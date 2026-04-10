تقدم IBM MaaS360 Smart Device Groups نهجًا ديناميكيًا لإدارة الأجهزة من خلال تصنيف الأجهزة تلقائيًا وتطبيق التطبيقات والسياسات والتكوينات المناسبة بزمن شبه حقيقي.
وبدلًا من الاعتماد على مجموعات أجهزة ثابتة تتطلب تحديثات يدوية أو دورات تحديث مجدولة، تضمن Smart Device Groups حصول الأجهزة على السياسات المناسبة فور تغيّر خصائصها، مما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على إدارة نقاط النهاية بكفاءة أعلى وأمان أكبر.
تتغير خصائص الأجهزة باستمرار: فقد تُطرح تحديثات نظام التشغيل (OS) خلال الليل، وتنتقل الأجهزة بين المواقع، وتستلزم الحوادث الأمنية عزلًا فوريًا، كما يتبادل العاملون في الخطوط الأمامية معدات النسخ الاحتياطي عند تبديل الورديات. ومع ذلك، تعتمد معظم منصات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) على مجموعات أجهزة ثابتة تُحدَّث وفق جداول زمنية ثابتة كل 12 أو 24 ساعة، مما يخلق فجوات خطيرة تعمل خلالها الأجهزة بسياسات قديمة وتظل الثغرات الأمنية من دون معالجة.
وتواجه المؤسسات التي تدير أساطيل من الأجهزة المحمولة تحديات تشغيلية جوهرية عند استخدام مجموعات الأجهزة الثابتة التقليدية:
فعندما يكتشف فريق الأمن جهازًا تعرض للاختراق، قد تستغرق إعادة إسناده إلى مجموعة جديدة وتطبيق السياسات المناسبة عليه يدويًا ساعات، ما يُبقي التهديد قائمًا ويتيح احتمال انتشاره عبر الشبكة. وقد تظل الأجهزة التي تتلقى تحديثات لنظام التشغيل أو تنتقل بين المواقع في حالة عدم امتثال لساعات، إلى أن يحين التحديث المجدول التالي للمجموعة، مما يخلق مخاطر تدقيقية واحتمال وقوع مخالفات تنظيمية.
تراقب Smart Device Groups سمات الأجهزة بصورة مستمرة، وتعيد تصنيفها تلقائيًا بزمن شبه حقيقي، وعادةً خلال دقائق من تغيّر إحدى السمات. وتُطبَّق التطبيقات المحدَّثة، والسياسات، وتكوينات المصنّع الأصلي (OEM)، وقواعد الامتثال على الفور.
ويؤدي ذلك إلى التخلص من التأخر في تطبيق السياسات، وهو ما يحد من الثغرات الأمنية، ومخالفات الامتثال، واضطرابات الإنتاجية في بيئات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) التقليدية.
يستهلك المسؤولون وقتًا ثمينًا في تصحيح إسناد الأجهزة إلى المجموعات يدويًا، ومعالجة مشكلات تطبيق السياسات، بدلًا من التركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تحقق قيمة للأعمال. وتعالج Smart Device Groups أوجه القصور هذه بكفاءة.
وتستفيد Smart Device Groups من واجهة البحث عن الأجهزة المألوفة في MaaS360، التي يعرفها المسؤولون بالفعل. وهذا يسمح بما يلي:
وتتعايش Smart Device Groups مع المجموعات الثابتة التقليدية، بما يتيح للمؤسسات تطبيق الإدارة الديناميكية في المواضع التي تحقق أكبر قيمة، مع الإبقاء على المجموعات الثابتة للأجهزة المستقرة.
تعتمد منصات إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) التقليدية على عدد محدود من مجموعات الأجهزة الثابتة وعلى إدارة يدوية للأجهزة. ويتيح IBM MaaS360 استخدام أكثر من 40 سمة خاصة بالجهاز ونظام التشغيل والمستخدم والبيانات الوصفية المخصصة. ويُمكّن ذلك المؤسسات من تصنيف الأجهزة بدرجة أعلى بكثير من الدقة وبصورة تلقائية.
تستخدم Smart Device Groups أي مجموعة من أكثر من 40 سمة للجهاز ضمن أربع فئات:
ويتيح هذا التنوع الواسع في السمات تصنيفًا دقيقًا للأجهزة، بما يعكس المتطلبات التشغيلية الفريدة للمؤسسة وعملياتها التجارية.
