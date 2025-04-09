مستقبل إدارة مرونة التطبيقات: الإعلانات الرئيسية لحل IBM Concert

بينما تخوض الأعمال التجارية غمار عالم رقمي متزايد التعقيد ولا يمكن التنبؤ به، يجب أن تكون المرونة أكثر من مجرد استراتيجية رد فعل - بل يجب أن تكون استباقية وذكية ومؤتمتة.

مع إطلاق وضعية المرونة في IBM Concert، أصبحت المؤسسات قادرة على الحصول على رؤى عميقة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي لقياس وتعزيز مرونة التطبيقات. تتقدم ميزة مهام سير العمل في IBM Concert بالمرونة خطوة إلى الأمام من خلال تحويل عملية كشف المخاطر إلى معالجة مؤتمتة تراعي السياق. وبالنسبة إلى بيئات المهام الحساسة IBM Z، تضمن ميزة رؤى IBM Concert for Z APAR الأمن والاستقرار من خلال إدارة المخاطر الاستباقية. تعمل هذه الابتكارات معًا على تعزيز قدرات المؤسسات حتى تتمكن من توقع الاضطرابات والانقطاعات، وتحسين الأداء وبناء المرونة على نطاق واسع — لأن المستقبل ينتمي إلى أولئك المستعدين له.

هل أنت مستعد للتحكم في مرونة تطبيقاتك؟ تعرف على المزيد حول المساعدة التي يمكن أن يقدمها حل IBM Concert للمؤسسات من أجل التقدم بخطوة على الاضطرابات وتحقيق التميز التشغيلي واكتشف كيف يمكنك تحويل إدارة المرونة من خلال أتمتة ورؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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