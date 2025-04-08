تحويل أجهزة الكمبيوتر المركزية وتبسيطها لزيادة الإنتاجية والكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي على IBM z17

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

8 إبريل 2025

مؤلف

Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

اليوم، أعلنت شركة IBM عن ®IBM z17، وهو جهاز كمبيوتر مركزي من الجيل التالي مدعوم ببنية تحتية فائقة للذكاء الاصطناعي. تعمل شركة IBM، من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي، على تحويل تجربة أجهزة الكمبيوتر المركزية، ما يؤدي إلى تحقيق مكاسب في الإنتاجية للمطورين والمشغلين ومستخدمي الأعمال.

في استطلاع أُجري مؤخرًا، ذكر 88% من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات حول العالم أن تحديث التطبيقات هو خطوة حاسمة في رحلتهم، وأكد 78% منهم أن أجهزة الكمبيوتر المركزية ستظل أساسية في عملية التحول الرقمي. وتماشيًا مع احتياجات عملائنا، تسعى IBM إلى تقديم ابتكارات جديدة لتحقيق المزيد من القيمة من تطبيقات معالجة المعاملات من خلال الإنتاجية والكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يبسط عملية تأهيل المواهب الجديدة، ويُمكّن العملاء من تحقيق المزيد من الإنجازات في أعمالهم.

يوفر IBM z17 وبرامج Z منصة لمعالجة المعاملات توفر أداء وأمانًا وموثوقية لا مثيل لها، ومزودة بمعارف مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. توفر هذه المنصة المتكاملة مجموعة شاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتي من بينها مساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يدعمون تطوير التطبيقات وإدارة التطبيقات والبيانات، وإدارة العمليات.

يسعدنا تسليط الضوء على بعض إعلانات البرامج الجديدة لدينا التي تدعم z17 والمقرر تقديمها في الربع الثاني من عام 2025.

تطوير التطبيقات

تطبيقات معالجة المعاملات هي جوهر أعمال عملائنا. يتمثل هدفنا في مساعدتهم على تسريع عملية تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وأتمتة عمليات التطوير، ما يعزز إنتاجية المطورين ومرونة الأعمال. لدينا أكثر من 250 مشروعًا من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي المنجزة أو الجاري العمل عليها مع العملاء لمساعدتهم على الاستمتاع بإنتاجية وكفاءة أكبر من خلال IBM Z.

  • عند تطوير التطبيقات، يبدأ كل شيء من المطور. يمثل توفير تجربة المطور المناسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أولوية. في أواخر عام 2023، قدمنا IBM watsonxTM Code Assistant for Z بهدف تسريع عملية تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. والآن، تساعد إمكانات محادثة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الوكيل المدمجة المطورين على تحديد موضع منطق الأعمال بسرعة لتسهيل عمليات تحسين التطبيقات وتبسيطها. كما نعمل على توسيع نطاق استخدامنا للذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء التعليمات البرمجية وشرحها، وإعادة الهيكلة الآلية للغات برمجة إضافية. وفي ظل زيادة الشركات من سرعة كتابة التعليمات البرمجية للتطبيقات، تعمل أتمتة الاختبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع عملية التحديث. يعمل IBM Test Accelerator for Z على تبسيط عملية اختبار تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية وتقليل التكاليف وتحسين الجودة. ولاختبار الأداء، سيتكامل Test Accelerator for Z مع watsonxTM Assistant for Z لتمكين إنشاء الاختبار التلقائي باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، سيدمج Test Accelerator for Z الذكاء الاصطناعي في اختبار الوحدات واختبار التكامل.
  • لقد جرى تطوير تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية على مدى عقود. وللاستفادة الكاملة من ابتكارات تقنية أجهزة الكمبيوتر المركزية الجديدة مثل z17، يلزم أن تكون البرامج والمحولات البرمجية في أحدث إصداراتها. على سبيل المثال، يُعد وجود أحدث إصدار من COBOL ضروريًا للاستفادة من جميع ابتكارات الذكاء الاصطناعي المتاحة. ولتسريع هذه الرحلة، قدمت شركة IBM منتج COBOL Upgrade Advisor for z/OS لمساعدة الشركات على الترقية إلى Enterprise COBOL for z/OS 6 من خلال التحليل وإعداد التقارير الآلي باستخدام واجهة VS Code الحديثة (ستكون متاحة للجميع في 9 مايو 2025).

بصفة عامة، تهدف هذه الإعلانات إلى تعزيز إنتاجية المطورين، وتبسيط عملية تطوير تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية، وتعزيز مرونة الأعمال بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

إدارة التطبيقات والبيانات

جهاز الكمبيوتر المركزي، في جوهره، هو بيئة آمنة لمعالجة المعاملات ومصدر محدد للبيانات الأكثر حداثة وقيمة للمؤسسات. ويُعد ضمان سهولة وصول تطبيقات السحابة الهجينة الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى هذه البيانات أمرًا بالغ الأهمية لمساعدة عملائنا على تعزيز فرص الأعمال الجديدة ودعم النمو.

