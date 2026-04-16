التحول من البرمجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى التسليم بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام IBM Bob

في الشهر الماضي، قدمنا IBM Bob. ومنذ ذلك الحين، قامت المؤسسات بتطبيق Bob عبر بيئات تطوير حقيقية، ليس فقط لكتابة التعليمات البرمجية بشكل أسرع، بل لإعادة التفكير في كيفية بناء البرمجيات على مستوى المؤسسات.
لقد سرّع الذكاء الاصطناعي عملية إنشاء التعليمات البرمجية، لكن الاختناقات لم تكن يومًا مقتصرة على كتابة التعليمات البرمجية فقط. بل تنشأ من فهم الأنظمة المعقدة، وتنسيق التغييرات عبر الفرق، وإدارة المخاطر عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC).
مع نمو الأنظمة، يصبح التطوير أقل ارتباطًا بالمهام الفردية وأكثر تركيزًا على تنسيق التغييرات عبر الأنظمة المترابطة. يتطلب هذا التحول نموذجًا جديدًا يمتد فيه العمل عبر دورة الحياة الكاملة بدلاً من حدوثه في خطوات منفصلة.
لمعالجة هذا التحول، طورت IBM أداة Bob استجابةً لما أخبرتنا به فرق المؤسسات بشكل متكرر حول احتياجاتها.
لا تطلب المؤسسات فقط زيادة الإنتاجية بشكل مباشر. بل تحتاج إلى أنظمة تعكس كيفية تحقيق النتائج عبر بيئات معقدة. تقوم الأدوات الحالية بحل أجزاء من هذه المشكلة، لكنها لا تزال تتطلب من الفرق تجميع أنظمتها الخاصة عبر النماذج والأدوات المختلفة.
تم تصميم أداة Bob بشكل مختلف: كشريك وكيل ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث تجمع بين التنسيق والتنفيذ والحوكمة داخل عملية التطوير مباشرة، ما يساعد الفرق على الانتقال من أدوات معزولة إلى تسليم منسّق. تم تطوير Bob لتحقيق أفضل توازن بين الجودة والتكلفة والأداء، مع تقديم تجارب جديرة بالثقة للمطورين.
يثبت هذا النهج فاعليته بالفعل على أرض الواقع. وفي IBM، اعتمد Bob أكثر من 80000 مستخدم، وحققت الفِرق متوسط زيادة في الإنتاجية بلغ 45% عبر مهام سير عمل معقدة ومتعددة الخطوات.1
تم تصميم Bob لتتكيف مع طريقة عمل الفرق فعليًا. تتيح الأوضاع المدمجة والمخصصة للمطورين الانتقال بسلاسة بين التخطيط والبرمجة والمراجعة، بينما يربط تكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP) بين Bob والأدوات والأنظمة التي تعتمد عليها الفرق بالفعل.
ومع تزايد توزيع عمليات التطوير، يظل الحفاظ على السياق عبر الأنظمة أحد أكبر التحديات. ومن خلال تمكين سير عمل قابل لإعادة الاستخدام، وقواعد مشتركة، ووعي أعمق بالنظام، تساعد Bob الفرق على تنسيق التغييرات بشكل أكثر فعالية دون التضحية بالمرونة.
تقوم Bob بأتمتة المهام الروتينية وتعزيز المهام المعقدة. عمليًا، يمكن أن تعمل Bob كمطور مبتدئ لمهندس معماري كبير لتسريع التنفيذ، أو كمرشد مهندس معماري لمطور مبتدئ لتوفير الهيكلية والثقة والتوجيه الواضح.
مع نضج تبني حلول الذكاء الاصطناعي، تواجه المؤسسات مجموعة متزايدة من المفاضلات بين التكلفة والأداء والثقة. ولا يكمن التحدي فقط في اختيار النموذج المناسب، بل في كيفية تحقيق أفضل النتائج بشكل مستمر ضمن بيئة سريعة التطور.
بدلاً من اعتماد الفرق على التجربة والخطأ لاختيار المزيج المناسب من النماذج والإعدادات، تستخدم Bob طبقة تنسيق متعددة النماذج تقوم بتوجيه كل مهمة بشكل ديناميكي إلى النموذج الأنسب بناءً على الدقة والأداء والتكلفة.يتيح ذلك للفرق التركيز على النتائج بدلاً من إدارة اختيار النماذج، مع الحفاظ على نهج محايد تجاه النماذج يتكيف مع تطورها.
ومع تسعير شفاف وإمكانية الاطلاع على الاستخدام والميزانيات، يمكن للمؤسسات مواءمة الإنفاق مع النتائج الفعلية.
