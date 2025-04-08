8 إبريل 2025
يُعد IBM z17 الذي جرى تقديمه مؤخرًا تطورًا هائلاً للأنظمة المتكاملة بالكامل بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر الأجهزة والبرامج وعمليات الأنظمة، والإمكانات المطورة التي تتجاوز دمج الذكاء الاصطناعي في المعاملات، ما يتيح للمنصة التعامل مع أحمال تشغيل جديدة.
تتمتع IBM Technology Lifecycle Services (TLS) - وهي مؤسسة تابعة لشركة IBM تدعم عملاء البنية التحتية حول العالم - بعقود من الخبرة الواسعة في أجهزة الكمبيوتر المركزية، وتضم متخصصين مهرة مخصصين لمساعدة العملاء على تحسين النتائج وتجربتهم مع بيئات IBM Z. من خلال دعم IBM z17 والإصدارات السابقة طوال دورة عملها، بدءًا من النشر إلى الصيانة وإيقاف التشغيل، استفادت مؤسسة IBM TLS من هذه الخبرة لتوسيع نطاق دعمها لأجهزة الكمبيوتر المركزية باستخدام الذكاء الاصطناعي والإمكانات الأكثر استباقية.
تقدم مؤسسة IBM TLS مجموعة من الخدمات الخاصة بمجموعة IBM Z كاملةً، بدءًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والخدمات الاستباقية، ووسعت نطاق هذه المهارات المهمة لتشمل التقنيات المحيطة مثل الشبكات ونظام التخزين الأكثر ارتباطًا IBM Storage DS8K، ما يساعد العملاء على تحسين عمليات المنتجات وتعزيز استمرارية الأعمال مع التوافر والمرونة.
في عالم التطبيقات الرقمية المتغير، تحتاج الشركات إلى الاعتماد على بنية تحتية مرنة وآمنة وفائقة الأداء لتقنية المعلومات من أجل دعم العمليات المهمة والمعقدة. تدير أجهزة الكمبيوتر المركزية 70% من أحمال التشغيل الإنتاجية لتقنية المعلومات في العالم، وتظل مهمة للمؤسسات في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية والخاضعة للوائح صارمة، مثل البنوك والرعاية الصحية والحكومة والاتصالات.
نظرًا إلى أن هذا يُترجم إلى معالجة مليارات المعاملات ذات الحجم الهائل في أحمال التشغيل الحساسة كل يوم، فإن دعم تقنية المعلومات أمر محوري لتحقيق الكفاءة وتكامل الأنظمة مع المجموعات التقنية الحديثة. ومع ذلك، لا يكفي الدعم القياسي للعطل والإصلاح — فهذه الأنظمة تستفيد من الرعاية متعددة الأوجه التي تشمل دعم البرامج وتحسين استهلاك الطاقة وتعزيز الأمن الإلكتروني وعمليات التحسين المستمرة. وبفضل خبرتها الواسعة والموارد المخصصة، تقدم مؤسسة IBM TLS دعمًا شاملاً لنظام IBM Z يتجاوز نطاق الضمان بمستويات خدمة متنوعة وصارمة يمكن للعملاء شراؤها بناءً على احتياجاتهم التالية:
لكونها من أوائل المتبنين للذكاء الاصطناعي، سعت IBM إلى دمج watsonx في خدمات الدعم الداخلي لتحسين تجارب العملاء وتعزيز إمكانات وكلاء الدعم. ومن خلال مراجعة البيانات القديمة، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي المساعدة على تحليل الأعطال السابقة وتقديم معارف عملية تساعد على الإدارة المستنيرة للمشكلات. يساعد Agent Assist المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والمدمج الآن في IBM Z، وكلاء الدعم في شركة IBM على العثور بكفاءة على المعلومات ذات الصلة بالبطاقات في قاعدة بيانات IBM. بفضل تقديم توصيات بالحلول المناسبة تمامًا من خلال الدعم التقني عن بُعد (RTS)، أدت الأداة إلى تحسين الوقت المستغرق للمعالجة بمتوسط 33% خلال فترة 12 شهرًا الأخيرة.4
على مدى عقود، اعتمدت الشركات على IBM Z كعامل حيوي في تجربة التحول الرقمي. يمكن لمؤسسة IBM TLS تحسين إمكانات المعالجة الفائقة والموثوقية والأمان على IBM z17، لمساعدة العملاء على الاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستثماراتهم. يزوِّد IBM z17، بفضل دعم IBM، الشركات ببنية تحتية مرنة وفعالة وقابلة للتوسع، وتُلبي متطلبات النمو وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
* البيانات المتعلقة بتوجهات شركة IBM وخططها المستقبلية عرضة للتغيير أو الإلغاء من دون إشعار مسبق وتعكس الأهداف والغايات فحسب.
1 استنادًا إلى الوقت الموفر لكل حادثة من حوادث الدرجة الأولى (11.3 متوسط الوقت المستغرق للمعالجة = 7.11 متوسط الوقت المستغرق للمعالجة = 4.1) العملية الحسابية: (300000 دولار × 4.19 ساعة) = 1257000 دولار ومتوسط تكلفة فترة التعطل لكل ساعة- المصدر: تقرير ITIC حول موثوقية نظام تشغيل الخادم، وأجهزة الخوادم العالمية، عام 2023. الإثبات: متوسط تكلفة فترة التعطل المذكور في دراسة ITIC يظهر 300000 دولار في الساعة. بمتوسط الوقت الموفر لكل حادثة 4.1 ساعة (11.3-7.11 = 4.19). (300000 دولار × 4.19 ساعة) = 1257000 دولار إلى 1.3 مليون دولار أمريكي.
2 يعتمد هذا على بيانات EPM الداخلية لشركة IBM للأشهر 12 الماضية. الإثبات: انظر أدناه "Z SW AVG TTR حسب تجميع الاستحقاقات" حالة الحادثة من الدرجة الأولى هي 7.11 ساعة في بيئة Z الاستباقية، وحالة الحادثة من الدرجة الأولى هي 11.3 ساعة في بيئة Z غير الاستباقية. (11.3-7.11)/11.3=.353 (35.3%).
3 يُعد IBM Spyre Accelerator خيارًا إضافيًا وسيكون متاحًا بدءًا من الربع الرابع من عام 2025.
4 يوضح تحليل شركة IBM لحالات دعم FlashSystem في الفترة من 1 فبراير 2024 إلى 1 فبراير 2025 أن الحالات التي استفادت من توصيات تقنية Agent Assist المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالحلول المناسبة تمامًا شهدت تحسنًا في الوقت المستغرق للمعالجة بنسبة 33%، مقارنةً بالحالات التي لم تتلقى هذا الدعم أو التي حصلت على توصيات غير دقيقة من الأداة نفسها. تحصل التوصيات المناسبة تمامًا على تقييم 5 نجوم من وكيل الدعم على مقياس يتراوح من 1 إلى 5. ويجري خبير مختص هذا التقييم. استنادًا إلى التقييم الداخلي لشركة IBM.