منصة watsonx.ai تدعم الآن تقنية Graph RAG: التطور الاستراتيجي الذي يتجاوز البحث التقليدي

تواجه المؤسسات في جميع أنحاء العالم تحديًا أساسيًا: فبياناتها تحكي قصة، لكن أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية لا تستطيع قراءة ما بين السطور. ورغم أن أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) التقليدية جيدة في البحث عن المعلومات، فإنها غير قادرة على استيعاب علاقات هذه المعلومات معًا.

هذه القيود تكلِّف الشركات ملايين الدولارات؛ بسبب فقدان الرؤى واتخاذ قرارات خطأ. والقادة الذين يدركون هذه الفجوة يهيئون أنفسهم للحصول على ميزة تنافسية.