يُدخل الذكاء الاصطناعي فئات جديدة من المخاطر لم تُصمم الضوابط التقليدية لاكتشافها، بدءًا من حقن المطالبات وصولاً إلى كشف البيانات غير المقصود.
لمعالجة ذلك، تقوم Bob بدمج الأمان داخل مهام سير عمل التطوير مباشرة. يساعد التوحيد الموجِّه على منع التعليمات غير الآمنة، بينما يكشف فحص البيانات الحساسة واكتشاف الأسرار الذكي عن المخاطر في أثناء كتابة التعليمات البرمجية. يتم تطبيق إنفاذ السياسات بشكل مستمر، ما يضمن الحفاظ على الحوكمة من مرحلة التطوير وحتى التسليم.
كان تحديث أنظمة المؤسسات يتطلب تقليديًا تجميع التغييرات عبر المستودعات، وإعادة كتابة التعليمات البرمجية تدريجيًا، والتحقق من التأثير من خلال التجربة والخطأ. حتى التحديثات الصغيرة يمكن أن تؤثر في الخدمات بطرق غير متوقعة.
تُغيّر Bob هذه التجربة تمامًا. تساعد Bob الفرق على بناء فهم مسبق لاعتماديات الأنظمة، ثم تنفذ تغييرات منسّقة عبر التعليمات البرمجية والاختبارات ومسارات المعالجة ضمن عملية منظمة. ويتيح ذلك للفرق الانتقال من التحديثات التفاعلية إلى تحديث شامل ومدروس على مستوى النظام، حتى عبر البيئات القديمة مثل Java وCOBOL وIBM i وIBM Z.
أحد أمثلة تحسين الكفاءة يأتي من منصة RevTech التابعة لشركة IBM، وهي نظام حساس يدعم المبيعات العالمية والتفاعل مع العملاء عبر أسواق عالية التنظيم. نظرًا إلى تعقيد البنية ومتطلبات الأداء الصارمة، كانت عمليات الاختبار والتحقق عالية المخاطر ومحدودة الموارد.
تم تقديم Bob لمساعدة الفرق على تحسين اختبارات الأداء والأمان، مع اكتشاف المزيد من العيوب والثغرات الأمنية. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مكاسب ملموسة في السرعة وقابلية التوسع والكفاءة، ما يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين جودة وموثوقية الأنظمة الحساسة للمؤسسات:
لا تقتصر هذه المكاسب على فرقنا الداخلية فقط. استخدمت Blue Pearl أداة Bob لتسريع عمليات التسليم عبر منصة BlueApp ذات الأحجام الكبيرة. ما كان يتطلب عادةً أسابيع من الجهد الهندسي تم إنجازه خلال ثلاثة أيام فقط، حيث قامت Bob بتبسيط التحليل وإعادة الهيكلة والتحقق ضمن مهام سير العمل الحالية. وقد أتاح ذلك للفرق العمل بسرعة أكبر مع الحفاظ على الجودة، ما يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين التسليم اليومي دون أعباء إضافية. وقد تُرجم ذلك إلى مكاسب ملموسة في سرعة التسليم وكفاءة العمل الهندسي:
في بيئات أخرى، يتخذ التأثير شكلاً مختلفًا. استخدمت APIS IT أداة Bob لتحديث أنظمة حكومية ذات مهام حساسة تمتد عبر عقود من الديون التقنية، بما في ذلك بيئات الكمبيوتر المركزي و.NET. ومع محدودية التوثيق وتعقيد الاعتماديات، مكّنت Bob من فهم سريع للأنظمة، وإنشاء توثيق مؤتمت، وتنفيذ إعادة هيكلة منسّقة. وتُظهر النتائج حدوث تغيير تدريجي في كفاءة التحديث:
يمكن لأداة Bob الاستفادة من قوة محفظة حلول IBM لتحقيق نتائج أفضل ومستوى أعلى من التطور. نشهد بالفعل طرقًا فعّالة تستخدم بها فرق IBM والعملاء Bob لتعظيم قيمة حلول IBM، بدءًا من تحسين الوكلاء في watsonx Orchestrate وصولاً إلى تحديث التطبيقات على منصتي IBM Z وIBM i. في وقت لاحق من هذا العام، سنطرح حِزم Premium لتوسيع قدرات Bob بإمكانات خاصة بكل منصة، بما في ذلك مهام سير عمل مُعدة سابقًا، وخبرات تخصصية حسب كل مجال، وعمليات تكامل سلسة عبر منصات IBM.
المرحلة التالية من تسليم البرمجيات ستتحدد من خلال أنظمة مُدارة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وليس عبر تسريع معزول. تم تصميم Bob لدعم هذا التحول، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع الفرق لربط التخطيط والتنفيذ والتحقق عبر دورة حياة التطوير.
1 بيانات IBM الداخلية