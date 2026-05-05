يتم تقديم ذلك من خلال القدرات الجديدة لـ Context وOpenRAG وOpenSearch على watsonx.data ومحرك Real-Time Context من Confluent، في نهج يجمع بين التقنيات المفتوحة وذكاء البيانات القائم على الوكلاء لتوفير المعنى والحوكمة والوعي في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي المؤسسي.
لقد تطور الذكاء الاصطناعي المؤسسي بسرعة، لكن معظم المؤسسات لا تزال تواجه صعوبة في استخدامه في بيئات الإنتاج. ومع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى نشره على نطاق واسع، تظهر مجموعة مختلفة من التحديات.
ولم تعد القضية تتمثل في ما إذا كانت الأنظمة قادرة على توليد الإجابات، بل في ما إذا كان يمكن الوثوق بهذه الإجابات واستخدامها داخل المؤسسة. فالسؤال نفسه قد يؤدي إلى نتائج مختلفة بحسب البيانات التي يجري الوصول إليها، أو اختلاف المصطلحات بين الفرق، أو تغيّر الحالة التشغيلية الأساسية للمؤسسة. وهذه الظروف موجودة اليوم في معظم بيئات المؤسسات، وهي السبب في تعثر كثير من مبادرات الذكاء الاصطناعي قبل أن تصل إلى استخدام تشغيلي فعلي.
ومع اقتراب أنظمة الذكاء الاصطناعي من التنفيذ ضمن عمليات الأعمال الأساسية، تتغير التوقعات المفروضة عليها. يجب أن تستند القرارات إلى بيانات حديثة ودقيقة ومحكومة، من دون الاعتماد على التحقق اليدوي.
ولمعالجة ذلك، تقدم IBM بشكل فريد "السياق في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي": فهمًا مشتركًا ومحكومًا لبيانات المؤسسة المحدثة لحظة بلحظة، بما في ذلك معناها، مع تطبيق سياسات الوصول بصورة ديناميكية في اللحظة التي تستدل فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تتخذ إجراءً. وأصبحت هذه القدرة متاحة الآن من خلال Context on watsonx.data، إلى جانب Real-Time Context Engine من Confluent، بما يمتد عبر البيئات الهجينة وبدعم من تقنيات مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني وذكاء بيانات محكوم.
ومع إضافة البث في الوقت الفعلي من Confluent والقدرات القائمة على الوكلاء ضمن watsonx.data intelligence، يتطور watsonx.data من مخزن بيانات هجين مفتوح للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى منصة لتقديم السياق عبر بيئات البيانات الموزعة. ويوفر ذلك لأنظمة الذكاء الاصطناعي طريقة متسقة للعمل مع بيانات المؤسسة كما توجد عبر مختلف أنحاء الأعمال، من خلال ربط البيانات والمعنى والحوكمة والإشارات في الوقت الفعلي، حتى تتمكن الأنظمة من العمل بفهم أوضح لما يحدث.
ويعمل watsonx.data وConfluent معًا على توفير سياق متجدد باستمرار للذكاء الاصطناعي عبر أربع قدرات غالبًا ما تكون منفصلة داخل المؤسسة.
ويتيح Context on watsonx.data لأنظمة الذكاء الاصطناعي الوصول إلى المعلومات ذات الصلة والتصرف بناءً عليها، سواء كانت بيانات منظمة أو غير منظمة، في أثناء الحركة أو في حالة سكون، عبر البيئات الموزعة، من دون الحاجة إلى دمجها في موقع واحد. كما تدعم قدرات الفهرسة والبيانات الوصفية الاكتشاف والتنظيم عبر تلك البيئات، بما يضمن أن تكون البيانات المناسبة دائمًا في متناول وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ويعد OpenRAG on watsonx.data حلًا متكاملًا لتحويل بيانات المؤسسة غير المنظمة إلى معرفة يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الاستفادة منها. ومن خلال الجمع بين Docling لمعالجة المستندات، وOpenSearch للاسترجاع الهجين، وLangflow لتنسيق الوكلاء، فإنه يحوّل المستندات الخام إلى السياق الموثوق الذي يحتاج إليه الوكلاء، عبر تجميع المعلومات المناسبة لكل مهمة، وتطبيق الاستدلال عبر المصادر المختلفة، وربط الاستجابات بكيفية عمل المؤسسة فعليًا. والنتيجة هي إجابات أكثر دقة، وتسريع تحقيق القيمة، وذكاء اصطناعي يرتكز إلى أهم أصول المؤسسة: بياناتها.
وتعمل منصة Data Streaming Platform ومحرك Real-Time Context Engine من Confluent على تحويل تدفقات بيانات المؤسسة باستمرار إلى سياق منظَّم وجاهز للذكاء الاصطناعي، ويُتاح للوكلاء أو التطبيقات من خلال بروتوكول سياق النموذج (MCP). ويغني ذلك عن البنية التحتية المخصصة التي تبنيها الفرق عادة لربط البيانات المتدفقة بالذكاء الاصطناعي، من خلال خدمة مُدارة بالكامل تتضمن مصادقة مدمجة، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، وسجلات التدقيق، والحوكمة. وبذلك تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي قائمة على الأحداث، فتستدل استنادًا إلى بيانات تعكس الحالة الحالية للأعمال، لا إلى لقطات قد تكون أصبحت قديمة بالفعل.
