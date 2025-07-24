التطبيق العملي جيد ولكن ماذا عن الكفاءة؟ ما أهمية التوازن بين الأداء والكفاءة في قابلية الملاحظة الاستراتيجية؟

تُعد التكاليف جزءًا مهمًا من جميع استراتيجيات الشركة ويمكن أن تحدد نجاح مشروع ما أو شركة بأكملها. الأداء العالي مهم ولكن بأي ثمن؟

إن الهدف الأهم من نشر حلول قابلية الملاحظة هو تحسين الموثوقية, والإتاحة والتوافر، ولكن كيف يمكننا ضمان عدم الإفراط في استخدام البنية التحتية لتقديم أداء جيد؟

يمكن أن نجد السبب الأساسي للمشكلات باستخدام قابلية الملاحظة ولكن كيف يمكننا تحديد البنية التحتية التي نحتاج إلى توسيعها بالضبط لتحسين عملية التطبيق؟ وكيف يمكننا أتمتة تغييرات البنية التحتية للقيام بتكنولوجيا المعلومات؟

يقدم المثال التالي فكرة عن كيفية متابعة الأداء مع الكفاءة في نفس الوقت، مما يساهم في مساعدة الفرق والشركات على كيفية تقديم حلول لا تغطي الأداء فقط بل أيضًا استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بكفاءة.

ولتجسيد المعلوماتية نحتاج إلى أداة Application Performance Management (أداة مراقبة أداء (APM)) وأداة إدارة موارد إدارة موارد (الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM)). سأستخدم حلــــين IBM لتوضيح المعلومات التكنولوجيـــة منصة ™IBM إنستانا كحل مراقبة أداء التطبيقات (APM) و برنامج IBM Turbonomic كحل الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM).

سيقوم حل أداء التطبيقات (APM) بتحديد الاختناقات ومشكلات الأداء، وتحديد هدف مستوى الخدمة (SLO)، وما إلى ذلك. وسيحدد الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM) استخدام البنية التحتية، ومقارنة أسعار البائعين السحابة وما إلى ذلك. تُظهر الصورة التالية أداء التطبيق (APM) باستخدام أداة مراقبة أداء التطبيقات (APM)، وكما ترى، فإن التطبيق يعمل بشكل جيد، كما أن زمن الانتقال ومعدل الخطأ وحركة المرور جيد جدًا:

ولكن دعنا نتعمق أكثر لنرى ما إذا كان يتم إرضاء SLO. هذا هو السبب في أن المعلومات التعليمية مهمة جدًا لوضع معايير مستوى التعلم.

كما ترى، فإن مؤشرات الأداء القياسية جيدة أيضًا ولكن من المهم التأكيد على أنه كان لدينا ذروة في الرسوم البيانية ويمكننا تحديد المشكلة:

من خلال التنقل إلى ®إنستانا التحليلات، يمكننا تحديد وقت حدوث المعلومات التكنولوجية بالضبط:

وبالتعمق أكثر في المعاملة المحددة، يمكننا أن نرى أين تكمن المشكلة:

لذا، باستخدام منصة ®Instana، حددنا مشكلة الأداء التي هي بالضبط استعلام يعمل على مضيف معين. هل تعدّ المعلوماتية مشكلة في الموارد البشرية؟ لست متأكداً بعد.

والآن، لننتقل إلى الجزء الآخر من هذا العرض التوضيحي، وهو برنامج ®Turbonomic.

سيساعدنا برنامج ®Turbonomic في تحديد أمرين, كفاءة المعلوماتية التي يستخدمها البرنامج، وإمكانية تحديد حجم المعلوماتية التي يستخدمها البرنامج لتحسين كفاءة المعلوماتية التي يستخدمها البرنامج.

بادئ ذي بدء، من الجيد أن تُظهر المعلومات التكنولوجية ®Turbonomic ملخصات بيانات ®Instana، وبعبارة أخرى، كيف يقوم برنامج ®Turbonomic بربط كيانات ®Instana.

كما ترون في الصورة التالية، يرتبط منظور التطبيق بالتطبيق التجاري, ترتبط نقطة النهاية بالمعاملات التجارية، وترتبط الخدمة بالخدمة، وترتبط العمليات بعنصر التطبيق:

دعونا نرى نفس التطبيق الآن على برنامج ®Turbonomic. كما ترون في الصورة التالية، على اليسار لدينا الطوبولوجيا التي أنشأها برنامج ®Turbonomic, حيث يظهر لنا مركز البيانات والبنية التحتية من خلال تطبيق الأعمال حالة الطوبولوجيا من حيث الكفاءة والتطبيق باللون الأصفر والأخضر والأحمر. على اليمين يمكننا أن نرى، على سبيل المثال، بعض الإجراءات المعلقة:

من خلال النقر على الإجراءات المعلقة، سنرى القائمة الكاملة للتحسينات الممكنة على البنية التحتية - 29 إجراءً - حيث ستساعد هذه الإجراءات على توفير 129 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الافتراضية و20 وحدة معالجة مركزية لهذا التطبيق فقط. تخيل لو كانت شركة تكنولوجيا المعلومات هي الشركة بأكملها. من خلال قبول الإجراءات، يمكن تغيير المعلومات التكنولوجية تلقائيًا وسيكون لدينا تطبيق بنفس الأداء ولكن باستخدام معلومات تكنولوجيا أقل:

فيما يتعلق ببرنامج الأداء ®Turbonomic أوصى البرنامج أيضًا ببعض الإجراءات كما نرى في الصورة التالية. يحصل برنامج Turbonomic ®Turbonomic أيضًا على SLO من منصة ®Instana للمقارنة والتحقق من انتهاك SLO:

نأمل أن يساعدك هذا المقال في تحديد قابلية الملاحظة الاستراتيجية ليس فقط فيما يتعلق بالأداء ولكن أيضًا فيما يتعلق بالكفاءة، مما يتيح لك تقديم حلول عالية الكفاءة والفعالية.