قدَّمنا مؤخرًا حقبة جديدة من إنتاجية المؤسسات مع أكثر مجموعة شاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل في IBM watsonx Orchestrate، المصممة لأتمتة العمل الحقيقي عبر أنظمتك، وسير العمل، والفرق. واليوم، نحن متحمسون للإعلان عن التوافر العام لهذه القدرات.

وكجزء من هذا الإطلاق، تضيف IBM وكلاء جاهزين للإنتاج ومبنيين مسبقًا في مجالات المبيعات والمشتريات إلى watsonx Orchestrate Agent Catalog. يأتي watsonx Sales Agents وwatsonx Procurement Agents مع كل اشتراك في نسختَي Standard وPremium من watsonx Orchestrate، وهم مزوّدون بخبرة متخصصة في المجال، وتكاملات مدمجة، وأدوات جاهزة للاستخدام، ما يمكِّن الفرق من تسريع الأتمتة وتحقيق نتائج الأعمال بشكل أسرع.

ونحن نجعل من الأسهل من أي وقت مضى بناء وتوسيع وكلائك الخاصين مع الإتاحة العامة لأداتَي Agent Builder وFlow Builder داخل watsonx Orchestrate - بيئات دون تعليمات برمجية تُتيح لمستخدمي الأعمال إنشاء ونشر وكلاء وسير عمل مخصصين في دقائق فقط. سواء أردت البدء بوكيل جاهز أو تخصيص واحد حسب احتياجاتك الدقيقة، أصبحت لديك الآن الأدوات لأتمتة العمليات بسرعة ودقة. يدعم Orchestrate دورة حياة الوكيل بالكامل، من البناء إلى الإدارة والحوكمة. نحن متحمسون للإعلان عن التوفر العام لأداة Agent Analytics التي تمكِّن المطورين من مراقبة أداء الوكلاء وتصحيح تنفيذهم مباشرةً داخل تجربة بناء الوكلاء.

بالإضافة إلى ذلك، نوفر مجموعة كاملة من خيارات النماذج عبر AI Gateway، ما يُتيح لك استخدام نموذجك الخاص أو نماذج Granite من IBM عند بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate. أصبحت AI Gateway متاحة الآن بشكل عام، ما يُتيح لك استخدام النموذج اللغوي الكبير (LLM) الأنسب للمهمة، سواء أكان نموذجًا مخصصًا مبنيًا لنطاق عمل معين أم أي نموذج خارجي آخر.