تعزيز تجربة البيانات الخاصة بك: PostgreSQL 17 متاح الآن على IBM Cloud

16 مايو 2025
أصبح الإصدار 17 من PostgreSQL متاحًا الآن على IBM Cloud. يستمر الإصدار الأخير من IBM Cloud Databases for PostgreSQL، الذي يُعَد من أكثر قواعد البيانات العلائقية مفتوحة المصدر تطورًا على مستوى العالم، في مسيرة الابتكار مع تعزيز بنيته القوية.
يقدِّم PostgreSQL 17 ميزات جديدة لتعزيز الأداء، وقابلية التوسع، والأمان، وإنتاجية المطورين. تتضمن تحسينات أداء التطبيقات تحسين إدارة الذاكرة، وتسريع تنفيذ الاستعلامات، وتسريع العمليات الكبيرة. ويُعَد هذا تغييرًا جذريًا لتحقيق مكاسب أداء كبيرة، وتوسيع سلس، وزيادة إنتاجية المطورين.
بفضل منظومة IBM Cloud القوية من الإضافات والملحقات، يُتيح PostgreSQL 17 للعملاء بناء وإدارة تطبيقات معقدة وعالية الأداء بكفاءة، مع الاستفادة من التحسينات المستمرة في التعامل مع البيانات بأي حجم.
يقدم PostgreSQL 17 تحسينات كبيرة في الأداء عبر مختلَف جوانب عمليات قاعدة البيانات. ويتضمن هذا الإصدار تحسينات في تخطيط الاستعلام وتنفيذه، والمزيد من التطورات في معالجة الاستعلامات المتوازية والتحسينات المستهدفة لأنواع محددة من أعباء العمل، ما يؤدي إلى تنفيذ الاستعلام بشكل أسرع وتقليل استهلاك الموارد.
يستمر PostgreSQL 17 في التركيز على تجربة المطورين من خلال ميزات جديدة ومحسَّنة. يتضمن هذا الإصدار دوال مدمجة جديدة لمهام معالجة البيانات الشائعة، وتحسينات في تركيب SQL الحالي لتعزيز الوضوح والتعبير، بالإضافة إلى تطويرات في نظام الإضافات لتوفير الوصول إلى مجموعة أوسع من الوظائف المتخصصة. للحصول على قائمة كاملة بالميزات الجديدة، يُرجى الرجوع إلى الدليل.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستمرار في الوصول إلى تكاملات IBM Cloud القوية، مثل IBM Cloud Monitoring وIBM Log Analysis لقابلية الملاحظة، وIBM Key Protect for IBM Cloud، وIBM Cloud Hyper Protect Crypto Services لإدارة مفاتيح التشفير.
تقدِّم IBM تحديثات تلقائية ومؤتمتة بالكامل للخدمة بشكل مستمر، مثل تصحيحات الأمان وترقيات الإصدارات الثانوية. سنضمن أيضًا أن تساعدك عمليات النشر الخاصة بك في الحفاظ على استقرار وأمان مثيل قاعدة بيانات PostgreSQL الخاص بك جاهزًا للمؤسسة مع جميع العروض المتكاملة.
يتم نشر مثيل قاعدة بيانات IBM Cloud Databases for PostgreSQL بتكوين عالي التوفر مع تكرار غير متزامن واتفاقية مستوى خدمة (SLA) توفِّر مدة تشغيل بنسبة 99.99%.
يحتاج العملاء فقط إلى الاتصال بنقطة نهاية واحدة للقاعدة، وتتولى IBM إدارة التبديل التلقائي بين مناطق التوفر. بالإضافة إلى ذلك، يوفر IBM Cloud Databases for PostgreSQL إمكانية التوسع الأفقي لمثيل PostgreSQL باستخدام نُسخ قراءة (Read Replicas) داخل المنطقة أو عبر المناطق. توفِّر IBM Cloud Databases القدرات التلقائية للتحجيم، والفوترة بالساعة، وتوسيع نطاق الأقراص وذاكرة الوصول العشوائي ووحدة التخزين الافتراضية المستقلة. تزيد هذه الميزات بشكل كبير من دقة تحديد حجم قاعدة البيانات لتناسب أعباء عمل التطبيقات.
يمكن لعملاء IBM Cloud Databases for PostgreSQL الآن إضافة مجموعة احتياطية للحصول على نسخة قراءة فقط عالية التوفر. يُرجى الرجوع إلى الوثائق للمزيد من المعلومات.
لتلبية الطلب القوي من العملاء على قدرات الذكاء الاصطناعي، يتضمن IBM Cloud Databases for PostgreSQL دعم بيانات المتجهات عبر PGVector بشكل استراتيجي. تمكِّن ميزة البحث في متجهات التضمين المدمجة مباشرةً في PostgreSQL العملاء من بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مع بنية أقل تعقيدًا، ما يؤدي إلى تسريع كبير في التطوير والنشر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإضافات المدعومة المتنوعة في IBM Cloud Databases for PostgreSQL على توسيع نطاق تطبيقات المنصة لتشمل مجموعة واسعة من حالات الاستخدام.
إذا كنت تستخدم PostgreSQL للمرة الأولى، فمن الجيد مراجعة الدليل المرجعي الخاص بـ PostgreSQL 17. يمكنك الحصول على رصيد مجاني بقيمة 250 دولارًا أمريكيًا للاستخدام خلال 30 يومًا على IBM Cloud Databases for PostgreSQL، العرض متاح حتى نفاد الكمية.
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