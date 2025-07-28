لأكثر من عقد من الزمن، تعاونت Verizon وIBM لإدارة وتطوير عمليات Verizon المالية الدولية. من خلال مراكز التسليم في أوروبا وآسيا، تدعم الشراكة مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التحصيل، وإدارة النزاعات، والفوترة وعمليات الاسترداد، وتقدِّم خدماتها للعملاء عبر مناطق ولغات متعددة.

تأسَّس هذا التعاون طويل الأمد على قيم مشتركة من المسؤولية والابتكار والتحسين المستمر.