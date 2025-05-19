تحسين بيئات VMware وOpenShift لديك باستخدام IBM Turbonomic

يسرُّ Turbonomic، الحل الأول لإدارة موارد التطبيقات (ARM)، أن يعلن عن أحدث تكامل له مع Red Hat OpenShift Virtualization.

يُعَد Turbonomic الحل الأول لإدارة موارد التطبيقات (ARM)، وهو نهج هرمي قائم على التطبيقات يحلل باستمرار احتياجات التطبيقات من الموارد ويولد إجراءات قابلة للأتمتة بالكامل لضمان حصول التطبيقات دائمًا على ما تحتاج إليه لتحقيق الأداء المطلوب. تُعَد OpenShift منصة موثوقًا بها وشاملة ومتسقة مصممة للتوسع بما يتماشى مع احتياجات أعباء عمل المحاكاة الافتراضية الحالية. تتيح المحاكاة الافتراضية في OpenShift للعملاء تشغيل أجهزتهم الافتراضية وإدارتها في نموذج السحابة الأصلية عبر أساس Kubernetes في OpenShift.

تساعد قابلية الملاحظة في Turbonomic المؤسسات في الحصول على رؤى قابلة للتنفيذ حول استخدام الموارد، والأداء، والتكلفة لأعباء عمل الأجهزة الافتراضية على منصة OpenShift Virtualization، مع تمكين المستخدمين من اتخاذ الإجراءات المقترحة لزيادة استخدام موارد البنية التحتية وتحسين أداء التطبيقات.