تبسيط عمليات التكامل وتوسيع نطاقها باستخدام IBM® Cloud Pak for Integration 16.1.3

يُتيح إنشاء وتحديث وحذف دعم مجموعات الإدارة الموحَّدة في المركز إدارة شاملة عبر دورة الحياة الكاملة. تمت إضافة ميزة الإدارة الموحَّدة في Cloud Pak for Integration الإصدار 16.1.2، وتُتيح رؤية وإدارة جميع حالات التكامل المنشورة عبر عدة مجموعات OpenShift من نافذة واجهة مستخدم واحدة للمنصة.

أتاح الإصدار الأوَّلي للعملاء النقر على مثيلات التكامل البعيدة لتمكين تحديثها وإدارتها. مع Cloud Pak for Integration 16.1.3، يمكن إدارة المثيلات المحلية والبعيدة في واجهة منصة المستخدم مباشرةً من نافذة واجهة مستخدم واحدة فقط. يمكن إنشاء المثيلات الجديدة وتحديثها وحذفها بسلاسة، ما يؤدي إلى توفير الوقت وتقليل تعقيد العمليات.

يوفر شريط ملخص الحالة عرضًا بسيطًا لعدد مثيلات التكامل المنشورة وحالتها، وهو متاح للاستخدام مع كلٍّ من الإدارة الموحَّدة وواجهات المنصة الفردية.