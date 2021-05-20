IBM SPSS Statistics يوفر مجموعة قوية من أدوات تحليل البيانات التي تتيح لك تحليل بياناتك بسرعة من خلال واجهة بسيطة تعمل بالنقر والنقر، وتمكنك من استخراج حساس الرؤى بسهولة. خلال هذه الأوقات التي تشهد تغيرات سريعة تتطلب المرونة، لا بد من تبني المعلوماتية القائمة على البيانات من أجل تحسين نتائج الأعمال. لقد اعتمدت مجموعة من جميع الأنواع على IBM SPSS Statistics لعقود من الزمن للمساعدة في حل مجموعة واسعة من المشاكل التجارية والبحثية.
SPSS Statistics يقدم مجموعة شاملة من القدرات لدعم العملية التحليلية بأكملها بدءًا من إعداد البيانات إلى التحليل وإعداد التقارير. تعمل تكنولوجيا المعلومات على تبسيط وتسريع تحليلات البيانات من خلال تقديم واجهة مستخدم بسيطة تعتمد على القائمة التي تتيح لك الوصول إلى الرؤى ببضع نقرات فقط، دون أي برمجة.
البرامج التعليمية التفاعلية والعملية هي واحدة من أفضل الطرق لتجربة SPSS Statistics. إليك بعض SPSS Statistics الموارد التعليمية التي يمكن أن تساعدك على البدء:
إذا كنت قد بدأت للتو في استخدام إحصاءات IBM، فيمكن أن يساعدك هذا البرنامج التعليمي التمهيدي في الحصول على السرعة المطلوبة. ستتعرف على الإحصاء الوصفي والتباين والاحتمالات والارتباط وعرض مصور للبيانات. يبدأ برنامج تكنولوجيات المعلوماتية بتغطية الأساسيات بما في ذلك الإحصاءات الوصفية ثم ينقلك من خلال خمس وحدات ذاتية التسلسل إلى خطوات معالجة البيانات وغيرها.
احصل على مزيد من المعلومات حول البرنامج التعليمي SPSS Statistics 101 هنا (هذا الرابط موجود خارج ®IBM.com).
IBM الخبير مجموعة من مقاطع الفيديو التوضيحية والأصل التي تتيح لك التعمق في الإجراءات والأدوات الإحصائية القوية المضمنة في هذا البرنامج الإحصائي متعدد الاستخدامات. نوصي بالبدء بفيديو النظرة العامة أدناه لاستكشاف ®قوة التحليل الإحصائي لتمكين اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب لمجموعة من العملاء.
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هل تتساءل عما إذا كان SPSS Statistics يمكّنك من تقديم تصورات ومخرجات أخرى؟ شاهد هذا الفيديو حول المخرجات والتصورات البصرية في SPSS Statistics لمعرفة كيفية تخصيص الجداول المحورية وإنشاء مخططات وجداول وأشجار قرارات جاهزة للنشر. قم بزيارة المركز الإعلاميIBM للاطلاع على مركز الوسائط
هذه ليست سوى عدد قليل من البرامج التعليمية المتاحة لمساعدتك على التعلم وإتقان استخدام SPSS Statistics. للاطلاع على المزيد من البرامج التعليمية الأساسية إلى المتقدمة والوثائق الخاصة بالمنتج ®S PSS، يرجى زيار ة وثائق المنتج .
أطلقت شركة IBM مؤخرًا SPSS Statistics 29. يتضمن الإصدار الأخير خوارزميات إحصائية جديدة، وتحسينات على الإجراءات الإحصائية الحالية، وخرائط علاقات جديدة لعروض مصور للبيانات الإحصائية، والعديد من التحسينات في سهولة الاستخدام لجعل SPSS Statistics أكثر سهولة في الاستخدام للمبتدئين والخبراء على حد سواء. يمكنك قراءة كل شيء عن الإصدار الجديد في صحيفة البيانات هذه.
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