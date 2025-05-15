15 مايو 2025
مع نضوج سوق الذكاء الاصطناعي، يتضح أكثر فأكثر أن التخصيص أصبح العملة الجديدة لقيمة المؤسسات. تريد المؤسسات نماذج تعكس معرفتها الخاصة، ونغمتها، واحتياجاتها في الامتثال. في IBM، نعتقد أن مستقبل الذكاء الاصطناعي ليس فقط مفتوح المصدر، بل مفتوح التخصيص أيضًا. ومع ازدياد دمج الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات، ستصبح القدرة على تخصيص نماذجك والتحكم فيها ميزة تنافسية، حيث تتولى شركتا IBM وRed Hat قيادة هذا المستقبل للمؤسسات من جميع الأحجام.
في مؤتمر Red Hat Summit لعام 2025، يتزايد الزخم الداعم لتلك الرؤية، مدفوعًا بحلَّين قويين أعلنت عنهما IBM.
كانت الموجة الأولى من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات تدور حول الوصول إلى نماذج الأساس. وسيتم تحديد الموجة القادمة من خلال مدى قدرة الشركات على تكييف تلك النماذج لتناسب احتياجاتها الفريدة. لهذا السبب، يُعَد Red Hat AI InstructLab على IBM Cloud ابتكارًا حيويًا للغاية. يجلب InstructLab القوة إلى خدمة مُدارة بالكامل وحصرية لدى IBM. حاليًا، تُعَد IBM المزود الوحيد الذي يقدِّم InstructLab كخدمة للمؤسسات، ما يوفر ميزة استراتيجية عند بناء نماذج ذكاء اصطناعي يمكن استهلاكها وتخصيصها بمرونة لتلبية احتياجات عملائك.
يُتيح InstructLab للمؤسسات تحسين النماذج اللغوية الكبيرة دون الحاجة إلى إعادة تدريب شاملة، من خلال تعليمها سلوكيات وحقائق جديدة باستخدام تعليمات صناعية. ويُتيح ذلك تخصيصًا أسرع، وتحكمًا أفضل في البيانات، وتكاليف أقل بكثير مقارنةً بأساليب الضبط التقليدية. ونظرًا لأنه يُقدَّم كخدمة عبر IBM Cloud، يمكن للعملاء تجاوز التعقيدات التشغيلية والوصول مباشرةً إلى النتائج.
تحتاج المؤسسات إلى أساس موثوق به وقابل للتوسع لتطوير نماذجها اللغوية الكبيرة واختبارها وتشغيلها، سواء في السحابة أو في البيئات المحلية أو عند الحافة. تُعَد Red Hat Enterprise Linux AI منصة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا، تتضمن عائلة Granite من النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، مع دعم نماذج مفتوحة إضافية لأعباء عمل الاستدلال، وأدوات InstructLab المتكاملة. فكّر فيها كبيئة جاهزة لتشغيل النماذج اللغوية الكبيرة وتخصيصها، مبنية على نفس مستوى الأمان وإدارة دورة الحياة على مستوى المؤسسات الذي تشتهر به RHEL.
على IBM Cloud، يمكن للعملاء الاستفادة من هذا الأساس مع قابلية توسع محسَّنة، وموثوقية أعلى، وحوكمة معززة. وتُعَد هذه المنصة الخيار الأمثل للمؤسسات التي تريد تحويل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي إلى واقع عملي، مع ضمان الشفافية والتحكم الكامل.
يساعد تعاون IBM مع Red Hat على تحديد تلك البنية التحتية التي تجمع بين النماذج المفتوحة، والأدوات المفتوحة، والبنية التحتية المفتوحة، لتمنح المؤسسات السيطرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي الخاص بها عبر بيئة هجينة.
في مؤتمر Red Hat Summit الذي سيُعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025 في بوسطن، سنتعمق بشأن كيفية استخدام العملاء لهذه التقنيات لتحقيق نتائج ملموسة، والتوجهات المستقبلية لمجموعة الذكاء الاصطناعي. إذا كانت مؤسستك تسعى لاستكشاف كيفية بناء وضبط وتشغيل نماذجها الخاصة بثقة، نحن متحمسون للتواصل معكم. نتشرف بزيارتكم لنا في جناح IBM رقم 1133!
ما الجديد في رسالة IBM الإخبارية
تعرَّف على أبرز المنتجات والميزات الجديدة التي أعلنت عنها IBM، بما في ذلك محادثات الفيديو الأخيرة حول المنتجات والعروض التعليمية من IBM وشركائنا في التدريب. راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM.