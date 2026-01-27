تأمين أحمال تشغيل تكنولوجيا المعلومات الهجينة وأتمتتها باستخدام جهاز DataPower Gateway X4 الجديدة من IBM

استنادًا إلى الإرث العريق لبوابات IBM الأمنية، يوفر جهاز DataPower® X4 قدرات متطورة مع تحسينات كبيرة في الأداء والأمان وسهولة الاستخدام.
طرحت شركة IBM الجيل التالي من الأجهزة المادية، DataPower Gateway X4، وهي بوابة أمان مؤسسية عالية الأداء مصممة لتأمين أحمال التشغيل الحديثة والهجينة ودمجها وأتمتتها — مع تشفير مدمج آمن مقاوم للمخاطر الكمومية لحماية البيانات طويلة الأمد من التهديدات المستقبلية.
يوفر جهاز X4 بوابة واحدة فائقة الإمكانات لحماية التطبيقات والتحكم فيها وتحسينها وربطها عبر البيئات المحلية والسحابية والهجينة.
تزداد بيئات تكنولوجيا المعلومات المؤسسية تعقيدًا باستمرار، حيث تمتد عبر العديد من بيئات السحابة ومراكز البيانات والأنماط البنائية. وفي الوقت نفسه، تتسع التهديدات السيبرانية نطاقًا وتعقيدًا، بما في ذلك المخاطر الناشئة التي تهدد طرق التشفير الحالية جراء التطورات المستقبلية في الحوسبة الكمومية.
للابتكار بسرعة وأمان، يجب على المؤسسات إتاحة الخدمات المهمة بشكل آمن مع الحفاظ على الرؤية الشاملة والحوكمة والتحكم. ويعد التكامل الآمن والقابل للتطوير أمرًا ضروريًا ليس فقط لتقديم تجارب رقمية جديدة، ولكن أيضًا لتمكين الأتمتة التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية.
من دون اتباع نهج حديث لأمان التطبيقات، تخاطر المؤسسات بإبطاء الابتكار وزيادة التكاليف التشغيلية وتعريض الأصول المهمة لتهديدات متزايدة.
تعد حماية أصول العملاء أحد الأهداف الرئيسية لشركة IBM. توفر أجهزة DataPower Gateway X4 خدمات أمنية وتكاملية متينة للتطبيقات مع سهولة الاستخدام وتكلفة إجمالية منخفضة للملكية، وهي السمات المميزة لأجهزة DataPower المادية.
تدعم البوابة إطار عمل أمان موحدًا للبيئات المحلية والسحابية والهجينة. وبفضل نشرها عند حافة الشبكة وفي المنطقة المنزوعة السلاح، تساعد على منع الوصول غير المصرح به، والتخفيف من الهجمات لحجب الخدمة، وتحسين توجيه حركة البيانات. وعند دمجها مع نسخة DataPower الافتراضية، يمكن للمؤسسات تمديد مستوى الحماية نفسه ليشمل عمليات النشر السحابي، ما يضمن أمانًا متسقًا للتطبيقات في كل البيئات. وتؤمن البوابة الخدمات التقليدية على الويب لأحمال التشغيل الحديثة، بما في ذلك التطبيقات المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات والخدمات التي تعتمد على الأحداث والبث المباشر باستخدام خدمات ™Kafka وgRPC و™GraphQL.
تعد IBM شركة رائدة معترفًا بها في كل من الحوسبة الكمومية وأمن تكنولوجيا المعلومات. طور باحثو IBM أنظمة تشفير اعتمدها المعهد الوطني للمعايير والتقنية كمعايير لتعزيز تشفير المفاتيح العامة. ويشتمل جهاز DataPower Gateway X4 على إمكانات تشفير ما بعد الكم (PQC) التي يمكن تكوينها للاتصالات الواردة والصادرة باستخدام ملفات تعريف خادم أمان طبقة النقل والعميل. كما تتوفر خوارزميات تشفير هجينة، تجمع بين الأساليب المقاومة للمخاطر الكمومية والأساليب الكلاسيكية لتحقيق التوازن بين قوة الأمان والأداء. بفضل IBM DataPower، يمكن للمؤسسات حماية تقديم الخدمات وإدارته وتحسينه بثقة، مع تقليل جهود التطوير وتخفيف مخاطر الأعمال.
DataPower Gateway X4 هو جهاز مادي سريع النشر وجاهز للتشغيل فور توصيله، مصمم لمهندسي المؤسسات وفرق الأمن ومهندسي المنصات، ويوفر ما يلي:
سيتوفر جهاز DataPower Gateway X4 للاستخدام العام في 26 مارس 2026. وسيتوفر إصدار DataPower v11.0 أيضًا للاستخدام العام في ذلك التاريخ للنشر تحت ترخيص نسخة DataPower الافتراضية.
تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء من دون إشعار وتمثِّل الأهداف والغايات فقط.