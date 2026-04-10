فعندما يكتشف فريق الأمن جهازًا تعرض للاختراق، قد تستغرق إعادة إسناده إلى مجموعة جديدة وتطبيق السياسات المناسبة عليه يدويًا ساعات، ما يُبقي التهديد قائمًا ويتيح احتمال انتشاره عبر الشبكة. وقد تظل الأجهزة التي تتلقى تحديثات لنظام التشغيل أو تنتقل بين المواقع في حالة عدم امتثال لساعات، إلى أن يحين التحديث المجدول التالي للمجموعة، مما يخلق مخاطر تدقيقية واحتمال وقوع مخالفات تنظيمية.

تراقب Smart Device Groups سمات الأجهزة بصورة مستمرة، وتعيد تصنيفها تلقائيًا بزمن شبه حقيقي، وعادةً خلال دقائق من تغيّر إحدى السمات. وتُطبَّق التطبيقات المحدَّثة، والسياسات، وتكوينات المصنّع الأصلي (OEM)، وقواعد الامتثال على الفور.

ويؤدي ذلك إلى التخلص من التأخر في تطبيق السياسات، وهو ما يحد من الثغرات الأمنية، ومخالفات الامتثال، واضطرابات الإنتاجية في بيئات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) التقليدية.