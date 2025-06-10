من أبرز الإضافات أيضًا إطلاق Model Gateway، وهو حل جديد على مستوى المؤسسات يوفر وصولًا سلسًا إلى مجموعة واسعة من نماذج الأساس الرائدة عبر واجهة آمنة وخاضعة للحوكمة. تهدف هذه الميزة إلى القضاء على الاعتماد الحصري على مزوِّد واحد، من خلال تمكين المؤسسات من دمج نماذج Granite من IBM إلى جانب النماذج المتقدمة مثل Anthropic وOpenAI.

توفِّر Model Gateway مرونة لا مثيل لها. وهي تدعم عمليًا أي نموذج في أي مكان، سواء أكان مستضافًا على watsonx.ai أم في بيئات تابعة لجهات خارجية. يمكن للمؤسسات اختيار النموذج الأفضل لاحتياجاتها ونشره بأمان، بفضل آليات الاشتراك الاختياري وضوابط الوصول القوية. تُتيح هذه القدرة للشركات الحفاظ على السيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها، وتعزيز المرونة، وتحسين التكاليف، مع ضمان المرونة والأمان في الوقت نفسه.

من خلال دعم استخدام النماذج المستضافة من جهات خارجية، تُتيح Model Gateway للمطورين إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي ونشرهم كخدمات بسرعة وكفاءة. تُعَد هذه المرونة ذات قيمة كبيرة خاصةً للمؤسسات التي تسعى لتوسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي دون الارتباط بنظام بنائي لمزوِّد واحد. تتوفر Model Gateway للمعاينة العامة ابتداءً من يوم الخميس، 12 يونيو 2025.