ويؤدي ذلك إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لإعداد البيانات للذكاء الاصطناعي، ويساعد على ضمان أن تعكس القرارات أحدث حالة للأعمال.
ولكي يتصرف الذكاء الاصطناعي على نحو صحيح، فهو يحتاج إلى تفسير البيانات وفقًا للطريقة التي تعتمد بها المؤسسة هذه البيانات وتحددها وتخضعها للحوكمة، لا إلى مجرد استرجاعها. ويطبّق السياق في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي تعريفات مشتركة، وإشارات جودة البيانات، ودورة حياة البيانات، والحوكمة، في اللحظة التي تستدل فيها الأنظمة أو تتخذ إجراءً. وهذا يضمن بقاء المخرجات متسقة مع التعريفات المعتمدة، ويفرض السياسات، ويعكس كيفية عمل المؤسسة فعليًا. وعندما تعمل هذه القدرات الأربع معًا في وقت التشغيل، تتوافر لأنظمة الذكاء الاصطناعي رؤية أكثر اكتمالًا وحداثة لبيانات المؤسسة.
ولنتأمل نظام ذكاء اصطناعي مسؤولًا عن التعامل مع الاستثناءات في سلسلة التوريد. فلكي يتصرف هذا النظام على نحو صحيح، يجب أن يفهم كيفية تعريف مستويات المخزون عبر الأنظمة، وأن يطبق قواعد الأعمال الخاصة بتحديد الأولويات، وأن يلتزم بسياسات الحوكمة، وأن يستجيب للاضطرابات فور حدوثها.
وباستخدام السياق في الوقت الفعلي، يستدل النظام استنادًا إلى البيانات الاتحادية باستخدام تعريفات مشتركة، ويفرض السياسات في وقت التشغيل، ويدمج إشارات مباشرة مثل تأخر الشحنات أو تغيرات الطلب. تعكس القرارات الظروف الحالية ومقاصد الأعمال، مما يقلل الحاجة إلى التحقق اليدوي ويتيح استجابة أسرع وأكثر موثوقية عند تغيّر الظروف.
وتمتد بيانات المؤسسة عبر البيئات السحابية، والأنظمة المحلية، وتطبيقات SaaS، وقواعد البيانات التشغيلية، وقد تشكلت عبر سنوات من الاستثمار والمتطلبات التنظيمية. وغالبًا ما تؤدي النُهج التي تعتمد على مركزية البيانات إلى زيادة التكلفة والتعقيد والتأخير، كما أنها لا تعالج تحدي تفسير البيانات بصورة متسقة عبر الأنظمة.
ويدمج Context on watsonx.data الوصول إلى البيانات، والبث في الوقت الفعلي، والفهم الدلالي، والحوكمة ضمن نظام واحد. ويتيح ذلك تطبيق سياق الأعمال بصورة متسقة عبر البيئات المختلفة، مع العمل على البيانات في مواقع وجودها.
ونتيجة لذلك، يمكن للمؤسسات التركيز على استخدام البيانات بفاعلية، مع ترسيخ معنى متسق، وفرض السياسات، والوعي بالحالة الحالية ضمن طريقة عمل الأنظمة.
ومع تحمّل أنظمة الذكاء الاصطناعي مزيدًا من المسؤوليات داخل عمليات الأعمال الأساسية، تتغير التوقعات. فلم تعد الأنظمة مطالبة بمجرد توليد الإجابات، بل بات متوقعًا منها اختيار البيانات الصحيحة، وتفسيرها تفسيرًا صحيحًا، وتحديد ما إذا كان الإجراء مناسبًا قبل تنفيذه.
كما تدعم هذه البنية الأساسية نهجًا قائمًا على الوكلاء بدرجة أكبر في إدارة البيانات. وفي watsonx.data، تقدم IBM الآن قدرات قائمة على الوكلاء عبر تكامل البيانات وذكاء البيانات وإدارتها، مع وكلاء ومهارات وأدوات مصممة خصيصًا لهندسة البيانات، ودورة حياة البيانات، والجودة، والعمليات. ويمكن أتمتة مهام مثل التكامل، والمعالجة التصحيحية، وتحليل دورة حياة البيانات، وتوجيه أحمال التشغيل، بحيث لا يقتصر دور مستهلكي البيانات على تفسير البيانات تفسيرًا صحيحًا، بل يمتد إلى العمل بناءً عليها. والنتيجة هي انتقال من التفسير إلى التنفيذ ضمن التدفق نفسه، من دون الحاجة إلى تدخل يدوي في كل خطوة.
السياق في الوقت الفعلي للذكاء الاصطناعي هو ما يجعل هذا التحول موثوقًا. فهو يزوّد الأنظمة بالمعلومات التي تحتاج إليها للعمل ضمن قيود الأعمال، وتجاوز حالات الاستخدام المعزولة، والبدء في تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر المؤسسة.