26 يونيو 2025
لمواجهة التحديات الطويلة الأمد التي فشلت الحلول الحالية في حلها -مثل انتشار الأدوات، ودمج البيانات غير المنظمة، وإعادة العمل المستمرة على مسار البيانات، وتزايد الفجوة في المهارات- أطلقت IBM خدمة watsonx.data integration. وهي توفِّر لوحة تحكُّم موحَّدة تقدِّم قيمة متوافقة مع الركائز الأساسية - كلٌّ منها معزز بالإعلانات الجديدة التي توسِّع الفوائد للعملاء.
تمكِّن watsonx.data integration المستخدمين من بناء خطوط بيانات قابلة لإعادة الاستخدام عبر جميع أنماط التكامل -الدفعات، والتدفق في الوقت الفعلي، والتكرار- وجميع أنواع البيانات، بما في ذلك البيانات غير المنظمة مثل ملفات PDF، مع دعم المراقبة المدمجة للبيانات. في النهاية، يساعد ذلك الفرق على مواءمة أسلوب التكامل مع متطلبات حالة الاستخدام وتقليل الاعتماد على الأدوات المتخصصة. في النهاية، يساعد ذلك الفرق على مواءمة أسلوب التكامل مع متطلبات حالة الاستخدام وتبسيط الإدارة.
ما الجديد؟ أصبحت watsonx.data integration متاحة الآن على IBM Cloud، ما يُتيح للمستخدمين الوصول إلى قدرات التكامل بأكملها، مع الاستفادة من قابلية التوسع ومرونة النشر السحابي الأصلي.
مع دعم تجارب البرمجة دون كود، ومنخفضة الكود، ومتقدمة الكود، يمكن للمستخدمين بناء مسارات البيانات باستخدام الأدوات والواجهات التي تناسب خبراتهم - ما يساهم في معالجة الفجوة المتزايدة في المهارات.
ما الجديد؟ يُتيح مساعد المسار المدعوم بالذكاء الاصطناعي الجديد للمستخدمين إنشاء مسارات باستخدام اللغة الطبيعية، ما يؤدي إلى تسريع التطوير وتوسيع نطاق الوصول الذاتي للتكامل للمستخدمين ذوي الخبرة المحدودة.
أنشئ مسارات بيانات باستخدام النشر الهجين الذي يتكيف مع تغير بيئات التخزين والتنفيذ - ما يقلل الحاجة إلى إعادة الكتابة المستمرة ويزيد من إمكانية إعادة الاستخدام والصيانة على المدى الطويل.
ما الجديد؟ تُتيح قدرات ETL/ELT على AWS مع التنفيذ دون خادم أو عبر محرك بعيد للعملاء تصميم العملية مرة واحدة ونشرها في أي مكان توجد فيه بياناتهم.
يُبرز إطلاق watsonx.data integration والتحسينات الجديدة استمرار استثمار IBM لتقديم قدرات تكامل عالمية ورائدة في السوق تساعد على تلبية احتياجات المؤسسات الحديثة المتطورة.
دعونا نتعمق أكثر في كيفية تعزيز هذه الإعلانات الجديدة لقدرات العرض الجديد.
اليوم، يسعد الفريق بتمكين المستخدمين من الوصول إلى إمكانيات التكامل بأكملها مع الإتاحة العامة لخدمة watsonx.data integration على IBM Cloud - ما يُتيح الاستفادة الكاملة من العرض الجديد والنشر السحابي الأصلي. مع هذا الإطلاق، يحصل المستخدمون على وصول سحابي أصلي لحلول تكامل البيانات الأكثر اكتمالًا من IBM، موحِّدًا بين DataStage وStreamSets وDataband وData Replication ودمج البيانات غير المنظمة ضمن لوحة تحكُّم واحدة.
تعتمد 87% من المؤسسات على ثلاث أدوات تكامل أو أكثر، ما يؤدي إلى التعقيد وعدم الكفاءة. تبسِّط watsonx.data integration هذه العملية من خلال دعم جميع أساليب التكامل وأنواع البيانات -بما في ذلك البيانات غير المنظمة- في منصة واحدة. يمكن للفرق الآن أتمتة استيعاب البيانات وتحويلها ومعالجتها لكل من البيانات المنظمة وغير المنظمة باستخدام أي أسلوب تكامل، ما يوفر المرونة لمطابقة الأساليب مع حالة الاستخدام بدلًا من تجميع حلول النقاط بشكل يدوي.
