القيمة الإستراتيجية للدعم على نظام IBM FlashSystem الجديد

يمثل نظام IBM Storage FlashSystem الجديد الذي يشمل طرز 5600 و7600 و9600 تحولاً من التخزين المُدار إلى البنية التحتية القائمة على الأهداف—والمصممة للحماية والتكيف والأداء المستمر.

بفضل الجيل الخامس من وحدات FlashCore وFlashSystem.ai، تدمج المنصة المرونة الإلكترونية، والذكاء التشغيلي، والكفاءة مباشرة في طبقة التخزين. لكن تحقيق تلك القيمة لا يعتمد على التقنية وحدها. بل يعتمد على كيفية دعم النظام طوال دورة حياته.

في بيئات اليوم، تشكل الانقطاعات وبرامج الفدية وثغرات الامتثال والتغييرات الفاشلة مخاطر على الأعمال، وليست مجرد مشكلات بسيطة في تكنولوجيا المعلومات. بينما يصبح نظام FlashSystem أكثر اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي وأكثر استقلالية، يجب أن يتطور الدعم أيضًا. تستخدم IBM Technology Lifecycle Services الذكاء الاصطناعي والأتمتة قبل وقوع الحوادث، حيث تحدد المشكلات المحتملة مبكرًا وتساعد على تجنب الانقطاعات قبل أن تتفاقم.