المالي". من خلال تقديم حلنا ضمن IBM Cloud، نوفر للمؤسسات المالية إطار أمان مدفوعات قابل للنشر والتوسع ومعزز."
تتيح ®IBM Cloud for Financial Services للمؤسسات في قطاع الخدمات المالية إمكانية مواجهة تحدياتها الأساسية وبناء وينشر وتوسيع السحابة بثقة. في جوهر هذه المنصة يوجد IBM Cloud Framework for Financial Services، وهو أساس قوي للضوابط التشغيلية والأمنية المصممة خصيصًا للقطاع المالي.
الآن، تفخر IBM بالإعلان عن IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0، وهو دليل على التزامنا بمواكبة اللوائح العالمية المتطورة، وتعزيز تهديدات الأمن السيبراني، ومتطلبات المرونة التشغيلية المتغيرة. يعمل هذا الإطار كمخطط قيِّم للمجالات المهيكلة الأخرى أيضًا.
سرّع من رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي وحدِّث الآن، دون الحاجة إلى تكبد نفقات كافية.