مع الإطلاق العام لمساعد تكامل البيانات من IBM -المتوفر الآن في DataStage- يمكن للمستخدمين من جميع المستويات الاستفادة من مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء مسارات البيانات بسرعة وسهولة أكبر من أي وقت مضى، وكل ذلك باستخدام اللغة الطبيعية. مدعوم بكلٍّ من watsonx Assistant وGranite 3.1، ما عليك سوى وصف هدفك، وسيقوم المساعد بإنشاء مسارات البيانات، واقتراح الوظائف القابلة للتنفيذ، وعرض الوثائق ذات الصلة. يمكن للمستخدمين البدء اليوم باستخدام المساعد لبناء مسارات ETL/ELT لحالات تكامل الدفعات على DataStage، ومع نمو احتياجاتهم، ستتطور watsonx.data integration معهم - لتوفير دعم متزايد لأنماط التكامل الأخرى مع مرور الوقت.
مع تزايد حجم البيانات وتعقيدها، تواجه فرق البيانات اليوم ضغطًا لتقديم النتائج بشكل أسرع باستخدام موارد أقل. أكثر من 51% من المؤسسات تُشير بالفعل إلى تأثيرات سلبية نتيجة نقص المهارات في تكنولوجيا المعلومات، والعديد منها يفتقر إلى الخبرة التقنية اللازمة لإدارة الأدوات التقليدية. يعمل مساعد تكامل البيانات على سد هذه الفجوة، وبالتالي تمكين المستخدمين من جميع المستويات، بما في ذلك فرق الأعمال وفرق تكنولوجيا الأعمال، من الخدمة الذاتية والمساهمة بالقيمة على الفور. وهذه خطوة كبيرة نحو تعميم تكامل البيانات وإلغاء الحاجة لعدة أدوات متخصصة.
اليوم يشهد توافر DataStage كخدمة (aaS) على AWS - ما يمهِّد الأساس لخدمة watsonx.data integration. من خلال هذا الإطلاق، يمكن للمستخدمين البدء في بناء مسارات بيانات دفعية، ETL وELT في بيئة DataStage مُدارة بالكامل ضمن AWS - مستفيدين من أدوات التكامل الحديثة مع زيادة الاستفادة من الاستثمارات السحابية القائمة. عند طرح قدرات watsonx.data integration الإضافية على AWS، يمكن للفرق التوسع بسلاسة.
مع تطور تخزين البيانات، من مستودعات البيانات المحلية إلى مستودعات بحيرات البيانات سحابية الأصل، اضطرت فرق الهندسة إلى التكيُّف باستمرار. اليوم، يقضي معظم مهندسي البيانات أكثر من 50% من وقتهم فقط في صيانة مسارات البيانات الحالية. تتعامل IBM مع هذا من خلال خيارات نشر مرنة تعتمد على السحابة أولًا والتنفيذ الهجين. مع دعم تشغيل المحرك عن بُعد، يمكن للمستخدمين تصميم مسارات البيانات في AWS وتشغيلها في أي مكان تتواجد فيه البيانات - سواء في البيئة المحلية، أم عبر مواقع جغرافية مختلفة، أم في أي مركز بيانات.
يُسهم هذا النموذج الهجين في التقليل من نقل البيانات، وتخفيض زمن الانتقال والتكاليف، وتعزيز الأمان - كل ذلك مع التخلص من الاعتماد على بنية تخزين واحدة. إنها أفضل ما في العالمين: تطوير مسارات بيانات سحابية الأصل مع تنفيذ مصمم خصيصًا لبيئتك، وفي ذلك تأكيد على التزام IBM بمواكبة العملاء أينما كانوا.
تمثِّل هذه الإطلاقات مراحل مهمة للعملاء الذين ينفِّذون تقنيات تكامل البيانات الحديثة وفرصة رئيسية لبدء رحلاتهم. معًا، يعكِس توفُّر watsonx.data integration كخدمة على IBM Cloud، ومساعد المسار المدعوم بالذكاء الاصطناعي الجديد لتكامل البيانات، وإطلاق DataStage كخدمة على AWS، استمرار استثمار IBM في تطوير تكامل البيانات وتلبية احتياجات المؤسسات الحديثة المتطورة.