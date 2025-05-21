استكشِف مستقبل تنظيم وكلاء الذكاء الاصطناعي مع IBM Agent Connect.

يعمل Agent Catalog من IBM كمركز رئيسي داخل watsonx Orchestrate، ما يسهِّل العثور على وكلاء مبتكرين من IBM ومن منظومة شركائها الواسعة. يساعد هؤلاء الوكلاء، المبنيون بشكل أصلي أو باستخدام أي إطار عمل خارجي، على إزالة الحواجز وتسريع تحقيق القيمة لكلٍّ من المطورين والمستخدمين النهائيين.

من خلال IBM Agent Connect، يمكن للشركاء دمج وكلائهم المتخصصين بسهولة في بيئة watsonx Orchestrate وعرض وكلائهم وأدواتهم في دليل الوكلاء. يُتيح هذا للشركاء عرض وكلاء متخصصين في مجالات معينة وتقديم تكاملات مسبقة البناء تعزِّز الإنتاجية وتبسِّط العمليات. يضمن هذا التكامل وصول العملاء الذين يستخدمون watsonx Orchestrate بسهولة إلى حلول الشركاء وشرائها، ما يعزز النمو والابتكار المشترك.