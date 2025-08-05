لم يَعُد وكلاء الذكاء الاصطناعي مجرد مساعدين افتراضيين يستجيبون للأوامر البسيطة، بل أصبحوا متعاونين مستقلين ينفِّذون سير عمل معقدًا عبر الأنظمة والأدوات والعمليات. ولكن على الرغم من أن العديد من المؤسسات قد استكشفت مشاريع تجريبية، القليل منها فقط هو الذي نجح في توسيع نطاق الوكلاء عبر المؤسسة بأكملها. العقبات مألوفة: البنية التحتية المجزأة، والفجوات في الحوكمة، والمخاوف الأمنية، ودورات الشراء الطويلة.

لهذا السبب، يُعَد الإعلان في AWS Summit New York مهمًا للغاية: أصبح watsonx Orchestrate من IBM متاحًا الآن في فئة "وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي" الجديدة على AWS Marketplace. لا تقتصر هذه الخطوة الاستراتيجية على تبسيط النشر فحسب، بل تمهِّد الطريق للشركات لتوسيع أتمتة الذكاء الاصطناعي عبر خطوط الأعمال بالثقة والبنية التحتية التي تتوقعها.

فيما يلي 5 أسباب رئيسية توضِّح أهمية ذلك، ولماذا يجب على المؤسسات التحرك الآن.