فيما يلي أبرز التحسينات الجديدة المصممة لمساعدة العملاء على تحقيق قيمة أكبر من بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزية لديهم لاكتساب معارف الذكاء الاصطناعي:

  • تُقدر البيانات غير المنسقة بنسبة 90%1 من جميع بيانات المؤسسة، ما يجعلها عاملاً مهمًا لتحقيق قيمة أكبر من الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن الاستفادة من مصدر البيانات سريع التوسع هذا ودمجه مع البيانات المنسقة قد يكون أمرًا صعبًا. ستوفر الإمكانات الجديدة المتاحة لمستخدمي Db2 for z/OS معارف أعمق وأكثر ذكاءً مستندة إلى الذكاء الاصطناعي ومستمدة من البيانات المنسقة وغير المنسقة. تتيح ميزة SQL Data Insights المتوفرة في Db2 for z/OS إمكانية اكتساب معارف أعمق مستندة إلى الذكاء الاصطناعي من بيانات المؤسسة المنسقة من دون الحاجة إلى مهارات علم البيانات. وقد تم دعم ميزة SQL Data Insights بواجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات shell CLIs لتبسيط أتمتة عملية تدريب النماذج والعمليات الرئيسية، والاستفادة من مسرع الذكاء الاصطناعي المدمج في شريحة معالج IBM Telum II لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم IBM توفير إمكانات متقدمة لقاعدة بيانات المتجهات على Db2 for z/OS والتي سوف تستغل مسرع الذكاء الاصطناعي المدمج في z17 لاستكشاف الطور التالي من المعارف عن طريق الجمع بين البيانات المنسقة وغير المنسقة لاكتساب معارف أكثر دقة وشمولية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
  • تعزيز الاستفادة من إمكانات بيانات معاملات أجهزة الكمبيوتر المركزية في حلول الذكاء الاصطناعي. نحن نسعى إلى تقديم مجموعة جديدة من IBM watsonx.data مع IBM Data Gate لتسهيل مزامنة العملاء لبيانات معاملات Db2 for z/OS وVSAM وIMS مع بحيرة بيانات watsonx.data لاكتساب معارف تحليلية محسنة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. ولتعزيز أداء الاستعلام التحليلي من بيانات أجهزة الكمبيوتر المركزية، تعتزم IBM تقديم إصدار جديد من Db2 Analytics Accelerator for z/OS (المسرع) والذي سيستغل اتساع ذاكرة التخزين المؤقت على الشريحة في z17 بنسبة 40% لتعزيز أداء الاستعلام التحليلي. كجزء من خطة التقديم المرحلية، سيجري تسريع بيانات الكائنات الكبيرة (LOB) بطريقة تسريع البيانات المنسقة التقليدية نفسها. حيث سيتمكن المستخدمون من نسخ البيانات من مسرع إلى مسرع ونسخ الجداول بين المسرّعات لدعم التوافر العالي وموازنة أحمال التشغيل عبر المسرعات.

يُعد توفير بيئة آمنة لبيانات IBM Z وتطبيقاته جزءًا لا يتجزأ من أجهزة الكمبيوتر المركزية. تساعد الإمكانات الجديدة المقدمة من شركة HacheCorp على توحيد إدارة الأسرار عبر السحابة الهجينة، وهي متاحة الآن على IBM Z. بالإضافة إلى ذلك، يوفر IBM Vault Self-Managed for Z and LinuxONE الأمان المستند إلى الهوية للمصادقة والتصريح التلقائي بالوصول إلى الأسرار. وبظهور IBM Vault، أصبح لدى العملاء الآن حل واحد لحماية أحمال التشغيل المهمة من خلال إدارة الأسرار بشكل آمن عبر جميع معداتهم التقنية بالمؤسسة.

إدارة العمليات 

نظرًا إلى أهمية تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزية للأعمال، فإن الحفاظ على مستويات الخدمة ومرونة الأعمال يُعد أمرًا بالغ الأهمية. يتمثل هدفنا في تحويل العمليات وتبسيطها من خلال الكشف عن الحالات الشاذة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراقبة التطبيقات والأتمتة بالاستفادة من نظام Open Telemetry كجزء من نهج شامل لإدارة المرونة. لنستعرض فيما يلي بعض ابتكاراتنا الحديثة في إدارة العمليات:

