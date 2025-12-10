استخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل لمعالجة الأعطال بشكل أسرع باستخدام IBM Instana Intelligent Incident Investigation
يعمل التحقيق الذكي على تسريع كيفية قيام الفرق بتشخيص حوادث تكنولوجيا المعلومات ومعالجتها.
مشروع IBM Instana Intelligent Incident Investigation، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل، أصبح متاحا الآن بشكل عام. استنادًا إلى المعاينة العامة، يقدم التوفر العام قفزة إلى الأمام في عمق التحقيقات واكتمالها، وسير عمل المعالجة الأكثر ثراءً وإمكانية شرحها بشكل أفضل، مما يساعد فرق هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير وفرق النظام الأساسي على أي مستوى من المهارات على حل الحوادث المعقدة بشكل أسرع مع تقليل تأثيرها على الأعمال.
أصبحت التطبيقات الحديثة - التي تمتد عبر الخدمات المصغرة الموزعة و Kubernetes والحاويات والبيئات السحابية الأصلية - أكثر ترابطاً وديناميكية من أي وقت مضى. مع كل إصدار وتغيير في التكوين والتبعية، يزداد نطاق انتشار مشكلة واحدة. اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تلك التطبيقات يدخل تعقيدا إضافيا وأنماط فشل جديدة لم تختبرها فرق تكنولوجيا المعلومات من قبل.
تقوم Instana بالفعل بتحديد مكونات الخدمة والتطبيق التي تشكل السبب الأساسي المحتمل للحادث في الوقت الحقيقي. ولكن أثناء وقوع حادث، لا يزال المهندسون يقضون وقتًا ثمينًا في استكشاف أعراض العناصر من خلال المقاييس والأحداث والسجلات والتتبعات لفهم سبب فشلها وتتبع التأثير عبر التبعيات لفهم أين تتسبب في حدوث أعطال متتالية.
يغير Instana’s Intelligent Incident Investigation هذا تمامًا. باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيلي للتحقيق الشامل، والافتراضات، والاستنتاج، والتشخيص، وتحقق من الصحة، وتكوين صورة كاملة للحادث تلقائيا أثناء المشاهدة. باستخدام التحقيق الشامل، يمكن للخبير في هندسة موثوقية الموقع (SRE) تحسين استغلال وقته من خلال مراجعة الاستنتاجات والتحرك بسرعة. يمكن لمهندسي موثوقية الموقع الجديدة تعلم كيفية التحقيق. توفر الفرق وقت التحقيق وتنمي مهاراتها أثناء قيامها بذلك.
يبني الإصدار المتاح بشكل عام على المعاينة من خلال تقديم تحسينات جديدة تعمق عملية التحقيق، وتقوي سير العمل في المعالجة، وتحسن قابلية الشرح عبر كل مرحلة من مراحل الاستجابة للحوادث.
تحقيق واستدلال أعمق ومتعدد الكيانات
الإصدار المتاح بشكل عام يُحلل الرسم البياني الكامل للتبعية، بما في ذلك الخدمات والبنية التحتية والاستدعاءات وتفاعلات قاعدة البيانات وأحداث Kubernetes والمزيد لبناء سلسلة كاملة من الأدلة. يتتبع Instana كيفية انتشار الحادث، وأثره، وسبب حدوثه، مع تقديم النتائج في خطوات واضحة وقابلة للتفسير.
خطط معالجة أقوى مُولَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
بمجرد انتهاء التحقيق، تنتج Instana إرشادات معالجة متكاملة في سياقها، مستندة إلى نتائج التحقيق. يمكن للفرق مراجعة وتحسين وتشغيل الإجراءات الموصى بها، أو تحويلها إلى سكريبتات للأتمتة المستقبلية.
"تحويل الإجراءات إلى نصوص" لمعالجة الحوادث بشكل أسرع وأكثر تنظيماً
يمكن الآن تحويل كل إجراء موصى به إلى نص برمجى جاهز للاستخدام بصيغة Bash أو Ansible، مع إمكانية تصديره إلى GitHub لغرض التحكم في الإصدارات، أو الاختبار، أو مسارات الأتمتة. يعمل ذلك على سد الفجوة بين فهم المشكلة وتنفيذ الإصلاحات، خاصةً أثناء الحوادث ذات الضغط العالي.
تلخيص فوري للحوادث والتواصل
بعد المعالجة، ينتج بنقرة واحدة ملخصًا كاملاً للحادث يتضمن السبب، والأثر، وخطوات التحقيق، وإجراءات الاسترداد، ويدعم التسليمات النظيفة، والتشريحات اللاحقة، وتحديثات أصحاب المصلحة، وتقارير الامتثال.
تعزيز قابلية التفسير من خلال استدلال شفاف بالذكاء الاصطناعي
خلال التحقيق، تعرض Instana مسار استدلال وكيل الذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمهندسين بتحقق من صحة النتائج، واستكشاف السياق، والحفاظ على الإشراف البشري الكامل على العملية. تُعد هذه الشفافية مبدأً أساسياً في تصميم نهج Instana للذكاء الاصطناعي الوكيل.
هناك 4 فوائد رئيسية:
تواصل Instana قيادة الصناعة من خلال الجمع بين قابلية الملاحظة، الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، والتحليل والمعالجة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تقوم Instana بالتقاط 100% من الآثار في الوقت الحقيقي، ويدعم ما يزيد عن 300 تقنية، ويوفر تحليلات البث مع طوبولوجيا نظام دقيقة، ما يضمن عدم وجود نقاط عمياء وتحقيقات أسرع وأكثر دقة.
أصبح Instana Intelligent Incident Investigation متاحًا الآن بشكل عام.