التغلب على العاصفة: لماذا يُعد التنبؤ بانقطاعات الكهرباء مستقبل مرونة الشبكة

وفقًا لـ Climate Central، فإن 80% من انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي في الولايات المتحدة (الذي أثر في أكثر من 50,000 عميل) من عام 2000 إلى عام 2023 كان بسبب الطقس. تضررت ولايات مثل تكساس وميشيغان وكاليفورنيا بشدة، ما يؤكد الحاجة الملحة للمرافق الخدمات لإعادة التفكير في كيفية استعدادها لهذه الأحداث والاستجابة لها.

تقدر وزارة الطاقة الأمريكية أن انقطاع التيار الكهربائي يكلف الشركات الأمريكية 150 مليار دولار أمريكي سنويًا. ومع تزايد الكوارث التي تقدر بمليارات الدولارات، تواجه المرافق العامة ضغوطًا متزايدة لتحسين مرونة الشبكة ورضا العملاء مع إدارة التكاليف التشغيلية في الوقت نفسه.

التحدي؟ لم يتم بناء شبكة الطاقة لدينا لتتحمل مناخ اليوم. أنظمة إدارة الانقطاع التقليدية تفاعلية، وغالبًا ما تحشد الأطقم فقط بعد حدوث الضرر. ولكن ماذا لو استطاعت مرافق الخدمات توقع انقطاعات التيار الكهربائي قبل حدوثها؟