تبسيط عمليات التكامل وتوسيع نطاقها باستخدام IBM® Cloud Pak for Integration 16.1.3

تُتيح تحسينات الإدارة الموحَّدة إجراء تحديثات التكامل المباشر عبر أي مجموعة OpenShift، بينما يعمل الوكلاء على تحسين الصحة التشغيلية وحل المشكلات، مع توسيع الدعم الفيدرالي.

تاريخ النشر 9 يناير 2026
يُعَد IBM Cloud Pak for Integration مجموعة شاملة من أدوات تكامل البرمجيات في تجربة موحَّدة واحدة.

باستخدام مجموعة الأدوات هذه، يمكنك ربط تطبيقاتك وبياناتك وأنظمتك وخدماتك عبر البيئات السحابية أو المحلية، كجزء من نشرات مُدارة وقابلة للتوسع وآمنة على Red Hat OpenShift. يمكنك تثبيت Cloud Pak for Integration جنبًا إلى جنب مع باقي IBM Cloud Paks لمساعدتك على بناء التطبيقات بسرعة وتحديثها عبر أي بيئة سحابية أو بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات.

أربعة تحسينات رئيسية في Cloud Pak for Integration 16.1.3

الإصدار Cloud Pak for Integration 16.1.3 هو تحديث على مستوى التعديل ويضيف القدرات الأساسية الأربعة التالية:

1. إنشاء الدعم وتحديثه وحذفه لمجموعات الإدارة الموحَّدة

يُتيح إنشاء وتحديث وحذف دعم مجموعات الإدارة الموحَّدة في المركز إدارة شاملة عبر دورة الحياة الكاملة. تمت إضافة ميزة الإدارة الموحَّدة في Cloud Pak for Integration الإصدار 16.1.2، وتُتيح رؤية وإدارة جميع حالات التكامل المنشورة عبر عدة مجموعات OpenShift من نافذة واجهة مستخدم واحدة للمنصة.

أتاح الإصدار الأوَّلي للعملاء النقر على مثيلات التكامل البعيدة لتمكين تحديثها وإدارتها. مع Cloud Pak for Integration 16.1.3، يمكن إدارة المثيلات المحلية والبعيدة في واجهة منصة المستخدم مباشرةً من نافذة واجهة مستخدم واحدة فقط. يمكن إنشاء المثيلات الجديدة وتحديثها وحذفها بسلاسة، ما يؤدي إلى توفير الوقت وتقليل تعقيد العمليات.

يوفر شريط ملخص الحالة عرضًا بسيطًا لعدد مثيلات التكامل المنشورة وحالتها، وهو متاح للاستخدام مع كلٍّ من الإدارة الموحَّدة وواجهات المنصة الفردية.

2. امتثال واجهة منصة Cloud Pak for Integration للمعايير الفيدرالية

يشمل ذلك دعم معايير معالجة المعلومات الفيدرالية (FIPS) وقانون تحديث الأمن المعلوماتي الفيدرالي لعام 2014 (FISMA)، بالإضافة إلى الامتثال للتدقيق والوصولية وIPv6. الامتثال لهذه المعايير قد يكون ضروريًا لبعض الجهات الحكومية والفيدرالية في الولايات المتحدة. 

بالإضافة إلى ذلك، ستكون العديد من هذه الميزات تحديثات مفيدة لأي مؤسسة. يتوافق هذا مع إطار تطوير البرمجيات الآمنة التابع للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST).

3. دعم الإصدارات 4.19 و4.20 من Red Hat OpenShift

يخطط Cloud Pak for Integration لدعم الإصدارات الجديدة من OpenShift خلال 30 يومًا من إصدارها.

يتضمن الإصدار Cloud Pak for Integration 16.1.3 دعم Red Hat OpenShift 4.19 و4.20. يتضمن Red Hat OpenShift 4.20 الإصدار Kubernetes 1.33 الذي يوفر دعمًا "للتوسع الرأسي للوحدات في مكانها". قد توفِّر هذه الميزة فوائد للعملاء الذين يستخدمون عمليات نشر Cloud Pak for Integration، وخاصةً مع IBM App Connect Enterprise.

4. المعاينة التقنية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في Cloud Pak for Integration

يتضمن Cloud Pak for Integration 16.1.3 إمكانية نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومتوفر حاليًا كمعاينة تقنية من IBM. تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي هؤلاء لمساعدة العملاء على استخدام اللغة الطبيعية لفهم ما يحدث في البيئة وكيفية حل المشكلات. ستكون المعاينة التقنية متاحة حتى 31 مارس 2026.

انضم إلى برنامج الوصول المبكر للوكلاء؛ لتجربة الاستخدام العملي في بيئتك أو في بيئة IBM التجريبية.

ثلاث قيم أعمال رئيسية يقدِّمها الإصدار 16.1.3

تساعد هذه التحسينات المؤسسات على تبسيط عمليات التكامل، وتعزيز اتخاذ القرار من خلال رؤًى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعمل بثقة عبر البيئات الهجينة والبيئات المنظمة.

  1. مع الإدارة الموحَّدة، تحصل المؤسسات على رؤية شاملة لجميع عمليات التكامل ومواقع النشر، ما يؤدي إلى تبسيط العمليات وتقليل الحاجة إلى التنقل بين أنظمة متعددة.
  2. من خلال الوكلاء، يحصل الفريق على قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل المدرَّبة مسبقًا، مع الاستفادة من خبرة IBM المتعمقة في CP4I وOpenShift، لتوفير رؤًى تشغيلية دون الحاجة إلى الإعداد أو إعادة التدريب. استخدام الوكلاء أيضًا شفاف وقابل للمساءلة: فهو يوضِّح بشكل تام ما يتم تحليله ولماذا، ما يؤدي إلى تعزيز الثقة، وقابلية التدقيق، واتخاذ القرارات بثقة.
  3. مع الالتزام بالمعايير الفيدرالية المدمج، يساعد CP4I المؤسسات على ربط البيانات والأنظمة بأمان مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية الصارمة. فهو يعمل على تعزيز إمكانية الوصول، وتقوية تتبُّع التدقيق، ودعم البنى الحديثة مثل IPv6، ما يمنح الفِرق الثقة للعمل بفاعلية في الصناعات المنظمة.

استكشِف الإدارة الموحَّدة ووكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم

جرِّب IBM Cloud Pak for Integration مع خبرائنا لاستكشاف كيف تساعد الإدارة الموحَّدة والوكلاء المؤسسات على تجاوز التعقيد وتسريع مبادرات الأتمتة والذكاء الاصطناعي. يمكنك أيضًا الاطِّلاع على كيفية إدارة الإدارة الموحَّدة لجميع عمليات التكامل من لوحة معلومات واحدة.

Leif Davidsen

Program Director, PM, Cloud Pak for Integration