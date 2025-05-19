تحسين بيئات VMware وOpenShift لديك باستخدام IBM Turbonomic

19 مايو 2025
يسرُّ Turbonomic، الحل الأول لإدارة موارد التطبيقات (ARM)، أن يعلن عن أحدث تكامل له مع Red Hat OpenShift Virtualization.
يُعَد Turbonomic الحل الأول لإدارة موارد التطبيقات (ARM)، وهو نهج هرمي قائم على التطبيقات يحلل باستمرار احتياجات التطبيقات من الموارد ويولد إجراءات قابلة للأتمتة بالكامل لضمان حصول التطبيقات دائمًا على ما تحتاج إليه لتحقيق الأداء المطلوب. تُعَد OpenShift منصة موثوقًا بها وشاملة ومتسقة مصممة للتوسع بما يتماشى مع احتياجات أعباء عمل المحاكاة الافتراضية الحالية. تتيح المحاكاة الافتراضية في OpenShift للعملاء تشغيل أجهزتهم الافتراضية وإدارتها في نموذج السحابة الأصلية عبر أساس Kubernetes في OpenShift.
تساعد قابلية الملاحظة في Turbonomic المؤسسات في الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول استخدام الموارد، والأداء، والتكلفة لأعباء عمل الأجهزة الافتراضية على منصة OpenShift Virtualization، مع تمكين المستخدمين من اتخاذ الإجراءات المقترحة لزيادة استخدام موارد البنية التحتية وتحسين أداء التطبيقات.
تواجه العديد من المؤسسات التحديات التالية عند إدارة أعباء العمل الهجينة:
استنادًا إلى الطلب الفعلي والتاريخي للتطبيقات، يقترح Turbonomic أفضل الإجراءات في الوقت المناسب لضمان حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاجها لأداء مثالي. ويُتيح للمستخدمين:
يقدِّم IBM Turbonomic حلًا شاملًا لإدارة تطبيقاتك بذكاء، وموازنة عرض الموارد مع الطلب، وضمان تحقيق الأداء المطلوب. مع ميزات مثل التوزيع المستمر للحوسبة، وضبط حجم الأجهزة الافتراضية بدقة، وإدارة السعة، وتحسين الأداء عبر المجموعات (Clusters)، يستطيع Turbonomic تحويل مركز بياناتك إلى بيئة أكثر كفاءة وإنتاجية. اكتشِف كيف يمكن أن يساعدك IBM Turbonomic على تحقيق نتائج أفضل للأعمال وانتقالات سلسة بين أجهزة المحاكاة الافتراضية والسحابة.
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