  • يُعد حل IBM Z Operations Unite الجديد حلاً تحويليًا يجمع بيانات IBM Z التشغيلية من مصادر متعددة، ويبسط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ويقلل من التحقق من التنبيهات بمقدار 9 أمثال2. من خلال تسريع الكشف عن الحالات الشاذة، وعزل الحوادث، وتقليل أوقات المعالجة، يمكن لفرق عمليات IBM Z تحقيق أهداف مستوى الخدمة بشكل أفضل. سيكون حل IBM Z Operations Unite متاحًا للجميع في 30 مايو 2025.
  • لاكتساب معارف تفصيلية حول سلامة IBM z17 وأدائه، حرصنا على تحسين IBM Z® IntelliMagic Vision for z/OS. وسيساعد ذلك العملاء في الحفاظ على توافر التطبيقات وتحسين الأداء من خلال المعارف التفاعلية المبتكرة حول استخدام IBM Spyre® Accelerator وتحسين الإدخال/الإخراج واستهلاك الطاقة. كما سيحافظ على أداء أحمال التشغيل الأمثل في أثناء الترقية إلى z17 وبعدها بتوجيه من الخبراء.
  • لا يقتصر الحفاظ على العمليات ومرونة الأعمال على IBM Z بل يمتد إلى بيئة السحابة الهجينة بأكملها. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يكشف IBM Concert عن معارف مهمة حول عمليات المؤسسة بالكامل ويقدم توصيات خاصة بالتطبيقات للتحسين بما في ذلك IBM Z. يتضمن دعم IBM Z الذي نقدمه الصيانة المبسطة للبرامج. من خلال أتمتة تتبع APAR وتقييم المخاطر والمعالجة، يمكن للمؤسسات تحديد أولويات الإصلاحات وتقليل الجهود اليدوية وتحسين الكفاءة والموثوقية. يساعد IBM Concert for Z على بقاء بيئة IBM Z استباقية وآمنة، وهو متوفر الآن.

خيارات نشر الذكاء الاصطناعي المُسرّعة والمُحسّنة

  • تبني بسيط وسريع للذكاء الاصطناعي التوليدي: يهدف الإعلان عن IBM AI Optimizer for Z إلى تمكين المؤسسات من تبني أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي على أجهزة الكمبيوتر المركزية وتوسيع نطاقها بسرعة وسهولة. في البداية، سيعمل AI Optimizer for Z على تبسيط عملية تثبيت وتهيئة IBM watsonx Code Assistant for Z وIBM watsonx Assistant for Z وأتمتتها وتسريعها.
  • مساعدو الذكاء الاصطناعي في IBM z17: من المتوقع أن يدعم IBM Spyre Accelerator الذي سيُصدر في الربع الرابع من عام 2025، الذكاء الاصطناعي التوليدي على z17. وسيستفيد كل من IBM watsonx Code Assistant for Z وwatsonx Assistant for Z من Spyre Accelerator ليعمل بشكل أساسي على IBM z17، ما يمنح العملاء القدرة على تسريع دورات حياة التطبيقات وتبسيط عمليات أجهزة الكمبيوتر المركزية بمستويات عالية من الأمان وجودة الخدمة. وبفضل دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أجهزة الكمبيوتر المركزية من خلال IBM Spyre Accelerator، فإننا نبسط البنية ونقلل من زمن الانتقال ونستغني عن الاعتمادات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الذكاء الاصطناعي الوكيل، نقدم معالجة شاملة أكثر أمانًا، مع الحفاظ على البيانات الحساسة والطلبات داخل بيئة أجهزة الكمبيوتر المركزية الآمنة. يُعد توافر وحدات معالجة الرسومات وشراؤها أمرًا صعبًا في أفضل الأحوال، ما يؤدي إلى اضطرار الكثيرين إلى اللجوء إلى السحابة لاستئجارها أو الانتظار فترة طويلة لشرائها. سيجعل Spyre Accelerator الوصول إليها سهلاً للغاية - ما يساعد على تحقيق القيمة في وقت أسرع حيث لا توجد فترات انتظار من أجل الوصول إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي واستكشافها. وتعتزم شركة IBM تشغيل IBM watsonx Code Assistant for Z وwatsonx Assistant for Z في بيئات محلية على أجهزة الكمبيوتر المركزية عند توافر Spyre Accelerator في الربع الرابع من عام 2025.

يعمل الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على تحويل طرق تفاعل المستخدمين مع أجهزة الكمبيوتر المركزية وتبسيطها لتقليل التعقيد والمساعدة على تخفيف المخاوف المتعلقة بالمهارات. تستغل برامج IBM Z تفوق الذكاء الاصطناعي في z17 لتسريع تحقيق القيمة. وأخيرًا، تستخدم IBM الذكاء الاصطناعي اليوم لتحقيق قيمة للأعمال من حيث الكفاءة والإنتاجية والمرونة.

لا يزال في جعبتنا الكثير.

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* يُعد IBM Spyre Accelerator خيارًا إضافيًا متاحًا للعملاء وسيكون متاحًا بدءًا من الربع الرابع من عام 2025

1. IDC، القيمة غير المستغلة: ما يحتاج كل مدير تنفيذي إلى معرفته عن البيانات غير المنسقة، أغسطس 2023

2. إبراز النتائج المستمدة من بيانات العملاء الحقيقية لفعالية خوارزمية الربط والتجميع المقدمة من شركة IBM. قد تختلف النتائج باختلاف بيئة كل عميل وحالات الاستخدام الخاصة.

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