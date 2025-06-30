30 يونيو 2025
قدَّمنا مؤخرًا حقبة جديدة من إنتاجية المؤسسات مع أكثر مجموعة شاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل في IBM watsonx Orchestrate، المصممة لأتمتة العمل الحقيقي عبر أنظمتك، وسير العمل، والفرق. واليوم، نحن متحمسون للإعلان عن التوافر العام لهذه القدرات.
وكجزء من هذا الإطلاق، تضيف IBM وكلاء جاهزين للإنتاج ومبنيين مسبقًا في مجالات المبيعات والمشتريات إلى watsonx Orchestrate Agent Catalog. يأتي watsonx Sales Agents وwatsonx Procurement Agents مع كل اشتراك في نسختَي Standard وPremium من watsonx Orchestrate، وهم مزوّدون بخبرة متخصصة في المجال، وتكاملات مدمجة، وأدوات جاهزة للاستخدام، ما يمكِّن الفرق من تسريع الأتمتة وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع.
ونحن نجعل من الأسهل من أي وقت مضى بناء وتوسيع وكلائك الخاصين مع الإتاحة العامة لأداتَي Agent Builder وFlow Builder داخل watsonx Orchestrate - بيئات دون تعليمات برمجية تُتيح لمستخدمي الأعمال إنشاء ونشر وكلاء وسير عمل مخصصين في دقائق فقط. سواء أردت البدء بوكيل جاهز أو تخصيص واحد حسب احتياجاتك الدقيقة، أصبحت لديك الآن الأدوات لأتمتة العمليات بسرعة ودقة. يدعم Orchestrate دورة حياة الوكيل بالكامل، من البناء إلى الإدارة والحوكمة. نحن متحمسون للإعلان عن التوفر العام لأداة Agent Analytics التي تمكِّن المطورين من مراقبة أداء الوكلاء وتصحيح تنفيذهم مباشرةً داخل تجربة بناء الوكلاء.
بالإضافة إلى ذلك، نوفر مجموعة كاملة من خيارات النماذج عبر AI Gateway، ما يُتيح لك استخدام نموذجك الخاص أو نماذج Granite من IBM عند بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate. أصبحت AI Gateway متاحة الآن بشكل عام، ما يُتيح لك استخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM) الأنسب للمهمة، سواء أكان نموذجًا مخصصًا مبنيًا لنطاق عمل معين أم أي نموذج خارجي آخر.
تواجه فرق المشتريات ضغوطًا متزايدة لتقليل التكاليف، وإدارة المخاطر، وتسريع الأداء، كل ذلك أثناء العمل عبر أنظمة متفرقة. يتوفر IBM watsonx Procurement Agents الآن بشكل عام، وهم مصممون لأتمتة العمليات الأساسية عبر دورة حياة المشتريات، ما يُتيح للفرق التركيز على التأثير الاستراتيجي.
غالبًا ما تضيِّع فرق المبيعات وقتًا ثمينًا في ملاحقة العملاء المحتملين غير المناسبين، والتنقل بين الأدوات، وتجميع المعلومات من أنظمة ومصادر بيانات منفصلة. أصبح IBM watsonx Sales Agents متاحين الآن بشكل عام في watsonx Orchestrate Agent Catalog، ومصممين لتبسيط كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات -من البحث والتنقيب إلى التفاعل والتنفيذ- ليتمكن فريق المبيعات من التركيز على بناء الفرص وإغلاق الصفقات. يتضمن watsonx Sales Agents مجموعة من الوكلاء الجاهزين والمتخصصين في التعامل مع أكثر عمليات المبيعات استهلاكًا للوقت وحيوية، بما في ذلك التنقيب، والتمكين، وإدارة الفرص.
على الرغم من أن الوكلاء الجاهزين يحققون تأثيرًا فوريًا، فإننا ندرك أن كل مؤسسة تختلف عن الأخرى. تُتيح قدرات Agent Builder وFlow Builder في IBM watsonx Orchestrate توسيع قدرات الوكلاء الجاهزين أو إنشاء وكلاء مخصصين لأعمالك بسرعة وسهولة - وكلاهما متاح الآن بشكل عام.
تستخدم Agent Builder إطار عمل بسيطًا لتسهيل عملية إنشاء وإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي. خصِّص وكلاءك بالمعرفة والأدوات والإرشادات للتحكم في طريقة عملهم. ادمج وكلاء ومساعدي الجهات الخارجية مع وكلاء Orchestrate الأصليين في مكان واحد، ما يُتيح التعاون عبر مؤسستك بأكملها. توفِّر Orchestrate مجموعة من القدرات لبناء الأدوات. عند إنشاء وكيل في Orchestrate، يمكنك إضافة أدوات عن طريق تحميل أداة من خادم MCP، أو إنشاء تدفق جديد من الصفر في تجربة Flow Builder ذات الرمز المنخفض أو تحديد أداة جاهزة من كتالوج watsonx Orchestrate للأدوات والوكلاء الجاهزين.
يدعم Orchestrate دورة حياة الوكيل بالكامل، من البناء إلى الإدارة والحوكمة. من خلال Orchestrate، يمكن للمطورين الوصول إلى Agent Analytics لمراقبة الأداء والتعمق في المقاييس الفردية للوكلاء. ويُتيح ذلك للمطورين تقييم الوكلاء وتصحيح تنفيذهم مباشرةً ضمن تجربة بناء الوكيل.
بالإضافة إلى ذلك، نوفر مجموعة كاملة من خيارات النماذج عبر AI Gateway، ما يُتيح لك استخدام نموذجك الخاص أو نماذج Granite من IBM عند بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate. أصبحت AI Gateway متاحة الآن بشكل عام، ما يُتيح لك استخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM) الأنسب للمهمة، سواء أكان نموذجًا مخصصًا مبنيًا لنطاق عمل معين أم أي نموذج خارجي آخر.
مع توفُّر المزيد من الوكلاء الجاهزين الآن في كتالوج الوكلاء، إلى جانب أدوات قوية لتخصيصهم أو إنشاء وكلاء خاصين بك، أصبح هذا هو الوقت المثالي لبدء رحلتك بتنظيم الذكاء الاصطناعي. يمنحك watsonx Orchestrate القدرة على تنسيق الوكلاء الأذكياء عبر سير العمل والأنظمة والفرق، لتتمكن من أتمتة ما يهمك بشكل أسرع.
سرِّع وقت الإنتاج باستخدام وكلاء المبيعات والمشتريات الجاهزين، وابدأ بتنظيم الذكاء الاصطناعي اليوم لتبسيط القرارات، وتقليل الجهد اليدوي، وتسريع النتائج. مع تطوُّر أعمالك، يتوسع watsonx معك بسلاسة.
توظيف الذكاء الاصطناعي من خلال تنسيق الوكلاء الذين يدفعون أعمالك نحو التقدُّم.