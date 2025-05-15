مع نضوج سوق الذكاء الاصطناعي، يتضح أكثر فأكثر أن التخصيص أصبح العملة الجديدة لقيمة المؤسسات. تريد المؤسسات نماذج تعكس معرفتها الخاصة، ونغمتها، واحتياجاتها في الامتثال. في IBM، نعتقد أن مستقبل الذكاء الاصطناعي ليس فقط مفتوح المصدر، بل مفتوح التخصيص أيضًا. ومع ازدياد دمج الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات، ستصبح القدرة على تخصيص نماذجك والتحكم فيها ميزة تنافسية، حيث تتولى شركتا IBM وRed Hat قيادة هذا المستقبل للمؤسسات من جميع الأحجام.

في مؤتمر Red Hat Summit لعام 2025، يتزايد الزخم الداعم لتلك الرؤية، مدفوعًا بحلَّين قويين أعلنت عنهما IBM.