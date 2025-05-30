تطوير قطاع التأمين لتحقيق نمو الأقساط والعائد على الأسهم

بكل فخر نعلن أن شركة IBM قد صُنفت كشركة رائدة في السوق في تقرير خدمات التأمين لعام 2025 الصادر عن HFS Horizons Research. يؤكد هذا التصنيف نهجنا في مساعدة شركات التأمين ليس فقط على التكيف مع التغيير، بل على قيادته أيضًا، وذلك من خلال تسريع تحديث المنصات، وزيادة الإيرادات من البيانات غير المستغلة، ونشر الذكاء الاصطناعي الذي يوفر عائد استثمار ملموسًا، وتمكين التعاون السلس عبر النظام البنائي، وتطوير طريقة تقديم الخدمات التي تحقق ميزة تنافسية.

تواجه شركات التأمين موجة من التحديات المعقدة، بدءًا من التحولات الرقمية والضغوط التنظيمية المتزايدة إلى مشكلات إدارة البيانات، وغياب التوحيد القياسي، والمخاوف المتزايدة المتعلقة بمنع وكشف الاحتيال. هذه الضغوط تزيد من صعوبة الحفاظ على الميزة التنافسية وتلبية توقعات العملاء المتزايدة.

بصفتها الشركة الاستشارية العالمية الوحيدة التي تتبع شركة رائدة في مجال التقنية، تحقق IBM Consulting نتائج عالية التأثير من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي المتقدم والنهج القائم على الأسس العملية لمواجهة التحديات الحساسة. نحن ندمج خبرتنا العميقة في المجالات في منصة IBM Consulting Advantage المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث التحول الجذري والتغيير الدائم للعملاء. في الواقع، وفقًا لتقرير HFS Horizons، تتميز شركة IBM عن غيرها من خلال الجمع بين المنصات المتخصصة في المجالات، وإمكانات التحول الشامل، ونماذج الابتكار المشترك. نحن نعمل على تحديث الأنظمة القديمة وتحقيق نتائج الأعمال من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتوزيع المدمج، والتحليلات المتقدمة، وتنسيق النظم البنائية. إن قدرتنا على الجمع بين الاستشارات والتكنولوجيا والعمليات على نطاق واسع تجعلنا شريكًا موثوقًا به في مجال التحول في قطاعي التأمين على الممتلكات والحوادث (P&C) والتأمين على الحياة والمعاشات (L&A).