فيما يلي نظرة على Smart Device Groups أثناء الاستخدام داخل بوابة إدارة MaaS360:
وفيما يلي ثلاثة أمثلة توضح كيفية تحسين إدارة نقاط النهاية، وتسريع تحديثات الأجهزة، وسد الثغرات الأمنية:
السيناريو: تحتفظ المؤسسة بأجهزة احتياطية في المستودعات ضمن سياسات أساسية عامة. وعندما يُسنِد فريق الدعم جهازًا احتياطيًا إلى أحد العاملين في الخطوط الأمامية، تؤدي التحديثات اليدوية للسياسات إلى تأخير الإنتاجية.
حل Smart Device Groups: وسم الأجهزة الاحتياطية بالسمة المخصصة "الحالة: احتياطي"، ثم إسنادها إلى مجموعة المستودع. وعندما يُسنِد فريق الدعم جهازًا ويحدّث السمة إلى "الحالة: مُسنَد"، تنقل Smart Device Groups الجهاز تلقائيًا إلى المجموعة التشغيلية، وتدفع فورًا التطبيقات الخاصة بالدور الوظيفي والسياسات الخاصة بوضع الاستخدام المقيّد (kiosk).
الفائدة التجارية: يؤدي الإعداد من دون تدخل يدوي إلى تقليل طلبات دعم تكنولوجيا المعلومات، وتمكين العاملين من بدء العمل فورًا، وخفض متوسط الوقت اللازم لبلوغ الإنتاجية من ساعات إلى دقائق.
وتوضح الصورة كيفية إنشاء Smart Device Group لأتمتة مهمة سير العمل الخاصة بهذا الإعداد:
السيناريو: يكتشف فريق الأمن برنامجًا ضارًا على أحد الأجهزة ويحتاج إلى عزله فورًا لمنع الحركة الجانبية، لكن إعادة إسناد الجهاز إلى مجموعة جديدة يدويًا تؤدي إلى تأخير الاستجابة.
حل Smart Device Groups: حدِّث السمة المخصصة "الحالة الأمنية" للجهاز إلى "معزول". وعندئذٍ تنقل Smart Device Groups الجهاز فورًا إلى مجموعة مقيّدة تطبّق سياسة امتثال للتطبيقات تمنع تشغيل جميع التطبيقات.
الفائدة التجارية: يؤدي الاحتواء المؤتمت للتهديدات إلى تقليص زمن الاستجابة للحوادث من ساعات إلى دقائق، مما يحد من الأضرار المحتملة ويساعد على احتواء التهديدات قبل انتشارها.
السيناريو: تتطلب الأجهزة التي تنتقل بين مواقع المستودعات تحديثات يدوية للسياسات لتطبيق التكوينات الخاصة بكل موقع، وإعدادات الشبكة، والإجراءات التشغيلية.
حل Smart Device Groups: أنشئ Smart Device Groups استنادًا إلى نطاقات الأرقام التسلسلية الخاصة بكل منشأة. وعند انتقال جهاز من موقع إلى آخر، أضف رقمه التسلسلي إلى مجموعة المنشأة الوجهة، فتُحدَّث السياسات تلقائيًا.
الفائدة التجارية: يتيح ذلك لفرق تكنولوجيا المعلومات الاستغناء عن إدارة السياسات يدويًا عند نقل الأجهزة عبر مئات المواقع، مما يقلل العبء الإداري ويضمن تطبيق السياسات بصورة متسقة.
ومن خلال Smart Device Groups، تستطيع المؤسسات تحقيق مجموعة من الفوائد في مجالات الأمن والامتثال والإنتاجية، منها:
تتوفر Smart Device Groups الآن، وهي متضمنة في جميع إصدارات MaaS360 من دون أي تكلفة إضافية لجميع عملاء MaaS360 حول العالم:
ويمكن لعملاء MaaS360 الحاليين الوصول إلى Smart Device Groups فورًا من خلال وحدة تحكم MaaS360 الخاصة بهم:
أما المؤسسات التي تقيّم MaaS360، فيمكنها تجربة Smart Device Groups ومنصة MaaS360 الكاملة من خلال نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا، من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
