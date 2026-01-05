أي وكيل، أي إطار عمل: داخل IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog
الموجة القادمة من الذكاء الاصطناعي المؤسسي ليست تطبيقًا جديدًا، بل هي قوى عاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي مدمجة في أعمالك.
تُجري الفِرق في مختلف أقسام الأعمال تجارب باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية والمبيعات ودعم تكنولوجيا المعلومات وسلسلة التوريد وغيرها. لكن قادة الذكاء الاصطناعي يواجهون الآن تحديًا جديدًا: كيفية جعل جميع هؤلاء الوكلاء يعملون معًا بطريقة آمنة، وخاضعة للحوكمة، وقابلة للتوسع، بدلًا من أن يكونوا حلولًا منفصلة.
تم تصميم IBM® watsonx Orchestrate لهذه اللحظة خصيصًا. في صميم هذه الرؤية يقع IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: مجموعة متنامية من وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة من IBM والشركاء الموثوق بهم، مصممة للاندماج في مهام سير العمل المنسَّقة بأقل قدر من التعقيد.
تشترك معظم كتالوجات الوكلاء في السوق في بعض الخصائص: فهي تفترض أنك ملتزم بالكامل بسحابة واحدة أو مجموعة إنتاجية واحدة؛ وتركِّز على مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) وبيئة التشغيل لوكيل واحد مفضل؛ كما تسهِّل عملية الاكتشاف، لكنها تكون أساسًا داخل ذلك النظام الواحد فقط.
في المقابل، تم بناء IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog لدعم المؤسسات الحقيقية والمتنوعة بيئيًا:
يُعَد Agent Catalog نقطة دخولك إلى نظام منسق من الوكلاء والأدوات الجاهزة للاستخدام من اليوم الأول. فهو يجمع بين:
بدلًا من البدء من الصفر في كل مرة تظهر فيها حالة استخدام جديدة، يمكن لقادة الذكاء الاصطناعي تصفُّح الكتالوج للعثور على الوكلاء المتوافقين مع مهام الأعمال المحددة. ومن الأمثلة على ذلك، وجود وكلاء مخصصين للتفاعل مع المبيعات، واكتساب المواهب في الموارد البشرية، أو تحسين سلسلة التوريد. فهم يعتمدون على وكلاء مجالات جاهزين بدأوا كحالات استخدام "العميل صفر" لدى IBM، حيث سبق وأن ساهموا في زيادة الإنتاجية.
توفِّر هذه الأنماط للمؤسسات نقطة انطلاق مهمة عندما لا تزال تبحث عن أول حالة استخدام مناسبة مع عائد استثمار واضح وقابل للقياس، ويمكن دمجها في بيئتهم بسرعة وبشكل متسق.
في الداخل، يتميز watsonx Orchestrate بالانفتاح وقابلية التوسعة. يدعم الوكلاء المبنيين أصليًا على تقنيات IBM والوكلاء المبنيين على أطر عمل أخرى، والمرتبطين من خلال واجهات قياسية.
باستخدام إطار عمل Agent Connect متسق، يمكن ربط الوكلاء الخارجيين بـ watsonx Orchestrate ثم عرضهم من خلال Agent Catalog - بحيث يبدون ويتصرفون كمواطنين من الدرجة الأولى في البيئة.
بالنسبة إلى قادة الذكاء الاصطناعي، يعني هذا ما يلي:
باختصار، لا يُعَد Agent Catalog مجرد قائمة؛ إنه طبقة قابلية التشغيل البيني التي تُتيح لك تكوين حلول من وكلاء وأدوات متعددة، بغض النظر عن مكان بنائها.
يتعرض معظم قادة الذكاء الاصطناعي لضغوط من أجل تحقيق الأثر بسرعة مع الحفاظ على الحوكمة. تم تصميم Agent Catalog لتقليل كل من الوقت والمخاطر:
ما النتيجة؟ تقضي فِرقك وقتًا أقل في المهام التقنية الأساسية ووقتًا أكبر في تصميم تجارب مميزة للموظفين والعملاء.
محرك هذا النظام هو Agent Connect، برنامج الشركاء التابع لـ IBM للمؤسسات التي تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي. من خلال Agent Connect، يمكن لمورِّدي البرامج المستقلين (ISVs) والشركاء الآخرين دمج وكلائهم مع watsonx Orchestrate وإدراجهم في Agent Catalog. تُتيح هذه العملية مسارًا جديدًا للسوق مدعومًا بقنوات المبيعات وشبكة شركاء IBM.
استكشِف IBM watsonx Orchestrate واستكشِف Agent Catalog لاكتشاف ما يلبي احتياجات عملك من الوكلاء والأدوات الجاهزة.
إذا كنت مطوِّر برامج مستقلًّا (ISV) تتطلع إلى الاستفادة من السوق المتنامي لوكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، فانضم إلى نظامنا المتنامي وقدِّم أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك إلى IBM watsonx Orchestrate.