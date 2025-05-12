توسِّع IBM برامجها وحوافزها للعملاء الجُدُد على VMware Cloud Foundation ضمن IBM Cloud.

توفِّر IBM Cloud منتج VMware الرئيسي، VMware Cloud Foundation ‏(VCF)، مع مجموعة واسعة من خيارات النشر، تشمل إدارة كاملة من IBM أو إدارة ذاتية، لتلبية متطلبات أعباء العمل الفردية ومتعددة المستأجرين.

تم تصميم خدمة VMware Cloud Foundation كخدمة (VCFaaS) المدارة بالكامل من IBM مصممة لترحيل وتحويل أعباء عمل VMware الخاصة بك إلى السحابة. تُدير IBM Cloud تكوين، وإدارة السعة، والمراقبة، والترقيعات، والترقيات، وأمن بنية VMware التحتية، ما يُتيح للمؤسسات التركيز على تشغيل أعمالها بدلًا من استثمار موارد ووقت وجهود كبيرة في الإدارة الخلفية.

عرض VCFaaS المُدار بالكامل يقدِّم خيارات نشر: 1) نشر خاص بمستأجر واحد لعزل أعلى وبنية تحتية مخصصة؛ أو 2) نشر متعدد المستأجرين ببنية تحتية مشتركة بأسعار تنافسية ومناسبة للمبتدئين، مع الاستهلاك حسب الطلب.

تقدِّم IBM Cloud أيضًا خيار VCF المُدار ذاتيًا من قِبَل العميل مع وصول كامل إلى برنامج التمثيل الافتراضي، ما يوفر تجربة مماثلة لإدارة أعباء عمل VMware في البيئة المحلية، مع الاستفادة من المهارات والأدوات والعمليات الحالية، إلى جانب الاستفادة من اقتصاديات السحابة.