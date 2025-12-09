تشغيل الثقة في الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع باستخدام IBM watsonx.governance enterprise governance accelerator

تعمل إدارة حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال أدوات منفصلة على خلق ثغرات وتبطئ التبني. وللانتقال من التجارب إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسة، تحتاج المجموعات إلى إطار عمل موحد يبني الثقة، ويضمن الامتثال، ويسرع الابتكار.

في watsonx.governance مسرّع حوكمة المؤسسات، ستجد 3 قدرات أساسية:

كتالوج مُدار لأصول الذكاء الاصطناعي وآليات إلحاق مؤتمتة: إنشاء مخزون مُدار لأصول الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "البيانات، والنماذج، والوكلاء، والتطبيقات، والعمليات"، مع مهام سير عمل آلي للموافقة. وهذا يفرض ضوابط السياسات ويضمن الامتثال منذ بداية كل مبادرة ذكاء اصطناعي. طلبات الاستخدام المُدارة والتقييمات المدمجة: توحيد الموافقات على إعادة استخدام الأصل وتشغيل التقييمات المدمجة للتقنية المسؤولة والاستعداد للامتثال، ما يضمن إمكانية التدقيق في كل خطوة. لوحة معلومات الرؤى الموحدة: يكتسب التنفيذيون رؤى حول مستويات المخاطر، والالتزام بالسياسات، وأداء النماذج، ما يتيح اتخاذ قرارات حوكمة قائمة على البيانات.

تترجم هذه القدرات مباشرةً إلى تأثير عملي في العالم الحقيقي. كيف تطبق المجموعات بالفعل مسرع حوكمة المؤسسات عبر برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؟