ويواجه مقدمو الرعاية الصحية مزيجًا معقدًا من التحديات التشغيلية والمالية. كما ترزح فرق إدارة المطالبات وحالات الرفض تحت وطأة كميات هائلة من البيانات، تكون في كثير من الأحيان موزعة على مستندات طويلة يتعين مراجعتها يدويًا لتحديد سبب رفض المطالبة أو سدادها بأقل من مستحقاتها. وقد تمتد المطالبة الواحدة من 10 إلى 25 صفحة من النصوص الكثيفة، ويتضاعف هذا العبء مع وجود آلاف المطالبات العالقة.

وفي الوقت نفسه، تتعامل المؤسسات مع نقص الكوادر، والإرهاق الإداري، وتراجع الهوامش، وتزايد التدقيق التنظيمي. ومع أن كثيرًا من قادة الرعاية الصحية يدركون إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن فجوةً ما تزال قائمة في كثير من الأحيان بين تجريب هذه التقنيات وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. وكثيرًا ما تؤدي المخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات والامتثال والحوكمة إلى تأخير عمليات النشر أو تعطيلها بالكامل.

وقد أوجدت هذه المعطيات طلبًا على فئة جديدة من حلول الذكاء الاصطناعي: حلول آمنة بحكم التصميم، ومصممة لتلبية متطلبات الامتثال، وقادرة على تحقيق قيمة بسرعة في البيئات الخاضعة لتنظيمات صارمة.