إعادة ابتكار إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال ميزتَي Agent Observability وGovernance في IBM watsonx Orchestrate.

الذكاء الاصطناعي

21 أغسطس 2025

المؤلفون

Mithun Katti

Technical Product Manager, IBM watsonx Orchestrate

IBM

ما الجديد: تقدِّم IBM watsonx Orchestrate ميزتين جديدتين وهما Agent Observability وGovernance، مصممتين لتبسيط إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأداء. 

أصبحت إدارة أنظمة الوكلاء المتعددين والحفاظ على رؤية النظام أسهل الآن مع ميزات حوكمة الوكلاء الجديدة في Orchestrate.

غالبًا ما تفشل أدوات المراقبة التقليدية في تتبُّع وكلاء الذكاء الاصطناعي. لا يتطلب هؤلاء الوكلاء المراقبة فحسب، بل يتطلبون أيضًا حلقة تعليقات للتعلم والتحسين المستمر. والطبيعة الموزعة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تزيد الأمور تعقيدًا، ما يجعل التتبُّع الموزع أمرًا ضروريًا. وهنا يأتي دور ميز Agent Observability في watsonx Orchestrate، التي تستفيد من معايير مثل OpenTelemetry وTraceloop لتوفير رؤى شاملة وفورية حول تفاعلات الوكلاء وسلامة وكلاء الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، لضمان جودة وكفاءة وكلاء الذكاء الاصطناعي، توفِّر قدرات الحوكمة في Orchestrate مقاييس تقييم مثل معدلات إكمال الرحلة، ودقة استدعاء الأدوات، وصحة الإجابات، والالتزام بالتعليمات. تساعد هذه المقاييس على إنشاء كتالوج محكوم من وكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يضمن نشر وكلاء فقط ذوي جودة عالية وجاهزين للاستخدام المؤسسي.

3 قدرات رئيسية في IBM watsonx Orchestrate:

يوفر IBM watsonx Orchestrate فوائد الحوكمة عبر دورة حياة الوكيل بأكملها، من البناء حتى الإنتاج.

  • تُتيح Agent Observability لمنشئي الوكلاء رؤية شاملة لبيئة وكلائهم. فبإمكانهم مراقبة الاستخدام ومعدلات النجاح وأوقات الاستجابة بسهولة، كل ذلك من لوحة معلومات موحَّدة. الأمر الحاسم هنا هو أن هذه القدرة تسمح بالتعمق في مستويات المعاملات الفردية، ما يوفر رؤًى تفصيلية حول جودة إنتاج كل وكيل.
  • توفِّر قدرات حوكمة الوكلاء (Agent Governance) في watsonx Orchestrate إطار عمل قويًا لتقييم الوكلاء قبل النشر. وباستخدام Agent Development Kit (ADK) أو Agent Builder دون تعليمات برمجية، يمكن للمطورين تقييم عملائهم عبر أبعاد متعددة بما في ذلك إكمال الرحلة ومدى ملاءمة الإجابة ودقة استدعاء الأداة. ستدعم Orchestrate أيضًا حوكمة إعداد الوكلاء من خلال منطقة تجريبية تُتيح اختبارًا صارمًا للجودة والأمان والتكلفة والزمن المستغرق قبل إضافة الوكيل إلى الكتالوج. يحسِب النظام درجة الجودة بناءً على هذه التقييمات، ما يوفر معيارًا شفافًا لجاهزية الوكيل.
  • تضمن مراقبة الإنتاج لوكلاء الذكاء الاصطناعي تطبيق القواعد والسياسات المحددة مسبقًا تلقائيًا، ما يمنع المشكلات مثل هجمات حقن المطالبات والوصول غير المصرح به للبيانات.

آلية العمل؟

تعمل Agent Observability عن طريق جمع وعرض بيانات القياس عن الوكلاء، ما يوفر رؤًى في الوقت الفعلي. وتتكامل بسلاسة مع الأدوات الموجودة وتتَّبِع معايير الصناعة، ما يضمن التوافق وسهولة الاستخدام.

من ناحية أخرى، تعمل الحوكمة من خلال عملية متعددة الخطوات. خلال مرحلة ما قبل النشر، يخضع العملاء للتقييم عبر ADK أو Agent Builder، مع أسئلة صريحة محددة من قِبَل المستخدم أو تحميلات ملفات. ثم يقوم النظام بحساب وعرض مجموعة واسعة من المقاييس، بما في ذلك إكمال الرحلة، ودقة استدعاء الأداة، ومدى ملاءمة الإجابة.

بمجرد الرضا عن أداء الوكيل، يمكن نقله إلى مرحلة الإنتاج، حيث تحافِظ المراقبة المستمرة وإنفاذ السياسة التلقائي على الأداء الأمثل.

أصبحت إدارة الأنظمة متعددة الوكلاء أسهل 

تمثِّل ميزات Agent Observability وGovernance الجديدة في IBM watsonx Orchestrate خطوة نوعية هائلة في إدارة أنظمة الوكلاء المتعددين المعقدة. من خلال تعزيز الرؤية، وتحسين جودة الوكلاء، وضمان حوكمة قوية، تستطيع watsonx Orchestrate المساهمة في إعادة ابتكار طريقة استخدام الشركات لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة الكفاءة وتحقيق قيمة أكبر على نطاق واسع.

استكشف watsonx Orchestrate

جرِّب watsonx Orchestrate مجانًا

تعرّف على المزيد استكشف watsonx Orchestrate جرِّب watsonx Orchestrate مجانًا