هل تتذكر أول هاتف ذكي لك؟ الكثير من ®الطاقة - طاقة أكبر بملايين المرات ®أكثر بملايين المرات من الطاقة الموجودة في حواسيب التوجيه في أبولو 11 - حرفياً في راحة يدك. تكنولوجيا المعلومات غيرت كل شيء. بما في ذلك التوقعات. لقد جعلتنا هواتفنا الذكية ومساعدات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي مستعدين لجلب التقنية - مثل حل أكثر تطوراً - من منازلنا إلى وظائفنا.

نقل التقنية من المنزل إلى الميدان

بالنسبة لبعض الأدوار، فإن "التقنية الفورية" هي حساس بشكل خاص. النظر في الفنيين في الميدان. هؤلاء هم الأشخاص الذين نعتمد عليهم للحفاظ على تشغيل ®الطاقة، ولإصلاح الأجزاء المعطلة وبصفة عامة، الحفاظ على تشغيل كل شيء بسلاسة.

بدءاً من مكالمات الخدمة الروتينية إلى أصعب عمليات الفحص، ينجح هؤلاء الفنيون أو يفشلون بناءً على معرفتهم. ولكن مع ازدياد ذكاء الأصل وترابطه، تزداد صعوبة معرفة كل ما تحتاج إلى معرفته. كما أنه من الصعب أيضًا مشاركة سنوات من المعرفة المؤسسية مع انتقال القوى العاملة من جيل إلى آخر,

إلا إذا كان بإمكانك حمل كل معلومة معك أينما ذهبت. وهنا يأتي دور خدمة ميدانية محمول محمول ميدانية التطبيق.

كيفية عمل حل IBM للأجهزة المحمولة

مع نظام ibm maximo mobile، يمكن الحصول على جميع المعلومات الأصلية التي يحتاجها الفني الميداني في أي وقت وفي أي مكان - كل ذلك في راحة يده. وتوفر هذه الواجهة سهلة الاستخدام بيانات غنية بالمحتوى مثل السجل الأصلي وأدلة الإصلاح. كما توفر تكنولوجيا المعلومات التوأم المعلوماتي أيضًا معلومات مفصلة ومعرفة مؤسسية وإمكانية الوصول إلى خبير المعلوماتية.

ثلاثة السمة الرئيسية التي يحتاجها فريق إدارة الخدمة الميدانية الخاص بك

مع ®Maximo محمول، ستجد مع Maximo محمول، ستجد هذه الميزات الثلاث المهمة، وكلها مصممة لتمكين الفنيين لديك:

كل من الذكاء الاصطناعي والمساعد البشري عن بُعد

توسيع قدرات الفنيين وتعزيز معرفتهم باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي. أو يمكنك منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة من خلال التعاون عن بُعد مع خبير معترف به.

توسيع قدرات الفنيين وتعزيز معرفتهم باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي. أو يمكنك منحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحيحة من خلال التعاون عن بُعد مع خبير معترف به. الوضع غير المتصل للإنتاجية المستمرة

تمكين الفنيين من قراءة البيانات وتحديثها وإنشاء البيانات وإجراء عمليات الفحص حتى في أكثر المواقع بعداً.

تمكين الفنيين من قراءة البيانات وتحديثها وإنشاء البيانات وإجراء عمليات الفحص حتى في أكثر المواقع بعداً. سهولة الاستخدام من خلال ميزة محمول

الأصلية تحسين الكفاءة من خلال القدرات البديهية، بما في ذلك التقاط الصور والرموز الشريطية. يمكن للفنيين أيضاً استخدام وظائف تحويل الصوت إلى نص والوصول إلى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للتنقل بشكل أفضل إلى المواقع.

يمكن للفنيين الميدانيين المزودين بنظام إدارة أصول المؤسسة بالأجهزة المحمولة (EAM) استخدام "مجموعة الأدوات" القوية هذه أينما كانوا. ولأن تكنولوجيا المعلومات جزء من IBM Maximo Application Suite ، يمكن أن يكون ®Maximo محمول التطبيق ®Maximo محمول التطبيق يمكن أن ينشر محليًا أو أي بيئة السحابة بخيارات مرنة.

احضر فعالية رقمية: مستقبل محمول ولماذا تعتبر تكنولوجيا المعلومات أساسية للجيل القادم

اكتشف كيف يمكنك جعل مهمة الفنيين أسهل وأكثر إنتاجية. إذا كنت مهتمًا بالحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحسين مجموعة محمول الخاصة بك، انضم إلى فعاليتنا الافتراضية: بناء ®مرونة العمليات التشغيلية من خلال إدارة الأصول. تكنولوجيات المعلومات التفاعلية محادثة تفاعلية مع متحدثين ضيوف من شركة IDC وشركة سامسونج وشركة أكويتاس سوليوشنز حول مستقبل الصيانة وخدمات العمليات. ستخرج أيضًا بفهم أفضل لسبب أهمية التنقل للجيل القادم من الفنيين.

إذا كنت مستعدًا للحصول على مزيد من المعلومات عن منتجاتنا من الحلول التي نقدمها. يمكنك القيام بجولة في العرض التوضيحي لموجز الحلول. ولديك دائماً خيار التحدث مع خبير IBM الذي يمكنه مناقشة التحديات الفريدة التي تواجهك.

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