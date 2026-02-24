طريقة الدفع التي تناسبك: IBM توسع خيارات الدفع العالمية

تختلف تفضيلات الدفع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. بينما يعتمد بعض العملاء على بطاقات الائتمان الرئيسية، يفضل البعض الآخر المحافظ الرقمية أو أنظمة الدفع المحلية الموثوق بها. ولدعم هذه الاحتياجات بشكل أفضل، تقدم IBM.com الآن مجموعة موسعة من طرق الدفع التي تتماشى مع التوقعات المحلية وعادات الشراء.

اعتمادًا على موقعك، يمكنك الآن إكمال عملية الشراء من IBM.com باستخدام:

بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية

المحافظ الرقمية مثل Apple Pay و Google Pay و PayPal

الأساليب الإقليمية والقائمة على البنوك، بما في ذلك SEPA Direct Debit و UnionPay

خيارات الدفع المحلية الإضافية حيثما كانت مدعومة

لا يقتصر هذا التوسّع على إضافة مزيد من الأزرار عند إتمام الشراء فحسب، بل يتعلق بإزالة العوائق، وتلبية التفضيلات الإقليمية، وجعل رحلة الشراء من البداية إلى النهاية أكثر سلاسة لكل عميل.