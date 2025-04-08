يُعد IBM z17 الذي جرى تقديمه مؤخرًا تطورًا هائلاً للأنظمة المتكاملة بالكامل بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة عبر الأجهزة والبرامج وعمليات الأنظمة، والإمكانات المطورة التي تتجاوز دمج الذكاء الاصطناعي في المعاملات، ما يتيح للمنصة التعامل مع أحمال تشغيل جديدة.

تتمتع IBM Technology Lifecycle Services (TLS) - وهي مؤسسة تابعة لشركة IBM تدعم عملاء البنية التحتية حول العالم - بعقود من الخبرة الواسعة في أجهزة الكمبيوتر المركزية، وتضم متخصصين مهرة مخصصين لمساعدة العملاء على تحسين النتائج وتجربتهم مع بيئات IBM Z. من خلال دعم IBM z17 والإصدارات السابقة طوال دورة عملها، بدءًا من النشر إلى الصيانة وإيقاف التشغيل، استفادت مؤسسة IBM TLS من هذه الخبرة لتوسيع نطاق دعمها لأجهزة الكمبيوتر المركزية باستخدام الذكاء الاصطناعي والإمكانات الأكثر استباقية.

تقدم مؤسسة IBM TLS مجموعة من الخدمات الخاصة بمجموعة IBM Z كاملةً، بدءًا من الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والخدمات الاستباقية، ووسعت نطاق هذه المهارات المهمة لتشمل التقنيات المحيطة مثل الشبكات ونظام التخزين الأكثر ارتباطًا IBM Storage DS8K، ما يساعد العملاء على تحسين عمليات المنتجات وتعزيز استمرارية الأعمال مع التوافر والمرونة.